Люди в Твери недовольны тем, как чистят тротуары

Вот так, к примеру, выглядел тротуар на одном из участков проспекта Победы днем 10 марта. Фото: Александр ЖМУЛИН

Всё те же грабли. Так, наверное, можно сказать про ситуацию с чисткой тротуаров в Твери. В недавнем тверском эфире радио «Комсомольская правда» звонившие горожане вновь указали на эту проблему.

Корреспондент «КП»-Тверь» - человек живой, по городу тоже ходит и тоже замечает, что тротуары чистят плохо. Но в ответ на жалобы горожан решил пристальней вглядеться в ситуацию.

Проехался и прошелся по тротуарам в нескольких местах: на бульваре Гусева и улице Можайского в микрорайоне «Южный», на проспекте Победы, на Волоколамском проспекте и улице Орджоникидзе.

Начнем с Южного.

Вообще к плохому, как и к хорошему, привыкаешь, хотя это неправильно. Вот мне поначалу показалось, что, к примеру, пешеходная дорожка рядом с детской поликлиникой на улице Можайского более-менее нормальная, пусть и не слишком почищена. Однако со мной не согласились две прохожие пенсионерки.

- Вообще недовольны, как у нас тротуары чистят, ходим и ругаемся, - не скрывая эмоций, прокомментировали Надежда Алексеевна и Александра Михайловна. - Почти везде плохо чистят в «Южном». Яркий пример - бульвар Гусева. Также у детской поликлиники, например.

Пешеходная дорожка у детской поликлиники в микрорайоне Южный. Не мешало бы почистить, неправда ли? Фото: Александр ЖМУЛИН

Что ж, не согласиться с ними трудно. Если у поликлиники еще как-то утоптали снег, то на бульваре Гусева или на той же улице Можайского (на другой стороне от детской поликлиники) под ногами то и дело - каша. То, что там постоянно ходят люди, дела не меняет, снег не утаптывается. А убирают его, видимо, редко.

Пенсионерки недовольны. Некомфортно гулять по нечищенным тротуарам. Фото: Александр ЖМУЛИН

На Волоколамке (от улицы Склизкова до проспекта Победы) такое ощущение, что тротуары не так давно чистили. Хотя их состояние все равно далеко от идеального.

На Волоколамке тротуары более менее почищены. Фото: Александр ЖМУЛИН

- Мы за городом живем и редко тут ходим, но сегодня еще относительно нормально, неделю назад хуже было, - поделились впечатлениями от тротуара прохожие мужчина и женщина рядом с одним из местных общепитов.

Участок Волоколамского проспекта от улицы Склизкова по направлению в центр города. Фото: Александр ЖМУЛИН

А уже на повороте на улицу Склизкова, как и на ней самой, опять «нарисовалась», так сказать, картина кашей. Снежной кашей под ногами.

- Добрый день, вы довольны, как тротуары у нас чистят? - спросил я стоявшего там мужчину средних лет.

- Что спрашиваете? Сами что ли не видите? Плохо, конечно, - раздраженно ответил гражданин и тут же отошел в сторону.

Вот такое под ногами на улице Склизкова. Фото: Александр ЖМУЛИН

На проспекте Победы я поговорил с женщиной, шедшей с улицы 15 лет Октября.

- У нас тут не чистят практически, плюс, посмотрите, еще и наледи есть, вон там на углу у дома на проспекте Победы люди часто падают, - рассказала местная жительница Лариса Петровна.

Тротуар на улице 15 лет Октября действительно не мешало бы привести в порядок. На самом проспекте ситуация не лучше. К примеру, каша под ногами возле технологического колледжа.

- Это, конечно, косяк службы, организации, которая должна заниматься расчисткой тротуаров от снега в городе, - сказали встретившиеся мне на дорожке рядом с колледжем три студента. - Тут вообще редко чистят тротуар. По нашим наблюдениям, раз в месяц трактор проезжает и всё.

Вот так "почищен" тротуар на проспекте Победы у технологического колледжа. Фото: Александр ЖМУЛИН

Молодая женщина Екатерина на другой стороне проспекта Победы также выразила недовольство тем, как в городе, в том числе и здесь, чистят тротуары:

- Сами посмотрите: ну плохо ведь, можно сказать, никак не почищено. У меня ребенок маленький, через пару месяцев годик будет, так с ним в коляске вообще ходить по этой каше под ногами трудно, особенно когда снега нападает. Плюс наледи эти.

На проспекте Победы вот такая картина во многих местах на пешеходных дорожках. Фото: Александр ЖМУЛИН

На улице Орджоникидзе я также поговорил с несколькими прохожими рядом с местным торговым центром. Как ожидалось, все оказались недовольны состоянием тротуаров. Они тут плохо почищены, что говорить.

На улице Орджоникидзе вот такая картина. Фото: Александр ЖМУЛИН

Напомним, что обязанности по расчистке и противогололедной обработке тротуаров в общественных местах в нашем городе лежат на МУП «ЖЭК». Во дворах жилых домов должны убираться нанятые ТСЖ или управляющими компаниями дворники.

Добавим, что прошлой зимой из-за плохой уборки улиц Твери от снега в дело пришлось вмешиваться прокуратуре. Накладывались штрафы. Однако, как показывает жизнь, штрафы действуют слабо...