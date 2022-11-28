Книги для библиотек, клубы по интересам: Как будут развивать культуру в Твери в ближайшие годы

Муниципальные библиотеки пополнятся новыми книгами. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Конечно, основа культуры, как писал Экзюпери, находится в самом человеке. Но это не значит, что культуре не нужно помогать, в частности материально. Главное, чтобы распределены материальные вложения в культурные ценности были верно.

В Твери приняты изменения в муниципальную программу «Развитие культуры города Твери на 2021-2026 годы». Изменения, в частности, коснулись бюджета на подпрограмму «Сохранение и развитие культурного потенциала».

В будущем, 2023 году на эти цели запланировано потратить 423 млн 512 тыс. 400 казённых рублей (это примерно на 45 млн меньше, чем в 2022 году). Объём финансирования подпрограммы за шесть лет - 3 млрд 245 млн 618 тыс. 600 руб.

Реализация же всей программы за шесть лет потребует 3 млрд 373 млн 846 тыс. 500 рублей.

На что потратят деньги? В библиотеки будут закуплены новые книги, продолжится деятельность городских клубов по интересам, работникам культуры продолжат платить зарплаты, пусть и не самые высокие. Разберёмся подробнее, на какие самые интересные статьи будут распределены средства.

КНИГИ БИБЛИОТЕКАМ

105 млн 609 тыс. 200 руб. будет выделено в 2023 году на библиотеки и архивную деятельность (на 12 млн меньше, чем в 2022 году).

653 млн 355 тыс. 300 руб. будет потрачено по данному направлению всего за шесть лет.

180 тыс. руб. ежегодно тратится на комплектование библиотечных фондов.

562 книги будет закуплено для муниципальных библиотек в 2023 году.

4098 книг пополнят библиотечные фонды за шесть лет.

Остальные деньги направят на финансирование работы библиотек и архивов. Кстати, по подсчётам специалистов, на настоящий момент библиотеками Тверь обеспечена на 89% от «нормативной потребности». Цифра эта до 2026 года не изменится. А вот клубами и парками культуры и отдыха мы обеспечены на все 100%.

ЗАРПЛАТЫ РАБОТНИКАМ КУЛЬТУРЫ

34 404 рублей - ориентировочная средняя зарплата работника муниципального учреждения культуры на 2023 год. Пока в планах на будущие годы цифра остаётся такой же.

ДЕНЬГИ НА ДОПОБРАЗОВАНИЕ

111 млн 682 тыс. 400 руб. заложено в 2023 году на реализацию дополнительных образовательных и развивающих программ в области культуры.

Общее количество обучающихся по этим программам должно составить 2422 человека. То есть на обучение одного ребёнка по программе «Развитие культуры города Твери» уйдёт около 46 тыс. 112 рублей в год.

МЕРОПРИЯТИЯМ – ПОБОЛЬШЕ, ПАМЯТНИКАМ – ПОМЕНЬШЕ

8 млн 133 тыс. 800 руб. заложено в 2023 году на сохранение и развитие духовно-нравственных ценностей и традиций, а также обеспечение сохранности памятников монументального искусства.

75 млн 681 тыс. 500 руб. - общий бюджет шести лет по этому направлению.

Основная часть этой суммы (64 млн 593 тыс. 200 руб. за шесть лет) пойдёт на организацию и проведение городских культурно-массовых мероприятий. В 2023 году планируется потратить 8 млн 121 тыс. 300 рублей.

Привлечь к участию в культурно-массовых мероприятиях в будущем году планируется 55,2% населения Твери.

По 12,5 тысячи рублей (ежегодно с 2023 по 2025 год) заложено в программе на содержание и ремонт памятников монументального искусства. В 2026 году на эти же цели заложен 1 млн 405 тыс. 900 рублей. Вероятно, цифры ещё не раз перетасуются в зависимости от потребности провести где-то восстановительные работы. В 2022 году, согласно документу, на сохранность памятников ушло 25,4 тыс. рублей.

Количество памятников, находящихся на балансе города, останется неизменным. Их сейчас 47. Это всем известные памятники Ленину, Калинину, Салтыкову-Щедрину, Карлу Марксу, Пушкину и другие. А также бюсты, памятные кресты, большие и маленькие мемориалы, мемориальные камни. В список уже входят и новые монументы, например установленный в этом году памятник сотрудникам органов госбезопасности - участникам Великой Отечественной войны (его возвели на набережной Афанасия Никитина, близ здания управления ФСБ).

Остальные деньги уже освоены: на ремонт памятника Воину-освободителю в Мигалово (три с небольшим миллиона рублей) и благоустройство территории вокруг (около шести миллионов рублей). Напомним, старый памятник совсем обветшал, и его решили заменить. Открытие должно состояться в ближайшие дни.