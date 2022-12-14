В названиях каких улицах Твери увековечены имена героев, освободивших Калинин 16 декабря 1941 года

Красноармеец смотрит на немецкую табличку в освобождённом Калинине, декабрь 1941. Фото: waralbum.ru, автор неизвестен.

16 декабря мы празднуем 81-ю годовщину освобождения Калинина. Вырвать оккупированный город из лап немецко-фашистских захватчиков было задачей почти непосильной… Как писал командующий Калининским фронтом маршал Иван Конев, немецкое командование придавало ему исключительную важность (ведь за нами - Москва!) и бросило на Калининское направление лучшие свои части.

Но спустя 62 дня оккупации город вернули - кровью и отчаянной отвагой. Сегодня во второй части нашего спецвыпуска, посвящённого дате 16 декабря, мы расскажем об улицах, носящих имена тех, кто вернул нам Калинин (первую часть читайте на нашем сайте).

Трамвайный парк Калинина после освобождения города от немецких войск. На переднем плане разбитый немецкий автомобиль Mercedes-Benz 170V. Фото: waralbum.ru, автор неизвестен.

Улица Маршала Конева

Прежде чем получить своё современное название, улица звалась 2-й Беговой. В честь маршала Советского Союза, дважды Героя Советского Союза, кавалера ордена «Победа» Ивана Конева она была переименована в год 35-й годовщины освобождения Калинина (в 1976-м).

Конева назначили командующим Калининским фронтом в октябре 1941 года. Под его командованием Калинин был освобождён 16 декабря 1941 года.

Командующий Калининским фронтом генерал-полковник Иван Конев беседует с бойцом 31-й армии. Справа командующий 31-й армией генерал-майор Виталий Поленов. Фото: waralbum.ru, автор неизвестен.

О яростном прорыве войск генерала Конева писал военкор Борис Полевой:

«Шквальным огнем артиллерии и автоматчиков немцы пытались сдержать наши части. Напрасно! Наступательный порыв бойцов рос с каждой минутой. С боем беря каждый дом, наши воины продолжали двигаться вперед, и вскоре энская часть овладела Заволжьем и Затверечьем.

Другие части сломили сопротивление немцев на юго-востоке от города, захватили 15 селений и заняли элеватор, который немцы превратили в мощный оборонительный узел. Вслед за тем бойцы ринулись в город по Московскому шоссе.

Не выдержав стремительного натиска наших войск, враг начал в беспорядке отступать на запад, бросая оружие, снаряжение, боеприпасы. Город Калинин снова стал советским!» («Правда», 17 декабря 1941 года).

Через 25 лет Ивану Коневу присвоили звание «Почётный гражданин города».

Улица Громова

Это центральная улица посёлка Мигалово, ранее и носившая название Центральной, правда, неофициально. В 1986-м, в год 45-й годовщины освобождения Калинина, улица получила официальное имя в честь Михаила Громова - уроженца Твери, заслуженного лётчика СССР, Героя Советского Союза, генерал-полковника авиации.

Командующий ВВС Калининского фронта Михаил Громов (в центре) с лётчиками на аэродроме, 1942 год. Справа — Герой Советского Союза полковник Андрей Юмашев. Фото: Фото: waralbum.ru/Ольга Игнатович

Михаил Громов защищал родной город, командуя 31-й авиадивизией (декабрь 1941 - февраль 1942) и оборонял его рубежи, будучи командующим ВВС Калининского фронта (февраль - май 1942).

Кстати, Героем Советского Союза Михаил Громов стал ещё в 1934 году, первым из уроженцев Твери. Звание он получил за мужество и героизм, проявленные при выполнении рекордного по дальности и продолжительности перелёта по замкнутому маршруту Москва - Рязань - Харьков. Протяжённость перелёта составила 12 411 км, длился он 75 часов.

Михаил Громов скончался много позже завершения войны, 22 января 1985 года. Похоронен в Москве, на Новодевичьем кладбище.

Улица Бориса Полевого

Советский писатель и журналист Борис Полевой (настоящая фамилия - Кампов), прославившийся своей «Повестью о настоящем человеке», был очевидцем оккупации и героического освобождения города. Сегодня в его честь названа улица в Пролетарском районе, что тянется от улицы Маршала Конева до улицы Строителей.

В 1913 году семья Бориса Полевого переехала в Тверь и жила на той самой улице, что сейчас носит его имя (тогда она звалась Кооперативной). В годы войны Борис Полевой находился на передовой Калининского фронта в качестве корреспондента «Правды».

«Враг прорвался к нашему родному городу. Его самолеты сеют разрушение и смерть. На улицах и площадях Калинина идут ожесточенные бои с прорвавшимися фашистскими частями.

