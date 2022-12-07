Валидаторы отключат, двери заблокируют: Отвечаем на вопросы о новой системе штрафов за безбилетный проезд в Твери

Сейчас на линию ежедневно выходят три группы контролёров. Но их штат планируют расширить. Фото: Виктория ТУШКОВА

В середине ноября в Твери начала работать новая система штрафов за безбилетный проезд в автобусах «Транспорта Верхневолжья». Вместе с обычными контролёрами по автобусам теперь ходят контролёры Государственного казённого учреждения (ГКУ) «Организатор перевозок Тверской области». Они получили право выписывать штраф за безбилетный проезд на месте, об этом уже писала «КП»-Тверь». Сами штрафы выросли с 500 до 2500 рублей.

Новая система взыскания штрафов вводится там, где заработала новая транспортная модель.

Контролёры ГКУ менее чем за месяц успели оформить около 400 безбилетников. Тем не менее к новой системе остаются вопросы, как это бывает всегда, когда нововведение не устоялось. Какие права есть у контролёров, а какие у пассажиров? Как оспорить штраф, если он выписан неправомерно? Зачем нужно было расширять штат контролёров, привлекать к этой работе сотрудников ГКУ, тратить лишние бюджетные деньги?

На все вопросы в тверском эфире радио «Комсомольская правда» (99,3 FM) ответил директор ГКУ «Организатор перевозок Тверской области» Сергей Атанов.

КАК РАБОТАЕТ НОВАЯ СИСТЕМА

Напомним. Контролёры «Транспорта Верхневолжья» по-прежнему проверяют оплату проезда. Контролёры ГКУ при обнаружении безбилетника составляют протокол, а точнее, постановление о назначении штрафа.

Формально штрафуют теперь не за безбилетный проезд, а за «неподтверждение оплаты проезда» (соответствующие изменения внесены в региональное законодательство - Закон Тверской области № 46 «Об административной ответственности»).

То есть если вы проезд оплатили, но не можете это доказать (предъявить билет, показать соответствующую отметку в транспортном приложении и т.д.), постановление составят. И после этого придётся его оспаривать. Как это сделать, мы расскажем ниже.

ПРАВА И ОБЗАННОСТИ КОНТРОЛЁРА И ПАССАЖИРА

Контролёр ГКУ вправе требовать документы, идентифицирующие личность пассажира, который не может подтвердить оплату проезда. Пассажир в свою очередь обязан документы предъявить.

Пассажир имеет право требовать разъяснения, на каких основаниях его штрафуют. Контролёр обязан показать пассажиру нормативные акты, а также объяснить его права, в том числе право оспорить штраф.

ЕСЛИ ПАССАЖИР ОТКАЗЫВАЕТСЯ ПРЕДЪЯВИТЬ ДОКУМЕНТЫ

Если пассажир отказывается предъявить документы или подписать постановление о штрафе, сотрудник ГКУ попросит водителя заблокировать двери. Контролёры вызовут наряд Росгвардии или патрульно-постовой службы полиции (ППС). По словам Сергея Атанова, с начала работы новой системы вызывать наряд пришлось 18 раз.

- Более сотни автобусов (это примерно четвёртая часть всех машин) в Твери оборудованы тревожными кнопками, - рассказывает Сергей Атанов. - С Росгвардией заключён договор, её сотрудники ориентированы на наши вызовы, они находятся буквально в минутной досягаемости. Если тревожной кнопки нет, к автобусу прибудет ближайший мобильный пост ППС.

КОНТРОЛЁРЫ БУДУТ БЛОКИРОВАТЬ ВАЛИДАТОРЫ

Некоторые «зайцы» практикуют оплату проезда прямо при контролёрах, когда деваться некуда.

- Законом утверждён порядок: проезд все обязаны оплачивать сразу, при посадке в автобус, - говорит на это директор ГКУ «Организатор перевозок Тверской области». - Контролёры ГКУ, зайдя в автобус, блокируют валидаторы.

Заплатить посредством QR-кода шанс останется, но от штрафа гарантированно это не избавит.

- Всё фиксируется. Время, когда контролёры вошли в автобус, время оплаты. Мы сделаем все запросы: когда в автобус зашёл пассажир, когда прошла транзакция по QR-коду. Всё доказывается элементарно, - говорит Сергей Атанов.

Добавим: в автобусах установлены восемь видеокамер. Слепых зон там фактически нет.

МОЖНО ЛИ ЗАПЛАТИТЬ ШТРАФ НА МЕСТЕ

Нет. Инспектор не уполномочен взимать штрафы на месте. Он лишь выпишет постановление о штрафе.

КАК ОПЛАТИТЬ ШТРАФ

Порядок оплаты штрафа объяснит контролёр. Реквизиты для оплаты будут отпечатаны в верхней части постановления о штрафе.

Информация о штрафе также отобразится на Госуслугах.

