Как районы Твери украсят к Новому году и сколько на это потратят

Подготовка к празднику уже начата. Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

Тверь вовсю готовится к Новому году. Кое-где в городе уже развешивают праздничную иллюминацию, устанавливают ёлочки. Зелёные красавицы появились, например, в парке Победы и городском саду. Их установили силами муниципального предприятия «Дирекция парков». Завершить основную часть подготовки к празднику планируется к 15 декабря.

Тем временем не все считают, что праздновать Новый год следует широко и тратить на это деньги. «КП»-Тверь» на своей VK-страничке задавала читателям вопрос: «Стоит ли отменить в Твери все гулянья, а деньги направить на экипировку мобилизованным?» Практически половина читателей проголосовала за отмену вообще всех гуляний (49,5%). Треть проголосовавших посчитала, что исключение можно сделать лишь для детских мероприятий (33,5%). За праздник в его традиционном формате высказались 11,5%, ещё 5,5% затруднились ответить. Таков глас народа. А вот официального мнения городских властей на этот счёт нам, к сожалению, узнать не удалось.

Расскажем, как готовится город к Новому году. Как обычно, в преддверии праздника были опубликованы контракты на праздничное оформление районов Твери.

Детишкам праздники в радость. Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

ЧТО КУПЯТ

Гирлянды для Московского района.

Для Московского района закупают новые светодиодные гирлянды белого света. На закупку потратят до 290 тысяч рублей (электронный аукцион на госзакупках № 0836600003322000549). Количество гирлянд - 100 штук (по 2900 руб. за гирлянду).

Светящиеся звёзды для Центрального района.

Для Центрального района приобретут новые светодиодные консоли в виде дуги, на которой расположены пять пятиконечных звёзд разного размера. Светиться консоли будут красным. Бюджету они обойдутся в сумму до 265 тыс. руб. (электронный аукцион на госзакупках № 0836600003322000485). Количество консолей - 18 шт. (по 14 722,2 руб. за консоль).

ЧТО ОТРЕМОНТИРУЮТ

Отремонтировать к Новому году (заменить перегоревшие лампочки и светодиодные элементы) планируется светодиодную конструкцию, которую устанавливают на разворотном кольце в «Южном», консоли вдоль улицы Вагжанова и по периметру площади Гагарина, праздничную иллюминацию на площади Терешковой и в скверах на бульваре Цанова и улице Можайского, а также гирлянды в сквере Чернобыльцев.

Планируется потратить на это до 675 тыс. руб. (электронный аукцион на госзакупках № 0836600003322000568).

КАК УКРАСЯТ

ЗАВОЛЖСКИЙ РАЙОН: ПЯТЬ ЁЛКОК, МЕДВЕДЬ И ШАР

Бюджет - 705,7 тыс. руб. (электронный аукцион на госзакупках № 0836600003322000536).

В Заволжском районе установят и нарядят четыре новогодние ёлки: у памятника Афанасию Никитину, у ДК «Затверецкий», у ДК «Литвинки», у ДК «Металлист» и у ДК в посёлке Сахарово. Самая высокая ёлка будет у памятника Афанасию Никитину - 12 метров.

В Заволжье появятся светодиодные конструкции: подарок с бантом в сквере у памятника Афанасию Никитину, медведь с подарком на площади Конституции, «фонтан» в сквере на пересечении ул. Горького и Комсомольского проспекта, шар на Петербургском шоссе у остановки «ДСК».

Светящиеся консоли украсят сквер на площади Мира, сквер у администрации Заволжского района, Комсомольский проспект, улицу Горького и набережную Афанасия Никитина.

На живых елях в сквере на площади Конституции развесят светодиодные гирлянды.

Гирлянды также традиционно украсят сквер, расположенный на набережной Афанасия Никитина у сгоревшего НИИ-2.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН: ЧЕТЫРЕ ЁЛКИ, ДЕДЫ МОРОЗЫ И ОЛЕНЬ

Бюджет - 234 тыс. руб. (электронный аукцион на госзакупках № 0836600003322000551).

