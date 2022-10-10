Жители Твери готовы отказаться от праздничных гуляний в пользу помощи мобилизованным

Читатели "КП"-Тверь" согласны отказаться от праздников ради помощи мобилизованным. Фото: Виктория ТУШКОВА

В своей группе в соцсети "КП"-Тверь" провела голосование по следующему вопросу: "Стоит ли отменить в Твери все гуляния, а деньги направить на экипировку мобилизованным?"

Практически половина читателей проголосовала за отмену вообще всех гуляний. Треть проголосовавших считает, что исключение можно сделать лишь для детских мероприятий. Голоса распределились следующим образом:

- за отмену всех гуляний - 49,%;

- за отмену всех гуляний, кроме детских - 33,5%;

- не отменять праздничные мероприятия - 11,5%:

- не знаю - 5,5%.