На следующей неделе в Твери дожди сменятся снегопадом

Весннего тепла придётся подождать. Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

Весна - она такая... переменчивая. Сначала подморозит, потом солнышком пригреет, потом снова холодным ветром обдаст.

Все никак не разгуляется, не даёт отогреться на солнышке. Вот и в ближайшие дни нас ждут всего два солнечных дня: нынешняя пятница 31 марта и вторник 4 апреля.

А потом - дожди и снег.

- Мы находимся между двумя циклонами, - объяснила погодные метаморфозы доктор географических наук, профессор ТвГУ Наталья Сердитова.

Днём в пятницу до +6 и ласковое солнышко. Тепло будет и в ночь на субботу: до +1. В субботу немного задождит, но до +8.

Давление, правда, низковато: 740 мм рт. ст. в конце текущей семидневки, повышаться оно начнёт постепенно и к середине следующей недели достигнет отметки 756 мм рт. ст.

В понедельник днем похолодает до +1, дождь сменит мокрый снег. В ночь на вторник до -3.

Ветер северных направлений, несильный, 2-3 м/с. Будет дуть всю первую половину предстоящей недели. К среде погода осторожно начнёт налаживаться - разогреет, если можно так выразиться, лишь до +3. В общем, ждём тепла.