В Тверской области создано еще четыре муниципальных округа

На заседании. Фото: ЗСТО

На пленарном заседании Законодательного Собрания Тверской области, которое прошло 30 марта под председательством Сергея Голубева, приняты региональные законы об образовании четырех новых муниципальных округов – Бежецкого, Калязинского, Торопецкого и Фировского. Все документы прошли два чтения.

По мнению разработчиков законов, в каждом случае создание единого муниципального образования позволит улучшить работу административных органов за счет формирования единого бюджета, единой муниципальной собственности, сокращения документооборота.

Создание вновь образованных муниципальных образований направлено на оптимизацию территориальной организации органов местного самоуправления, совершенствование и повышение эффективности управления, сокращение административно-управленческого аппарата и затрат на его содержание, оптимизацию расходов и создание новой надежной доходной базы бюджета, повышение инвестиционного потенциала территорий муниципальных округов, развитие их хозяйственной, коммунальной и социальной инфраструктуры.

«Тверская область имеет передовой опыт работы в данном направлении. Одним из первых преобразованных муниципальных образований стал Удомельский городской округ. В 2018 году Правительство области обратилось к Президенту Российской Федерации, и глава государства поддержал нашу инициативу об образовании нового вида муниципального образования. А в 2019 году на территории Тверской области создан первый в России муниципальный округ – Весьегонский», – отмечает губернатор Тверской области Игорь Руденя.

Практика преобразования поселений, сложившаяся в Тверской области, показала, что консолидированный бюджет имеет больше возможностей для реализации инфраструктурных проектов, участия в областных и федеральных программах. Сокращение расходов на проведение муниципальных выборов позволяет направлять значительные средства на проекты развития.

Кроме того, в новых муниципальных округах будут оптимизированы процедуры ведения бухгалтерского учета и формирования необходимой отчетности. Наличие единого бюджета обеспечит эффективное распределение бюджетных средств и их экономию в результате проведения централизованных закупок.

Председатель областного парламента Сергей Голубев отметил, что, как показывает практика, принятие закона – лишь своего рода точка отсчета, после которой начинается напряженная и ответственная работа.

- Очень важно не потерять связь с людьми, с сельским активом на территориях, который нужно поддерживать и направлять. Многие из них, кто был сельскими депутатами, являются той самой основой, тем самым фундаментом, который нужно максимально использовать для дальнейшего выстраивания системы управления, - подчеркнул Сергей Голубев.

По словам заместителя председателя Законодательного Собрания. Председателя постоянного комитета по госустройству и местному самоуправлению Александра Клиновского, опыт, ранее накопленный при образовании новых муниципальных и городских округов, показал правильность пути, по которому движется Тверская область.

- Во-первых, объединение позволило проводить единую политику в плане закупок, торгов, что в итоге даёт значительную экономию по затратам. Ещё один плюс - у единого муниципального или городского округа больше шансов войти в федеральные и региональные программы развития. Почти все программы работают по принципу софинансирования и чем больше денег вложит в программу местный бюджет, тем больше территория получит из регионального и федерального бюджетов. Когда городской и районный бюджеты сливаются в один большой консолидированный бюджет, объем софинансирования автоматически возрастает. При этом полученные средства распределяются равномерно, а, значит, и развитие территории станет сбалансированным. Ведь главная цель объединения в том и состоит, чтобы уравнять качество жизни в городах и на селе, - отметил Александр Клиновский.

Он также обратил внимание на такой волнующий людей вопрос, как сохранение всех существующих льгот, а также на то, что на местах, в поселениях, будут работать представители администрации муниципального округа, к которым можно будет обращаться по различным вопросам, включая оформление различных справок. При этом особо подчеркивалось, что в рамках реорганизации местного самоуправления не затрагивается структура образовательных и культурных учреждений.

Заместитель председателя постоянного комитета по экономической политике и предпринимательству Ирина Шереметкер считает создание новых муниципальных округов важным событием, в том числе и для тех территорий, которые она представляет, как депутат.

- Объединение в муниципальный округ для Торопецкого района, который я представляю в областном парламенте, является очень значимым событием. Сейчас ситуация складывается таким образом, что нам становится важна скорость принятия решений, скорость принятия бюджетов, что способствует оптимизации всех процессов. Главы территорий прекрасно знают состояние дел и в поселениях, и в городе. Безусловно, это важный шаг для Торопецкой земли, особенно в свете того, что мы готовимся к празднованию 950-летия Торопца. Объединение позволит максимально оперативно решать все вопросы и наилучшим образом подготовить город к такой значимой годовщине, - отметила парламентарий.

На заседании. Фото: ЗСТО

Член постоянного комитета по транспорту и жилищно-коммунальному комплексу Валерий Шкиль обратил внимание на то, что в его избирательном округе три района уже преобразовались в муниципальные округа и опыт такого преобразования только положительный.

- Теперь на очереди Калязинский район. По своему опыту могу сказать, что поначалу население отнеслось к реформам с настороженностью - как к любым нововведениям. Но сегодня люди уже поняли, что власть от них никуда не ушла, шаговая доступность осталась. На местах работают представительства районов, к ним всегда можно обратиться. Я сам проживаю в Кесовогорском муниципальном округе и считаю, что зиму местные власти прошли достойно. Расчистка снега, несмотря на сложные погодные условия, производилась вовремя, все вопросы решались оперативно, - сказал Валерий Шкиль.

Глава Калязинского района Константин Ильин уверен, что создание муниципального округа – правильный путь.

- Объединение необходимо. И, в первую очередь, для выравнивания бюджетов, принятия более оперативных решений по вопросам сельских территорий, возможности реализовывать более крупные проекты. Мы планируем создать единое управление муниципальных казенных учреждений. Все руководители сельских поселений останутся на местах - они войдут в состав этой структуры. У них появится больше возможностей заниматься решением проблем, встречаться с жителями и, конечно, участвовать в областных и федеральных программах, – отметил Константин Ильин.

Глава Фировского района Елена Самодурова считает, что преобразование района в муниципальный округ позволит решить проблемы инвестиционной привлекательности территории, а единый бюджет даст возможность более активно принимать участие в региональных и федеральных программах. Еще один плюс - упрощение бухгалтерской отчетности.

- Хочу также отметить, что если раньше наши граждане не всегда могли разобраться в полномочиях районной власти и сельских поселений, то теперь единая вертикаль власти позволит быстрее и эффективнее решать вопросы жителей, - говорит Елена Самодурова.

Напомним, что масштабная муниципальная реформа по укрупнению районов в городские округа стартовала в Тверской области в 2015 году, когда произошло первое объединение двух муниципальных образований - Удомля слилась с Удомельским районом. Вместо двух администраций появилась одна, образовался единый депутатский представительный орган - Удомельская городская Дума, был образован общий бюджет, прошла оптимизация бюрократического аппарата. Позже по схожей модели прошло объединение ряда других городов и районов Верхневолжья.