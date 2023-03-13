И если тротуары в Твери ужасны, то крыши в основном от сосулек расчищены

В центре города, на тверском проспекте кое где сосульки виднеются, но в целом крыши от них избавлены.
Фото: Александр ЖМУЛИН
В Твери на этой неделе прогнозируется потепление до 4-6 градусов со знаком плюс. А это значит, что с крыш могут начать активно падать сосульки. В преддверии капели и, как следствие, образования сосулек мы решили проверить, как обстоят дела с безопасностью крыш над местами скопления людей, и отправились на оживленные улицы.
Начали с Волоколамского проспекта. 13 марта крыши по фасадам, выходящим на проспект, в основном почищены, однако кое-где сосульки всё-таки висят. Например, на доме № 16 (это немного не доезжая до пересечения с улицей Склизкова со стороны «Южного»). Не сказать, что они там очень внушительные, но в некоторых местах ледяные клыки торчат.
Дом №16 на Волоколамском проспекте не мешало бы почистить от сосулек.
Фото: Александр ЖМУЛИН
На Смоленском переулке, дом 15/33, были замечены весьма солидные сосульки, некоторые больше метра длиной.
Дом на Смоленском переулке. Картина впечатляет.
Фото: Александр ЖМУЛИН
В центре Твери, в том числе на Тверском проспекте, в целом также картина чистая - сосулек почти нет. На углу Советской и Тверского проспекта на одном из домов как раз сбивали сосульки. Снизу место оградили лентами, да еще мужчину поставили, чтобы зевак предупреждал. Однако на моих глазах пара-тройка граждан всё-таки бесстрашно и самоотверженно прошмыгнула под лентами. К счастью, обошлось без травм.
На Советской улице крышу одного из домов чистили от снега и сосулек, когда я проезжал мимо.
Фото: Александр ЖМУЛИН
На улице Трехсвятской я сосулек особо не приметил (прошел, правда. не всю улицу). На бульваре Радищева сосульки заметны были только на доме № 42. Но это фасад. А как обстоят дела с тыла?
Дом № 42 на бульваре Радищева.
Фото: Александр ЖМУЛИН
Там же, на Радищева, во дворе дома № 45, целый ряд ледяных дротиков угрожающе нависали вдоль крыши, поджидая жертву. Причем часть сосулек висела прямо над входом в арку. Невольно подумалось: «А если б мне сейчас прилетело, когда я сюда заходил?». В общем, обратно в арку я прошел быстрее, чем вошел.
Дом №45 на бульваре Радищева, вид во дворе.
Фото: Александр ЖМУЛИН
Ряд нависающих рядом с пешеходной дорожкой сосулек я заметил на доме №2а на Пушкинской улице. В феврале, когда мы также обратили на это внимание, там сосулек, правда, было заметно больше.
Дом №2а на Пушкинской улице.
Фото: Александр ЖМУЛИН
Далее на этой же улице Радищева висят сосульки на доме № 7. Отрезок тротуара под ними, правда, огорожен лентами. Возможно, эти сосульки собираются сбивать.
Мы проехались также по проспекту Победы. Там в целом чисто. Картина, так сказать, радует.
На проспекте Победы состороны фасадов сосулек почти нет, редко встречаются.
Фото: Александр ЖМУЛИН
В нескольких прилегающих к проспекту дворах я также ничего страшного в целом не увидел. Однако один дом выбился из общей картины. Это многоквартирная трехэтажка № 46а на улице 15 лет Октября. Там вдоль всей крыши со стороны входов в дом висят довольно внушительные длинные сосульки, в том числе над балкончиками, у которых нет крыши.
В один из подъездов как раз собиралась зайти пожилая женщина с внучкой. Она рассказала, что живет на третьем этаже и эти сосульки либо падают на ее балкон, либо просто тают и вода течет:
- В общем, у меня потоп там. У нас за всю зиму ни разу не чистили крышу от сосулек, - пожаловалась пенсионерка и добавила. - Жильцы обращались с претензией в управляющую компанию, но это не помогло.
Дом №46а на улице 15 лет Октября, пересекающей проспект Победы. Тут с сосульками беда.
Фото: Александр ЖМУЛИН
В окрестных домах, к слову, крыши в целом избавлены от сосулек.
Что ж, накануне мы проверяли тротуары на тех же улицах. Они ужасны, чего не скажешь про крыши над ними. Но всё равно будьте осторожны!
Травмпункты Твери
- Беляковский пер., 9 (ГБУЗ «Городская клиническая больница № 1 им. В.В. Успенского», телефон: +7(4822) 42-19-83);
- ул. Орджоникидзе, 34 (при городской клинической больнице № 6, +7(4822) 58-52-22);
- Петербургское шоссе, 76/1 (городская клиническая больница № 7, +7(4822) 55-47-94).
Травматологические пункты принимают пациентов ежедневно с 8:00 до 19:00. В ночные часы - с 19:00 до 08:00 - работает лишь один травмпункт на весь город в соответствии с графиком.
Обращаем внимание, что травмпункт 6-й городской больницы не работает по субботам, а в будние дни только до 15 часов, в это время необходимо обращаться в травпункты 1-й или 7-й городских больниц. Травмпункт 7-й городской больницы не работает в воскресенье.