На обжалование штрафа будет 10 дней. По прошествии 10 дней постановление вступает в силу и оплатить штраф необходимо будет в течение следующих 60 дней. Рассрочку на оплату не дают, штраф нужно заплатить сразу и в полном размере.

КАК ОБЖАЛОВАТЬ ШТРАФ

Необходимо обратиться в ГКУ «Организатор перевозок Тверской области» к начальнику отдела административной практики. Координаты для связи будут указаны на постановлении, но мы также опубликуем телефонный номер и адрес: г. Тверь, ул. Шишкова, 92, +7 (980) 621-62-45.

- Обращения уже есть, в каждом случае мы разбираемся. Некоторые постановления будут отменены. Это единичные случаи, когда, например, мы не увидели сразу, что транзакция по оплате прошла, - говорит Сергей Атанов.

Ну и каждый гражданин вправе сразу же обратиться в суд.

ЧТО БУДЕТ, ЕСЛИ НЕ ОПЛАТИТЬ ШТРАФ

Если не оплатить штраф в течение положенного срока, федеральное законодательство позволит сотрудникам ГКУ удвоить сумму, и вы будете должны бюджету уже 5 тысяч рублей. Документы на взыскание направят приставам. А уж они подключат свои механизмы по взысканию штрафа.

ЕСЛИ «ЗАЯЦ» НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИЙ

Если пассажиру не исполнилось 16 лет, административная ответственность не наступает. В этом случае, по словам Сергей Атанова, контролёр запишет данные ребёнка и проинформирует о нарушении родителей, школу и уполномоченные органы, занимающиеся несовершеннолетними.

С 16 лет подростки подпадают под административную ответственность за безбилетный проезд. Но постановление о штрафе на несовершеннолетнего составить нельзя. Поэтому будет составлен протокол и направлен на рассмотрение в комиссию по делам несовершеннолетних по месту жительства.

- Несовершеннолетних из автобусов мы не высаживаем, это незаконно, - уточняет Сергей Атанов. - К каждому случаю тут будет индивидуальный подход. Но как минимум родителям мы о произошедшем сообщим.

ЕСЛИ ВАЛИДАТОРЫ НЕ РАБОТАЮТ

Пассажиры всё равно должны оплатить проезд любым другим способом. Или будут оштрафованы.

ЛЬГОТНИКИ

А что же будет, если по какой-то причине не сработала оплата социальным проездным или пожилой человек как-то не так приложил к валидатору карту и просто не заметил этого?

- Прошла транзакция либо не прошла - проконтролировать обязан пассажир, порядок определён постановлениями регионального правительства, - говорит Сергей Атаев.

Формально любой человек, любого возраста и состояния здоровья попадает под административную ответственность.

Если же оплата льготной картой не зафиксировалась из-за нерабочих валидаторов, чёткой схемы действий пока нет. Но Сергей Атанов сообщил, что её подробно пропишут и ознакомят с ней всех контролёров.

- Предполагаю, что в автобусе, где не работает валидатор, проверка карт у льготников проводиться не будет, - добавил он.

ПОЧЕМУ ПОТРЕБОВАЛСЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ШТАТ

Вопрос, который возник сразу: зачем нужен дополнительный штат контролёров из числа сотрудников ГКУ, если уже есть контролёры «Транспорта Верхневолжья»?

- «Транспорт Верхневолжья» - это общество с ограниченной ответственностью. В правовом поле ООО не имеет права выписывать штрафы, - объясняет Сергей Атанов. - А ГКУ- бюджетная организация, государственная, и законодатель вправе наделить её такими полномочиями.

ОБ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ВЫГОДЕ

Интересный вопрос задала в эфире радиослушательница:

- Четыреста человек с середины ноября вы поймали на неоплате проезда. Для бюджета это потеря около 12 тысяч рублей. Не накладно ли ради таких небольших сумм содержать контролёров?

Выходит, что нет. Ведь если каждый их этих 400 человек оплатит штраф в 2500 рублей, в бюджет поступит целый миллион.

- Кроме того, по объективной информации, фиксируемой счётчиками «Транспорта Верхневолжья», число оплативших пассажиров на маршруте, где работают контролёры, возрастает в разы. Всё это реальных доход бюджета Тверской области, - добавляет Сергей Атанов

ШТАТ КОНТРОЛЁРОВ УВЕЛИЧАТ

Сейчас на линию ежедневно (включая выходные) выходят три группы контролёров. Штат контролёров ГКУ будут увеличивать. График их работы будет гибким и выстраиваться исходя из показаний счётчиков, которые дают возможность проанализировать, на каких маршрутах и в какие часы больше всего безбилетников.

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ С ПРЕДЛОЖЕНИЯМИ И ЖАЛОБАМИ

Пожаловаться на контролёров или высказать рационализаторское предложение можно в группе ГКУ «Организатор перевозок Тверской области» в соцсети.

Кстати, в будущем планируется максимально упростить работу контролёров, чтобы избавить их от составления бумажных протоколов и прочей волокиты. Таким образом, проверки никак не будут влиять на график движения транспорта.