И вот на защиту своего родного, любимого города стеной встали калининцы: стар и млад, коммунисты и беспартийные. Архитектор отложил чертежи и зарядил винтовку. Старый учитель, всю свою жизнь занимающийся математикой, набил карманы гранатами. Прославленный стахановец-металлист вскинул на плечо кавалерийский карабин. Они идут на окраины, на баррикады занимать боевые позиции, отбивать атаки врага, защищать все, что создано и построено нами, - защитить или умереть», - писал Полевой о героизме калининцев.

На этом фото, сделанном гораздо позже, в апреле 1945-го, - Конев и Полевой. Маршал Конев беседует с американскими и советскими офицерами в Лейпциге. Справа - корреспондент Борис Полевой. Фото: waralbum.ru/Николай Фиников.

Полевой умер 12 июля 1981 года. Похоронен в Москве на Новодевичьем кладбище.

Улицы Лукина и 2-я Лукина

Имя Героя Советского Союза, майора Михаила Лукина носят сразу две улицы Московского района. Михаил Лукин - один из героев легендарного рейда, совершённого 17 октября 1941 года 21-й танковой бригадой 30-й армии на Калининском фронте.

21-я танковая бригада подошла к Калинину со стороны Тургинова. Майор командовал 21-м танковым полком. 17 октября 1941 года его танк прорывался к городу. И наверняка прорвался бы дальше… Остановить его смогла лишь вражеская авиация. Михаил Лукин пал смертью храбрых в бою у деревни Трояново под Калинином. Похоронен в братской могиле на площади Ленина.

Подбитый танк Т-34-57 командира 21-й танкового полка Героя Советского Союза майора М. А. Лукина. Фото: Фото: waralbum.ru, автор неизвестен.

Улица Михаила Агибалова

Улица с именем танкиста, Героя Советского Союза, капитана Михаила Агибалова появилась в микрорайоне «Мамулино» в 1994 году.

Михаил Агибалов командовал 1-м танковым батальоном 21-й танковой бригады. Танк Агибалова нанёс огромный урон противнику. По данным из разных источников, он уничтожил до 20 машин с пехотой, 3 артиллерийских орудия, 3 огневые точки и до 50 немецких бойцов.

Машину Агибалова подбили. Капитан погиб, прикрывая огнём отход своего батальона. Он похоронен в братской могиле у деревни Аксиньково Калининского района.

Улица Степана Горобца

Командир танка «Т-34» Степан Горобец, для памятника экипажу которого сегодня ищут новое место в связи со строительством Западного моста, 17 октября 1941 года провёл свою машину через оккупированный фашистами город, попутно уничтожая технику и живую силу противника. Он был единственным из 21-й танковой бригады, кто с боем сумел прорваться через город к расположению советских войск.

Погиб Степан Горобец позже, у деревни Петелино Ржевского района, 8 февраля 1942 года. За мужество и героизм, проявленные в боях за освобождение Калинина и Ржева, Горобцу было присвоено звание Героя Советского Союза.

Улица Степана Горобца неприметна. Она тянется от 4-го Полевого проезда до Складской улицы. Ещё недавно об улице имени Героя Советского Союза вообще никто не знал: там не было ни указателей, ни дороги. Но с 2010-х в этом месте началась застройка. Сегодня на улице Степана Горобца стоят три дома.

Улица Ефимова

Эту улицу в Центральном районе, ведущую от здания областного суда на Брагина до улицы Циммервальдской, переименовывали не раз. Сначала она называлась Семинарским переулком, потом Школьным, а в 1966 году, к 25-й годовщине освобождения Калинина, ей присвоили имя Героя Советского Союза, уроженца Твери Вячеслава Ефимова.

Вячеслав Ефимов ушёл на фронт добровольцем в октябре 1941 года, когда фашисты подошли вплотную к родному городу, стал бойцом Калининского фронта. А позже, в 1942-м, был зачислен в отряд минёров. Героически погиб 12 мая 1943 года на безымянной высоте под Смоленском.

Улица Терещенко

До 1971 года эта улочка в Московском районе (она ведёт от областного ГИБДД до улиц Тамары Ильиной и Фадеева) называлась 1-м Гаражным проездом. Переименовали её в честь Матвея Терещенко к 30-й годовщине освобождения города.

Матвей Терещенко командовал 262-й стрелковой дивизией, ставшей ударной силой Красной Армии при освобождении Калинина. Погиб он в бою за село Пушкино на Калининском фронте 21 декабря 1941 года. Похоронен в братской могиле на площади Ленина.

Конечно, мы помним и других героев Великой Отечественно войны: Пашу Савельеву, Лизу Чайкину, Екатерину Фарафонову, Ивана Седых, Лидию Базанову, Евгения Ерофеева, которые воевали на других фронтах… Имён не счесть. И мы обязательно напишем и об улицах, названных их именами, и об их подвигах. Но это уже будет к другой дате, к Дню Великой Победы…