И если тротуары в Твери ужасны, то крыши в основном от сосулек расчищены

В центре города, на тверском проспекте кое где сосульки виднеются, но в целом крыши от них избавлены. Фото: Александр ЖМУЛИН

В Твери на этой неделе прогнозируется потепление до 4-6 градусов со знаком плюс. А это значит, что с крыш могут начать активно падать сосульки. В преддверии капели и, как следствие, образования сосулек мы решили проверить, как обстоят дела с безопасностью крыш над местами скопления людей, и отправились на оживленные улицы.

Начали с Волоколамского проспекта. 13 марта крыши по фасадам, выходящим на проспект, в основном почищены, однако кое-где сосульки всё-таки висят. Например, на доме № 16 (это немного не доезжая до пересечения с улицей Склизкова со стороны «Южного»). Не сказать, что они там очень внушительные, но в некоторых местах ледяные клыки торчат.

Дом №16 на Волоколамском проспекте не мешало бы почистить от сосулек. Фото: Александр ЖМУЛИН

На Смоленском переулке, дом 15/33, были замечены весьма солидные сосульки, некоторые больше метра длиной.

Дом на Смоленском переулке. Картина впечатляет. Фото: Александр ЖМУЛИН

В центре Твери, в том числе на Тверском проспекте, в целом также картина чистая - сосулек почти нет. На углу Советской и Тверского проспекта на одном из домов как раз сбивали сосульки. Снизу место оградили лентами, да еще мужчину поставили, чтобы зевак предупреждал. Однако на моих глазах пара-тройка граждан всё-таки бесстрашно и самоотверженно прошмыгнула под лентами. К счастью, обошлось без травм.

На Советской улице крышу одного из домов чистили от снега и сосулек, когда я проезжал мимо. Фото: Александр ЖМУЛИН

На улице Трехсвятской я сосулек особо не приметил (прошел, правда. не всю улицу). На бульваре Радищева сосульки заметны были только на доме № 42. Но это фасад. А как обстоят дела с тыла?

Дом № 42 на бульваре Радищева. Фото: Александр ЖМУЛИН

Там же, на Радищева, во дворе дома № 45, целый ряд ледяных дротиков угрожающе нависали вдоль крыши, поджидая жертву. Причем часть сосулек висела прямо над входом в арку. Невольно подумалось: «А если б мне сейчас прилетело, когда я сюда заходил?». В общем, обратно в арку я прошел быстрее, чем вошел.

Дом №45 на бульваре Радищева, вид во дворе. Фото: Александр ЖМУЛИН

Ряд нависающих рядом с пешеходной дорожкой сосулек я заметил на доме №2а на Пушкинской улице. В феврале, когда мы также обратили на это внимание, там сосулек, правда, было заметно больше.

Дом №2а на Пушкинской улице. Фото: Александр ЖМУЛИН

Далее на этой же улице Радищева висят сосульки на доме № 7. Отрезок тротуара под ними, правда, огорожен лентами. Возможно, эти сосульки собираются сбивать.

Мы проехались также по проспекту Победы. Там в целом чисто. Картина, так сказать, радует.

На проспекте Победы состороны фасадов сосулек почти нет, редко встречаются. Фото: Александр ЖМУЛИН

В нескольких прилегающих к проспекту дворах я также ничего страшного в целом не увидел. Однако один дом выбился из общей картины. Это многоквартирная трехэтажка № 46а на улице 15 лет Октября. Там вдоль всей крыши со стороны входов в дом висят довольно внушительные длинные сосульки, в том числе над балкончиками, у которых нет крыши.

В один из подъездов как раз собиралась зайти пожилая женщина с внучкой. Она рассказала, что живет на третьем этаже и эти сосульки либо падают на ее балкон, либо просто тают и вода течет:

- В общем, у меня потоп там. У нас за всю зиму ни разу не чистили крышу от сосулек, - пожаловалась пенсионерка и добавила. - Жильцы обращались с претензией в управляющую компанию, но это не помогло.

Дом №46а на улице 15 лет Октября, пересекающей проспект Победы. Тут с сосульками беда. Фото: Александр ЖМУЛИН

В окрестных домах, к слову, крыши в целом избавлены от сосулек.

Что ж, накануне мы проверяли тротуары на тех же улицах. Они ужасны, чего не скажешь про крыши над ними. Но всё равно будьте осторожны!

НА ЗАМЕТКУ

Травмпункты Твери

- Беляковский пер., 9 (ГБУЗ «Городская клиническая больница № 1 им. В.В. Успенского», телефон: +7(4822) 42-19-83);

- ул. Орджоникидзе, 34 (при городской клинической больнице № 6, +7(4822) 58-52-22);

- Петербургское шоссе, 76/1 (городская клиническая больница № 7, +7(4822) 55-47-94).

Травматологические пункты принимают пациентов ежедневно с 8:00 до 19:00. В ночные часы - с 19:00 до 08:00 - работает лишь один травмпункт на весь город в соответствии с графиком.

Обращаем внимание, что травмпункт 6-й городской больницы не работает по субботам, а в будние дни только до 15 часов, в это время необходимо обращаться в травпункты 1-й или 7-й городских больниц. Травмпункт 7-й городской больницы не работает в воскресенье.