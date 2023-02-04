16 девушек поборются за корону «Мисс Тверь-2023»

Финальный кастинг «Мисс Тверь-2023». Фото: Дмитрий РУДЕНКО

Финальный кастинг на конкурс "Мисс Тверь-2023" состоялся 3 февраля. Традиционно к участию организаторы приглашали девушек в возрасте от 16 до 23 лет, выше 170 см. Незамужних, без видимых шрамов и татуировок, публичных фото и видео эротического содержания.

- Всего в рамках конкурса мы отсмотрели 63 девушки, на финальный кастинг отобрали 30 девушек. В финал вышли 16 претенденток, которые и поборются за звание «Мисс Тверь-2023». Желаю всем участницам дойти до финала, получить новые знания и опыт, а также успехов в финале и пусть самые достойные победят и представят наш регион на всероссийских конкурсах красоты, - поделилась с «КП»-Тверь» директор конкурса красоты «Мисс Тверь» Евгения Акмаева.

На финальном кастинге девушки рассказали о себе, продефилировали в купальниках и показали свои таланты: кто-то продемонстрировал владение музыкальным инструментом, кто-то эскизы графических работ, кто-то подготовил творческий номер. Впереди у финалисток три месяца интенсивной подготовки. Это еженедельные тренировки, мастер-классы, рекламные съёмки, прямые эфиры, экскурсии и конкурсные этапы.

"Комсомольская правда" как информационный партнер конкурса «Мисс Тверь -2023» проведёт на сайте kp.ru онлайн-голосование на приз читательских симпатий.

Финал конкурса красоты традиционно пройдет в конце апреля.

Жюри конкурса «Мисс Тверь-2023»:

Евгения Акмаева - директор конкурса красоты «Мисс Тверь»

Олег Иванов - председатель совета директоров предприятия «Торжокские Золотошвеи»

Халиг Асланов - владелец ресторанов «Старый Баку» и «Riviera»

Арина Никитина - режиссёр конкурса красоты «Мисс Тверь-2023»

Ирина Иванова - режиссёр постановщик конкурса красоты «Мисс Тверь-2023»

За звание тверской королевы красоты поборются:

1.Малозёмова Анастасия

2.Белякова Майя

3.Соловьева Анастасия

4.Акимова Елизавета

5.Евдокимова Аделина

6.Наговицина Вероника

7.Никитина Полина

8.Берестяк Вероника

9.Лазарева Анфиса

10.Коробова Кристина

11.Ермолаева Арина

12.Ротенфельд Софья

13.Шахницкая Дарья

14.Клинникова Анастасия

15.Одинцова Ульяна

16.Гончарова Анна.

Финальный кастинг «Мисс Тверь-2023». Фото: Дмитрий РУДЕНКО

Финальный кастинг «Мисс Тверь-2023». Жюри конкурса. Фото: Дмитрий РУДЕНКО