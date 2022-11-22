В Тверской области мужчина пытается опротестовать в суде свою мобилизацию, ссылаясь на возраст

Снимок мобилизованных, возвращающихся с учений. Фото: Виктория ТУШКОВА

Резервист из Бологовского района решил опротестовать свою мобилизацию в суде, ссылаясь на то, что он, по его убеждению, был мобилизован неправомерно. «КП»-Тверь» узнала подробности этого дела.

Исковое заявление к военному комиссару города Бологое и Бологовского района, а также к областному военкомату от местного жителя изначально рассматривал районный суд.

- Иск мотивирован тем, что 22 сентября 2022 года истцу была вручена повестка и в соответствии с протоколом № 1 от 23 сентября 2022 года призывной комиссией по мобилизации Бологовского района Тверской области принято решение призвать его по мобилизации и зачислить в команду, - сообщал 21 ноября Бологовский районный суд в официальном релизе. - 23 сентября 2022 года истца направили в пункт сбора мобилизованных города Твери, где он и находится по настоящее время. Истец полагает, что его мобилизовали с нарушением действующего законодательства.

В итоге было установлено, что такое дело относится к компетенции военного суда, так как на момент подачи иска гражданин уже был в статусе военнослужащего. В связи с этим дело было передано на рассмотрение по подсудности в Тверской гарнизонный военный суд.

Уточнить хотя бы приблизительные сроки рассмотрения и вынесения решения по данному иску мы не смогли.

Однако нам удалось все-таки узнать, почему мужчина считает, что мобилизовали его неправильно.

В Бологовском районном суде «КП»-Тверь» по телефону сообщили, что он указывает на свой возраст. Ему 48 лет, поэтому он убеждён, что его мобилизовали с нарушением действующего законодательства.

Скорее всего, это связано с неправильным толкованием статьи 53, раздел VIII Закона о воинской обязанности и военной службе, определяющей возрастные разряды лиц, находящихся в запасе.

Солдаты, матросы, сержанты, старшины, прапорщики и мичманы до 35 лет относятся к 1-му разряду, до 45 лет - ко 2-му разряду, к 3-му - до 50 лет.

Прописана в законе возрастная градация разрядов и для всех офицеров запаса.

Но на мобилизацию это никак не влияет. Разряды определяют только порядок воинского учёта.

Зато есть статья 2, раздел VI этого же закона, и вот что в ней написано:

«Особенности прохождения военной службы при введении чрезвычайного положения и военного положения, а также в условиях вооруженных конфликтов определяются федеральными конституционными законами, федеральными законами, Положением о порядке прохождения военной службы и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации».

Поэтому смотрим Указ Президента Российской Федерации об объявлении частичной мобилизации от 21 сентября этого года.

А в указе, к слову, нет конкретного указания на то, кто и до какого возраста подпадает под призыв.

То же самое подтвердили корреспонденту «КП»-Тверь» в областном отделении Общероссийского народного фронта (ОНФ). К ним поступало немало обращений, в том числе и по поводу возрастов мобилизованных. В ОНФ пояснили, что озвученные представителями ВС РФ предпочтительные возрастные рамки для мобилизованных - только рекомендация:

- Согласно Закону «О воинской обязанности и военной службе», мобилизации могут подлежать граждане любого возраста и любого разряда. Очерёдность призыва законом не установлена…

Добавим, что отменить решение о призыве может либо суд, либо призывная комиссия субъекта Федерации. Также прокуратура вправе выявить нарушение при призыве конкретного гражданина и выдать военкомату предписание о его устранении.

Ну и право каждого гражданина, если он не согласен с критериями частичной мобилизации, обратиться в суд.

СПРАВКА «КП»

По последним данным от правительства Тверской области, на 8 ноября в регионе решения об отмене мобилизации были приняты в отношении 128 человек (более свежие данные не оглашались). Основные причины - многодетность, учеба, воспитание детей с инвалидностью.

В конце октября председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов сообщал, что в стране домой вернули около 10 000 человек, мобилизованных по ошибке.