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Политика10 октября 2022 6:52

Жители Твери готовы отказаться от праздничных гуляний в пользу помощи мобилизованным

Голосование провела "КП"-Тверь"
Виктория ТУШКОВА
Виктория ТУШКОВА
Читатели "КП"-Тверь" согласны отказаться от праздников ради помощи мобилизованным.

Читатели "КП"-Тверь" согласны отказаться от праздников ради помощи мобилизованным.

Фото: Виктория ТУШКОВА

В своей группе в соцсети "КП"-Тверь" провела голосование по следующему вопросу: "Стоит ли отменить в Твери все гуляния, а деньги направить на экипировку мобилизованным?"

Практически половина читателей проголосовала за отмену вообще всех гуляний. Треть проголосовавших считает, что исключение можно сделать лишь для детских мероприятий. Голоса распределились следующим образом:

- за отмену всех гуляний - 49,%;

- за отмену всех гуляний, кроме детских - 33,5%;

- не отменять праздничные мероприятия - 11,5%:

- не знаю - 5,5%.