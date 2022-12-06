В каких названиях Твери увековечены драматизм оккупации и героизм освобождения Калинина, часть 1

16 декабря мы отметим 81-ю годовщину освобождения Калинина Фото: Виктория ТУШКОВА

Совсем скоро, 16 декабря, мы отметим 81-ю годовщину освобождения Калинина (прошлое название Твери. - Ред.) от немецко-фашистских захватчиков. Калинин и не успевшие эвакуироваться калининцы были в оккупации 62 страшных дня. И всё это время воины 29-й и 31-й армий яростно сражались за город. Ведь Калинин был одним из основных пунктов на пути к Москве… А затем стал первым из областных центров СССР, который советские солдаты отбили из лап фашистов.

В этом выпуске мы расскажем о событиях, связанных с освобождением Калинина, в честь которых его улицы и площади получили свои имена.

Улица Рубеж

Улица находится за Волгой, в «Юности». Она затерялась между улицей Седова и 2-м проездом Седова. Раньше и улица Рубеж носила имя русского моряка и путешественника, участника полярных экспедиций Георгия Седова, звалась 1-м проездом Седова. Но была переименована в 1991-м, к 50-летию освобождения города от немецко-фашистских захватчиков.

Улица Рубеж невелика и застроена частными домами. Фото: Виктория ТУШКОВА

Название говорит само за себя: в октябре - декабре 1941 года здесь проходила линия фронта - рубеж - между советскими и немецкими войсками. Но, говорят, горожане приняли новое название не сразу и ещё долго называли улицу прежним именем. А возможно, людям просто не рассказали о переименовании и ничего не объяснили… Кстати, и сегодня на первом доме по улице Рубеж сохранилась старая табличка «1-й пр-д Седова».

Аншлаг со старым названием ещё сохранился. Фото: Виктория ТУШКОВА

Памятного знака, как и на многих других улицах с героическими названиями, на улице Рубеж нет. Но небольшой памятник «Рубеж 1941» есть не так далеко: на улице Хромова, у дома № 27. «Потомки, помните! Здесь проходила линия Калининского фронта. Отсюда войска Красной армии 5 декабря 1941 года перешли в наступление и 16 декабря 1941 года полностью освободили город от захватчиков. Вечная слава героям!» - гласит надпись. Неплохо было бы немного подлатать этот небольшой монумент к памятной дате, уж очень ненадёжно и неопрятно выглядят потрескавшиеся швы между плитами постамента…

Это осколки знаков, которыми торжественно отмечалась в Твери линия обороны 1941 года…

Рубеж... Фото: Виктория ТУШКОВА

Переулок Снайпера

Крошечный переулок, на нём всего-то стоит пара домов да ещё один строится. Откуда-то пахнет дымом. Стоит старая водоразборная колонка. Начинается переулок от улицы Паши Савельевой и кончается практически сразу - у дома № 10 по этой же улице.

Своё название переулок Снайпера получил в честь наших снайперов, у которых в 1941-м здесь была огневая позиция. Вот только почему в единственном числе? Точного ответа уже никто не помнит. Но есть версия, что имя переулку, а также улице Снайпера (ныне несуществующей, на её месте сейчас стоят жилые дома и детский садик № 26) дали после войны простые калининцы в честь одного конкретного героического снайпера. Долгое время стрелок вёл меткий огонь по противнику из окна одного из домов. Только вот имени его никто не знал… Поэтому и получилось - Снайпера.

Весь переулок Снайпера уместился на одном фото. Фото: Виктория ТУШКОВА

Улица Оборонная

Ещё одна улица неподалёку. Оборонная сегодня живёт мирно: здесь стоят жилые дома, находится школа № 21. Ведёт улица от Петербургского шоссе к улице Веселова.

Построена она была где-то в 1930-х годах, долгое время не имела названия и получила его только в сороковых. Краеведы расходятся во мнении, почему улицу назвали Оборонной. Но самый очевидный вариант - в память об ожесточённых боях на северо-западных окраинах города в 1941 году.

Улица Танкистов

Ещё одна небольшая улочка частной застройки в Заволжье. Ведёт параллельно переулкам Металлистов от Петербургского шоссе к Веселова. К улице Танкистов перпендикулярно примыкают 1-й, 2-й и 3-й переулки Танкистов. Как и улица, все они получили свои названия в честь советских танкистов в 1945 году. По распространённой версии - именно в честь танкистов 8-й танковой бригады, прорвавших немецкую оборону в 1941 году.

Есть и такие таблички. Фото: Виктория ТУШКОВА

Улица Освобождения

Эта улица ещё относительно молода. Она появилась при застройке микрорайона «Мамулино» в 1994 году. В трактовке истории названия улицы расхождений нет: имя своё она получила в честь освобождения Калинина от немецко-фашистских захватчиков.

Жаль лишь, что нет на улице никакой памятной доски, рассказывающей об этом… Зато в Мамулино есть аллея Славы, в закладке которой в 2015 году участвовала и тверская «Комсомолка».

Обелиск и площадь Победы

Обелиск Победы - мемориал, посвящённый подвигу советского народа, победившего фашизм в Великую Отечественную войну. Но мало кто помнит, что отстроен мемориал был именно к годовщине освобождения Калинина. Недаром на памятнике высечено: «Помните тех, кто нашу гордость, святыню - Москву заслонил от коричневой тучи, кто вырвал из плена наш город, любимый Калинин. Помните, люди, что светлые волжские воды кипели от взрывов и были окрашены кровью бойцов, защищавших её от бесчестья…»

Автор строк Александр Гевелинг - наш земляк, коренной калининец, член областного отделения Союза писателей России.

Помните! Фото: Виктория ТУШКОВА

16 декабря 1970 года обелиск Победы торжественно открыли. Мемориальный комплекс дал и название площади, образовавшейся вокруг него.

Улица Гвардейская

Улица в Московском районе Твери, идущая параллельно улице Резинстроя, была проложена сразу после войны. По общеизвестной информации своё название она получила в честь гвардейских частей Красной Армии, оборонявших и освобождавших город Калинин.

В следующем выпуске нашей рубрики мы продолжим рассказ об улицах, чьи имена связаны с военным Калинином. Это будут улицы, получившие свои названия в честь конкретных героев, которые обороняли наш город и отбивали захваченный Калинин у фашистских войск.

Заканчивая же сегодняшний рассказ, хочется лишь посетовать о том, что улицы, названной в честь самой героической даты в истории нашего города - 16 декабря - в Твери, увы, не было и нет…