Пара чистых тротуаров на весь город: Как Тверь справилась с первым серьёзным снегопадом

Первый по-настоящему зимний снегопад прошёл в областной столице 22 ноября. Фото: Виктория ТУШКОВА

По улице Софьи Перовской деловито проехал «Чистик» - маленькая, да удаленькая снегоуборочная машинка. Должно быть, спешит на помощь одному из городских тротуаров. А помощь ой как нужна: 22 ноября в Твери прошёл серьёзный снегопад.

- Техника уборочная по городу ходит, но её немного. Кое-где песком посыпают. Я только что по Южному путепроводу проезжал и по Крупскому мосту. Все четыре полосы для движения есть, но дорога уже начинает понемногу сужаться из-за снега. В общем, ситуация привычная, - философски замечает профессиональный водитель Александр Сорокин.

В самый разгар снегопада «КП»-Тверь» тоже решила посмотреть, как город справляется с уборкой.

Советская. Фото: Виктория ТУШКОВА

ГОРОДСКИЕ МАГИСТРАЛИ

Практически сразу, на Советской, навстречу попалась снегоуборочная машина, гружённая песком. Подняв ковш, спешила куда-то. Позже проехала ещё одна такая же.

Но как таковой уборки дорог от снега, объехав основные городские магистрали, мы так и не увидели. Картина одинаковая на Тверском и Волоколамском проспектах, набережной Афанасия Никитина, улице Горького: небольшая (пока) снежная каша и растущие отвалы вдоль дорог (убрать их обещают ночью - комментарий городской администрации смотрите ниже).

Вот Тверской проспект: паркующиеся на обочине машины утыкаются носами в сугробы. А это, заметим, территория платной парковки.

Навалы на Тверском проспекте. Тротуары чистили, но их уже заносит заново - снегопад. Фото: Виктория ТУШКОВА

Местами, например на том же Тверском проспекте, ситуацию осложняют раскопы, оставленные коммунальщиками. Если снега поднавалит ещё, это уже может создать проблему для движения, особенно в час пик.

На Горького у Речного вокзала утром проходила машина с песком. Но получившуюся кашу пока не убрали, образовалось приличное месиво. На Старом мосту та же ситуация: машины там даже успели накатать хлипкую колею.

Речной вокзал. Фото: Виктория ТУШКОВА

А на Привокзалке и того хуже. Площадь совсем замело. Не чищены были парковки у вокзала и Торгового центра. Проезжая часть, где разворачиваются автобусы, тоже находилась не в лучшем виде. Ступеньки здания вокзала превратились в маленькую снежную горку. Пешеходы кряхтят.

Привокзальная площадь. Фото: Виктория ТУШКОВА

ОСТОРОЖНЕЕ!

- Ух, скользко! - тихо восклицает наш водитель, останавливаясь перед светофором. - Снежная каша, что поделать.

Адекватно оценивать ситуацию на дорогах научились не все. На Советской мы чуть было не стали свидетелями трагедии. Людей, что переходили дорогу на светофоре у аптеки № 1, едва не переехал белый внедорожник «Субару».

Начав тормозить прямо перед пешеходным переходом, машина просто продолжила двигаться дальше по скользкой дороге. Остановиться автомобиль смог лишь метров через пять после «зебры» и никого не зацепил лишь чудом…

Белый внедорожник, не сумев остановиться на красный свет, проехал через пешеходный переход, когда на него уже вышли люди. Фото: Виктория ТУШКОВА

ОДИН ЧИСТЫЙ ТРОТУАР

Что до тротуаров, то про них в снегопад как будто позабыли. Может, ночью почистят? Дворников можно по пальцам пересчитать. Один встретился на Привокзальной площади, но работал, прямо скажем, не слишком усердно. Ещё несколько махали лопатами на Южном мосту, площади Капошвара и на мостике через Тьмаку. Двое неспешно прохаживались по Новому мосту, оценивая фронт работ. В то время как подняться на мост уже было сложновато: ноги, отвыкшие от прогулок по снежной каше, гудели.

