Однажды нашедший приют у биологов серый журавль 15 лет продолжает прилетать к своим спасителям в Тверской области

Алексей Мурашов и Журка. Фото: VK/Реабилитационный центр диких животных "Ромашка"

В реабилитационном центре для диких животных «Ромашка», который расположен в Зубцовском районе вдалеке от оживлённых дорог, сейчас помимо млекопитающих содержатся около 100 птиц. Преобладают совы. Об этом «КП»-Тверь» рассказала Яна Мурашова - жена Алексея Мурашова. Они основатели приюта. Эта пара биологов при поддержке неравнодушных граждан уже много лет помогает животным в своём центре. А недавно они поделились интересной историей про серого журавля, который вырос у них, а потом улетел, но не забыл о своих спасителях...

Недавно, несмотря на ещё обилие снега, стая серых журавлей, приземлившись на соседней с центром вырубке, отдохнула, покричала и полетела дальше. Вот тут-то Мурашовы и вспомнили историю про своего журавушку Журку.

Журка - это серый журавль-красавец. В центр «Ромашка» птицу принесли дачники, которые нашли её птенцом и выкормили. Однако Журка, несмотря на жизнь с людьми, был абсолютно диким.

- Это был уникальный журавль. Обычно, выращенные людьми, эти птицы становятся совершенно ручными, очень привязываются к людям, и от них нелегко избавиться. Этот же журавль при виде человека убегал в дальний угол вольера, а когда к нему подходили, чтобы дать воду и корм, он начинал кричать и биться. Не лучше он относился и к домашним птицам, стараясь ударить клювом не в меру любопытных гусей. Но самое удивительное, что при всей своей нелюдимости он не собирался улетать от нас. Вернее, летать-то он и не умел. Может, и правда журавлей летать учат родители, он же вырос у людей, а люди, к сожалению, не летают как птицы, - рассказали биологи.

Алексей и Яна Мурашовы сообщили, что он прожил у них в центре три года и однажды его потянуло на волю:

- Он громко кричал, призывая пролетавших мимо журавлей, но, когда они, поборов страх и осторожность, приземлялись в наш центр, кланялись ему и звали с собой, наш журавль на крыло не поднимался.

Журавль жил в центре у Мурашевых три года. Фото: VK/Реабилитационный центр диких животных "Ромашка"

В итоге однажды в мае, когда журавушку перевели в летний вольер, Журка перемахнул через забор, станцевал свой журавлиный танец и, взмахнув на прощание крылом, улетел. Мурашовы даже не успели снять этот момент, так внезапно и быстро всё произошло.

- Лишь через месяц нам удалось вновь с ним встретиться. Пролетавшая мимо стая из восьми журавлей вдруг подняла крик и стала кружиться над ближним к нам полем. С земли поднялся журавль и полетел к ним. Мы схватились за бинокли. На вытянутой ноге поднявшегося с поля журавля на солнце блестело кольцо. Так вот где всё это время скрывался наш питомец!

А когда наступил октябрь, супруги вновь услышали громкий печальный крик журавлей. И в приближающейся огромной стае был их питомец. А следующей весной Журка сам наведался в центр.

- Прилетел к нам на территорию, походил немного и полетел вслед за своей новой стаей. И так случается каждый год уже на протяжении 15 лет, - поделились Мурашовы.

Они добавили, что пары он вроде бы так и не создал. Его видели одиноко гуляющим по окрестным полям. Но в конце лета Журка вновь присоединяется к стае и улетает на зимовку. Скоро должен вернуться...

СПРАВКА «КП»

Серый журавль - второй по численности вид журавлей. Крупная птица высотой около 115 см, с размахом крыльев 180-200 см. Вес самца до 6 кг, самки - до 5 кг. Гнездится серый журавль в северной, западной и восточной Европе, на большей части России вплоть до бассейна Колымы и Забайкалья, в Северной Монголии и Китае. Продолжительность жизни в природе - до 30 лет.