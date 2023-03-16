«Мисс Тверь-2023»: красавицы пробуют свои силы в дзюдо, вышивке и кулинарии

Финалистки конкурса на тренировке. Фото: geometria.pro для «Мисс Тверь-2023»

Участницы конкурса красоты «Мисс Тверь-2023» продолжают активную подготовку к финальному шоу, которое пройдет 28 апреля в ДК «Химволокно». Программа у конкурсанток сейчас более чем насыщенная: подготовка к дефиле, спортзал, мастер-классы...

О том, как претендентки на корону самой красивой девушки областной столицы готовятся к финалу, мы узнали у директора конкурса красоты «Мисс Тверь» Евгении Акмаевой:

- На сегодняшней день участие в конкурсе продолжают 13 девушек. Трое конкурсанток выбыли - не справились с сильной нагрузкой, не смогли посещать все занятия, а это обязательно. Два раза в раза в неделю девушки посещают спортзал, два раза в неделю у них занятия по подготовки к дефиле. Плюс мероприятия в рамках конкурса, которые идут каждую неделю.

Так финалистки конкурса «Мисс Тверь-2023» недавно учились готовить на кулинарном мастер-классе в одном из ресторанов города.

Вышивали золотыми нитями, на знаменитом тверском золотошвейном предприятии. Девушки вышили золотом карту своего путешествия по "Государевой дороге" и изготовили сувенирные "мешочки счастья" себе на память.

Красавицы побывали на спортивном занятии по дзюдо. После тренировки им вручили белые пояса, которые всегда выдаются новичкам и обучили некоторым приёмам борьбы.

В одном из городских салонов красоты для конкурсанток провели бьюти-день.

Впереди ещё месяц подготовки к конкурсу и много всего интересного.

"Комсомольская правда" как информационный партнер конкурса «Мисс Тверь -2023» в конце марта запускает на сайте kp.ru онлайн-голосование на приз читательских симпатий. Приз победительнице, набравшей наибольшее количество голосов в рамках голосования, мы традиционно вручим на гала-представлении конкурса.

Кулинарный мастер-класс. Фото: geometria.pro для «Мисс Тверь-2023»

Урок золотого шитья. Фото: geometria.pro для «Мисс Тверь-2023»