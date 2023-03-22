Жена ждала, дочь дождалась: В Тверской области установили личность еще одного погибшего воина

Пенальчик с данными о солдате... Фото: VK/НИ ВПЦ Подвиг

Установлено имя еще одного воина, чьи останки нашли поисковики на месте боев Великой Отечественной войны в Верхневолжье. Это удача, большинство из тех положивших головы за Родину, чьи останки находят, остаются неопознанными. Время делает свое дело...

Тверские поисковики из научно-исторического военно-патриотического центра «Подвиг» сообщили, что установлено имя и второго из найденных под Западной Двиной бойцов.

На раскопе, где нашли останки солдат. Фото: VK/НИ ВПЦ Подвиг

- В начале сентября 2022 года, в заболоченной низине у деревни Катково, Западнодвинского района Тверской области, поисковиками отряда «Память» была отработана небольшая невзрачная воронка. Воронку эту на прибор нашёл Илья Голиков. Работа в постоянно оплывающем грунте увенчалась успехом. Поисковиками были подняты останки двоих бойцов РККА. У обоих были штатные бакелитовые пенальчики - солдатские медальоны, - рассказали поисковики.

В итоге обе капсулы были открыты. Один бланк развернули и прочли сразу. Он принадлежал Даниилу Ивановичу Бархатову, 1914 года рождения, уроженца Ирбитского района Свердловской области.

Записка Бархотова. Фото: VK/НИ ВПЦ Подвиг

Бланк второго медальона прочитать сразу не получилось, он был в плохом состоянии и требовал более тщательной работы. Имя второго бойца поисковики смогли установить спустя несколько месяцев вычитали.

Его имя - Иван Григорьевич Удинцев, 1913 года рождения, тоже из Ирбитского района.

Получилось, что в одной воронке нашли станки двух мужчин с Урала, мало того - с одного района.

- По воинской специальности оба нестроевые: Даниил из хозяйственной службы, Иван из ветеринарной. С большой долей вероятности они и до войны могли быть знакомы, - поделились мнением поисковики.

Найдены родственники обоих погибших солдат. Так, тверским поисковикам стало известно, что жена Ивана Удинцева ждала его до конца своих дней, искала его, выясняла судьбу, посылая запросы в военкомат. Из троих его детей сейчас жива одна дочь. Есть внучка. Она прислала в Тверь поисковикам "Подвига" документы из семейного архива и фотографию своего погибшего деда.

Иван Удинцев. Фото: Фото: VK/НИ ВПЦ Подвиг/из семейного архива родственников Удинцева

Поисковик "Подвига" Николай Ивлев сообщил "КП"-Тверь", что сейчас решается вопрос об отправке останков воинов в Ирбитский район Свердловский области для захоронения их на малой Родине.