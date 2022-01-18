Прокуратура Твери поддержала граждан в их возмущении плохой расчисткой тротуаров и дорог от снега

Картина снегом на улице Склизково... Сколько еще таких тротуаров в Твери? Фото: Ольга ТРОФИМОВА

Зима в Твери приносит всё те же проблемы. Опять, по какой-то прямо-таки уже печальной традиции, в городе плохо убирают улицы от снега. Местные паблики в соцсетях полны недовольными комментариями и постами тверичан. В дело приходится вмешиваться прокуратуре.

В этом году зима в целом весьма неплоха: и морозна в меру, и снежна. Если бы не напрягающие людей перепады температуры, было б вообще отлично.

Однако выпадающий снег и гололедица в который раз становятся проблемой из-за недостаточно эффективной работы коммунальщиков.

На улице Трехсвятской такую картину сняли 17 января. Фото: VK/УВИДЕНО В ТВЕРИ (Тверской области)/Светлана Анисенкова

- Весь город не убран, кроме части Советской улицы, где администрация города и правительство Тверской области, - написала одна гражданка вчера в паблике «Увидено в Твери (Тверская область)» под снимками снежной каши на давно не чищенных дорожках на улице Трехсвятской.

В другом популярном местном паблике «Осторожно Тверь! (ex - Позор Тверь)» один из пользователей поделился впечатлениями от воскресной прогулки по центру города с серией наглядных фотографий о том, как здорово, в кавычках, чистятся тверские улицы. Горожанин отметил, что это «наглядная иллюстрация к новостям администрации Твери о круглосуточном режиме чистки города МУП «ЖЭК»...

Подобную картину сняли в воскресенье на площади Капошвара и у гимназии №12 на улице Желябова. Фото: VK/Осторожно Тверь! (ex - Позор Тверь)/Алексей Кирюхин

В комментарии к еще одной фотографии о безобразной наледи и снеге перед отделением банка на улице Вагжанова один гражданин с горечью написал:

- Да по всему городу так. Тротуары вообще не убирают.

У отделения банка и остановки на улице Вагжанова. Фото: VK/Осторожно Тверь! (ex - Позор Тверь)/Ольга Матукова

В итоге в дело начала вмешиваться прокуратура.

Сначала прокуратура Московского района Твери по результатам проверки выявила недостатки в содержании дорог работниками МУП «ЖЭК». В итоге муниципальное предприятие оштрафовано на 40 тысяч рублей.

- Наказание смешное, но вдруг подействует. За тротуары бы еще тысяч на 400 оштрафовали, по тротуарам даже в центре не пройти, - откликнулся на эту весть один из пользователей в тверском паблике.

18 января в дело вмешался уже сам прокурор Тверской области Сергей Лежников.

- В связи с участившимися в социальных сетях жалобами граждан о неудовлетворительной уборке снега на автомобильных дорогах и тротуарах прокурором Тверской области Сергеем Лежниковым дано поручение межрайонным и районным прокурорам организовать соответствующую проверку, в ходе которой будет дана оценка работе органов контроля (надзора). По ее результатам при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, - обнародовала официальный релиз областная прокуратура.

Меж тем корреспонденты «КП»-Тверь» решили бегло посмотреть, как 18 января выглядели некоторые улицы города.

В Заволжье было заметно, что по пешеходной части улицы Горького недавно прошелся снегоуборочный трактор - дорожки расчищены. Но на них часто попадается наледь, можно поскользнуться.

На улице Горького 18 января, почищено, но скользко. Фото: Александр СОРОКИН

А вот на улице Склизкова, например, до удовлетворительной картины еще далеко. Там почищено только около здания службы соцзащиты, на многих других участках тротуара - сплошное снежное месиво. Плюс на некоторых отрезках дорожки еще и скользко. А кое-где по бокам навалены живописные кучи, между которыми довольно узкий проход.

На улице Склизково - кучи, дорога, сами видите, в каком состоянии. Фото: Ольга ТРОФИМОВА

В центре, на площади Ленина, где располагается горадминистрация и гордума, почищено хорошо. На подходе к площади, на прилегающем участке улицы Советской, тоже почищено, но уже похуже.

На площади Ленина и улице Советской 18 января. Фото: Александр СОРОКИН

А вот уже, к примеру, на улице Пушкинской (это тоже, кстати, в центре города) тротуары либо давно не чистили, либо плохо. Там в некоторых местах вообще с трудом можно нормально пройти - снег да еще и наледи под ним встречаются.

На улице Пушкинской 18 января. Фото: Александр СОРОКИН

В Пролетарском районе, на бульваре Ногина и прилегающих к нему улицах, по свидетельству знакомых, недавно чистили тротуары и дороги. Однако опять же встречаются скользкие, не посыпанные или плохо посыпанные песком участки, на которых можно упасть.

В микрорайоне «Южный», на улице Можайского, тротуары чистили, но в некоторых местах плохо, опять же встречаются скользкие участки. А в одном дворе там я даже встретил снегоуборочный трактор, который как раз чистил дорогу.

Снегоуборочный трактор в одном из дворов на улице Можайского недалеко от торгового центра 18 января. Фото: Алексей АНДРЕЕВ

Справедливости ради надо сказать, что порой уборка дорог от снега, особенно во дворах, осложняется из-за припаркованных там машин. Они мешают работе снегоуборочной техники, а бывает, еще и агрессивные автовладельцы выскакивают с претензиями.

И не надо забывать, что работающие в УК дворники, которые должны расчищать тротуары от снега на придомовых территориях, тоже люди и порой болеют... На дворе же ковид.

НА ЗАМЕТКУ

Если вы недовольны расчисткой улиц и тротуаров, звоните (код города 4822):

Телефон диспетчерской службы Твери: 34-87-07.

Телефон горячей линии: 36-10-76.

Телефон горячей линии Государственной жилищной инспекции Тверской области: 65-50-11.

Кроме того, можно подать заявление в интернет-приемной на сайте областной прокуратуры либо задать вопрос по телефону 34-43-58.

18 января на улице Можайского у детской поликлиники. Фото: Алексей АНДРЕЕВ