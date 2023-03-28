«Мисс Тверь-2023»: выбираем первую красавицу областной столицы

Участницы конкурса «Мисс Тверь-2023». Фото: Диана Сударева

Вечером 28 апреля Тверь выберет первую красавицу города. Ежегодный конкурс красоты пройдет в ДК «Химволокно» (пл.Гагарина,1). А пока 13 финалисток готовятся.

Программа у конкурсанток сейчас более чем насыщенная: подготовка к дефиле, спортзал, мастер-классы... И все это для того, чтобы в финале поразить зрителей и строгое профессиональное жюри.

«Комсомольская правда»-Тверь», традиционно выступает информационным партнёром конкурса.

Пройдя по ссылке, вы можете принять участие в онлайн голосовании!

УЧАСТНИЦЫ КОНКУРСА

1. Елизавета Акимова 20 лет

Тверской Государственный университет

«Смысл моей жизни будет тот, который я сама ей придам»

2. Полина Никитина 17 лет

Тверской Технологический колледж

«Сделай шаг, и дорога появится сама собой.»

3. Майя Белякова 18 лет

Тверской Государственный университет

«Ни капли стеснения, пробуй себя во всём, никто не знает, где ты выстрелишь.»

4. Анна Гончарова 18 лет

МГЭУ (Московский гуманитарно-экономический университет)

«Если вы хотите сделать что-то великое в один прекрасный день, помните: один прекрасный день — это сегодня.»

5. Кристина Коробова 22 года

Тверской государственный технический университет

«Активный образ жизни, путешествия и жажда приключений - это точно про меня.»«Ни шагу назад, ни шагу на месте.»

6. Аделина Евдокимова 17 лет

Тверской медицинский колледж

«Хочешь жить - умей вертеться».

7. Анастасия Малоземова 20 лет

Владелица студии маникюра

«Внимание к деталям, стремление к идеалу! Всегда идти только вперёд.»

8. София Ротенфельд 22 года

Тверской государственный медицинский университет

«Никогда ничего не просите. Никогда и ничего, и в особенности у тех, кто сильнее вас. Сами предложат и сами всё дадут.»

9. Вероника Наговицина 19 лет

Тверской государственный медицинский университет

«Возьмите идею. Сделайте ее своей жизнью — думайте о ней, мечтайте о ней, живите ею. Пусть ваш разум, мышцы, нервы, каждая часть тела будет наполнена этой одной идеей. Вот это — путь к успеху.»

10. Ульяна Одинцова 18 лет

школа № 1

«Всё только начинается…»

11. Анастасия Клинникова 20 лет

Тверской филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы

«Нет ничего невозможного».

12. Анфиса Лазарева 16 лет

«Тверской медицинский колледж»

«Никогда не останавливайся на достигнутом!»

13. Арина Ермолаева 18 лет

Тверской государственный университет

«Кем бы ты ни был, будь лучше.»

Фотограф: Диана Сударева тел. 89607111807.

Визажист: Анастасия Солнечная тел. 89611431111.

Стилисты по волосам: салон красоты «Non Stop». Университетский переулок, д.11, тел. (4822) 57-55-01 и 89036308625.

Фотостудия: «New Fashion Look». ул. Московская, д.26, тел. (4822) 75-19-19.