В Центральном районе установят и нарядят четыре новогодние ёлки. Главную городскую ёлку высотой 14 метров традиционно установят на площади Ленина. Ёлочки также будут у Театра кукол и у ТЦ «Семь морей». А на площади Капошвара нарядят в гирлянды живую ель.

На Капошвара также надуют Деда Мороза и установят светодиодного оленя, развесят гирлянды.

На площади Ленина вновь появятся светодиодные снеговики-музыканты, светящаяся арка и конструкция «Сани Деда Мороза, запряжённые четвёркой оленей». Площадь украсят гирлянды и светящиеся консоли.

У стадиона «Химик» ёлки не будет, там установят надувных Деда Мороза и Снегурочку.

Светодиодного медведя установят на бульваре Радищева (около пересечения с Трёхсвятской).

МОСКОВСКИЙ РАЙОН: ТРИ ЁЛКИ И ФОНТАН

Бюджет - 154 тыс. руб. (электронный аукцион на госзакупках № 0836600003322000548).

Новогодние ёлки будут установлены у кинотеатра «Мир» в «Южном» (10 метров), у ДК в посёлке Элеватор (6 метров) и у ДК «Синтетик» в посёлке Химинститута (6 метров).

В сквере Чернобыльцев в Смоленском переулке на имеющемся там фонтане оборудуют традиционный светодиодный фонтан. А на разворотном кольце Октябрьского проспекта должна появиться отремонтированная светодиодная конструкция.

ПРОЛЕТАРСКИЙ РАЙОН: РЕКОРДСМЕН ПО ЁЛОЧКАМ

По информации городской администрации, больше всего новогодних деревьев - семь - будет установлено в Пролетарском районе. Светодинамическая ель, а также светодиодный фонтан с необычными эффектами, как и в прошлом году, будут смонтированы на Комсомольской площади. Такая же ёлочка появится и напротив железнодорожного вокзала. Ещё пять ёлок установят в скверах на проспектах Ленина (напротив ТГТУ) и Николая Корыткова (сквер «Светлячок»), а также на аллее Славы в Мамулино, в Первомайском и в Мигалово.

Комсомольскую площадь украсят светящийся фонтан и ёлочка. Фото: Ирина ТАРАСОВА

А вот во сколько это обойдётся бюджету, неизвестно. Контракт на новогоднее украшение района на госзакупках отсутствует. Будет ли он размещён, в администрации Твери нам не сообщили.

В Пролетарском районе также организуют праздничную ёлку для детей с Дедом Морозом и Снегурочкой, анимацией и танцевальными номерами. Бюджет праздника уложится в 90 тысяч рублей. Где состоится «ёлка», в контракте (№ 0836600003322000535) не указано (обычно праздники организуют в ДК «Пролетарка».)

А В ЭТО ВРЕМЯ

Полторы тысячи сладких новогодних подарков будет закуплено в Твери для детей из малообеспеченных семей. Каждый подарок будет стоить 402 рубля, всего на них потратят 603 тысячи рублей.

Согласно информации на госзакупках (лот № 0836600003322000446), в каждый подарок войдут:

- шоколадка, 90 г;

- шоколадные монетки, 2 шт.;

- шоколадные батончики с начинкой, 2 шт.;

- жевательный мармелад, 70 г;

- драже в шоколаде, 45 г;

- шоколадная фигурка, 40 г;

- ириски, 3 шт.;

- халва в шоколаде, 2 шт.;

- печенье сахарное без глазури, 90 г;

- конфеты: с помадной начинкой (2 шт.), с желейной начинкой (3 шт.), с начинкой из пралине (2 шт.), без шоколадной глазури (2 шт.), батончик (2 шт.), вафельные (5 шт.), с суфле (3 шт.), желейные без глазировки (3 шт.).

Подарок будет упакован в новогоднюю картонную коробку.