Новый мост. Фото: Виктория ТУШКОВА

Кое-где на Тверском проспекте было заметно, что пешеходные зоны убирали. Но их уже начало заносить заново. Не почищены были на тот момент даже тротуары на Советской. Лишь один образцовый тротуар удалось найти - у здания регионального правительства. Рядом и трактор обнаружился - пыхтел-старался.

Тут тротуар чистый. Фото: Виктория ТУШКОВА

Сразу трое дворников чистили снег «у коня» - около памятника князю Михаилу Тверскому.

- А где же все дворники, что тротуары по городу должны чистить? - интересуюсь у работников лопаты и метлы.

- Ну, с утра, наверное, будут… Как трактор пойдёт, за ним и дворники. Сейчас не найдёте. Да и бесполезно.

- А где хоть будут-то?

- Не могу сказать…

Что ж, зато детям раздолье. Они уже вовсю катаются с горок на тюбингах и ледянках. Им снег только в радость - счастливая пора.

А детям здорово! Фото: Виктория ТУШКОВА

А В ЭТО ВРЕМЯ

В Тверской области хотят ввести штрафы за парковку машин на придомовой территории, если авто мешают убирать снег. Соответствующую поправку в статью 35 регионального закона «Об административных правонарушениях» предложил внести глава Твери Алексей Огоньков.

Если чья-то машина мешает уборке снега на придомовой территории, предлагается штрафовать владельца на сумму от 3 до 5 тысяч рублей. Если же это авто должностного лица, штраф будет выше: от 10 до 20 тысяч рублей. Юридических лиц предлагается наказывать штрафом от 20 до 40 тысяч рублей. Штрафовать предполагается с 1 декабря по 1 марта.

Законопроект уже рассмотрел постоянный комитет по госустройству и местному самоуправлению регионального Заксобрания. Члены комитета рекомендовали областному парламенту принять поправки.

ОФИЦИАЛЬНО

Комментарий администрации города Твери:

- В Твери в усиленном режиме проводится уборка снега и противогололедная обработка улично-дорожной сети города. График работы техники составляется таким образом, чтобы обеспечить максимальную безопасность дорожного движения.

Во время активного выпадения осадков осуществляется так называемая патрульная снегоочистка – систематическое удаление снега с проезжей части в течение снегопада. Цель такой очистки – не дать снегу накопиться на проезжей части. Основной упор делается на расчистку и обработку аварийно-опасных участков улично-дорожной сети – мостов, подходов к ним, магистральных улиц, крупных перекрестков – а также пешеходных переходов и остановок общественного транспорта.

В соответствии с требованиями ГОСТ Р 50597-2017 «Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения» только по окончании снегопада начинается усиленная уборка объектов УДС. Для поддержания нормативного состояния дорожной сети и пешеходных зон применяется специализированная техника и ручная обработка противогололёдными материалами.

Днём 22 ноября на обработку проезжей части улиц города выведено более 20 единиц техники – комбинированные дорожные машины, тракторные щётки, «Чистики», пескоразбрасыватели. Ручную уборку тротуаров производят порядка 140 дворников. Особое внимание уделяется обработке пешеходных переходов, остановок общественного транспорта, а также тротуарам вблизи социально значимых объектов города. Для очистки зауженных участков тротуаров, где затруднительно осуществлять уборку с помощью трактора, используются ручные снегоуборщики, которые были закуплены МУП «ЖЭК» в этом году вместе с дополнительными единицами техники.

В ночное время запланировано проведение работ по вывозу снега с мостов, путепроводов и сложных участков улично-дорожной сети. На погрузке и вывозе снега планируется задействовать свыше 20 единиц спецтехники. Администрация города напоминает жителям о том, что парковка личного транспорта на магистральных улицах в вечернее и ночное время препятствует качественной уборке снега на всем протяжении улично-дорожной сети.

Напомним, что ответственность за уборку снега на придомовых территориях лежит на управляющих организациях жилого фонда. Администрации районов Твери в постоянном режиме осуществляют контроль за качеством этой работы, организации, недобросовестно исполняющие свои обязанности, привлекаются к административной ответственности.