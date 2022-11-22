В Тверской области могут начать штрафовать водителей, чьи автомобили мешают расчистке обочин зимой

Автомобилистам нужно быть внимательнее, оставляя авто на обочине. Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

На очередном заседании постоянного комитета по госустройству и местному самоуправлению регионального Заксобрания, которое состоялось 21 ноября под председательством Александра Клиновского, было рассмотрен ряд вопросов, которые в случае принятия их областным парламентом, могут существенно повлиять на жизнь владельцев автомобилей и самокатов-велосипедов.

В частности, комитет рассмотрел проект закона о внесении изменений в статью 35 регионального закона «Об административных правонарушениях». Ряд поправок инициирован главой города Твери Алексеем Огоньковым.

Так, в частности, административную ответственность предложено ввести и за нарушение установленных органами местного самоуправления правил благоустройства в части требований к уборке территории муниципального образования. Здесь речь идет о размещении транспортного средства на придомовой территории многоквартирного дома, если оно создает препятствия для механизированной уборки данной территории в зимний период - с 1 декабря по 1 марта.

За такое нарушение предлагается установить административный штраф для граждан в размере от 3 до 5 тысяч рублей; на должностных лиц - от 10 до 20 тысяч рублей; на юридических лиц - от 20 до 40 тысяч рублей.

Рассмотрев законопроект, комитет решил рекомендовать Законодательному Собранию принять его в двух чтениях. Еще одни поправки в закон «Об административных правонарушениях инициированные прокурором Тверской области Сергеем Лежниковым. В частности, они касаются нарушений правил размещения на городских улицах велосипедов, самокатов и прочих средств индивидуальной мобильности.

В настоящее время широкое распространение на улицах ряда муниципальных образований получила деятельность по децентрализованной краткосрочной аренде электросамокатов («кикшеринг») и велосипедов.

Решением Тверской городской Думы от 30.05.2022 Правила благоустройства города Твери были дополнены нормами о запрете оставлять и размещать велосипеды, самокаты, скейтборды и пр. вне специально оборудованных для этих целей мест.

На владельцев возложена обязанность незамедлительного устранения нарушений. Однако их ответственность за нарушения не определена, что приводит к систематическому размещению СИМ на остановочных пунктах пассажирского транспорта, тротуарах, пешеходных дорожках, площадках и созданию препятствий для движения пешеходов и автотранспорта. Закон устанавливает административную ответственность за нарушение установленных органами местного самоуправления правил благоустройства, в данном случае – за оставление и размещение Этих средств индивидуальной мобильности вне специально оборудованных мест. Так, административный штраф на граждан составит от 3 до 5 тысяч рублей; на должностных лиц - от 10 до 20 тысяч рублей; на юридических лиц - от 20 до 40 тысяч рублей. Комитет рекомендовал областному парламенту принять законопроект в двух чтениях.

- Полагаю, в случае принятия закона мы уже летом следующего года обязательно посмотрим правоприменительную практику и проанализируем полученную информацию. В случае необходимости будем корректировать закон, - отметил по итогам обсуждения председатель комитета, заместитель председателя Законодательного Собрания Тверской области Александр Клиновский.