Ограничений по возрасту нет: 30 звонков в день принимает Тверское отделение ОНФ по вопросам частичной мобилизации

Тем временем мобилизованные в Тверской области продолжают обучение. Фото: Виктория ТУШКОВА

Исправлять все ошибки, возникающие в процессе частичной мобилизации, распорядился 29 сентября Верховный главнокомандующий, президент страны Владимир Путин.

«От граждан поступает много информации о призыве, качестве снабжения, возникает много вопросов. Нужно исправить ошибки и не допускать их впредь. По тем гражданам, например, которые имеют право на отсрочку. А если допущена ошибка - вернуть домой», - сказал глава государства на заседании Совбеза России.

На что жалуются мобилизованные в Тверской области и как решаются эти проблемы, «КП»-Тверь» рассказали в региональном отделении Общероссийского народного фронта. Ранее ОНФ объявил о том, что принимает жалобы и обращения относительно частичной мобилизации по телефонам и в соцсетях.

- На сегодняшний день нам пришло более 60 обращений в соцсетях, и ежедневно поступает около тридцати звонков по телефону относительно частичной мобилизации, - сообщили в региональном ОНФ.

Самые частые обращения - о возрасте мобилизованного и об отсутствии медицинской комиссии. Таких подавляющее большинство.

- Мы стараемся помочь разобраться в проблеме, оказываем консультационную помощь, говорим, куда обратиться. Но о решении конкретных вопросов рассказать не можем. У нас пока нет взаимодействия с правительством Тверской области и военкоматом из-за их большой загруженности, - говорят в Тверском отделении Общероссийского народного фронта. - Хотя в других регионах положительные примеры разрешения проблем есть.

ВОЗРАСТ МОБИЛИЗОВАННЫХ

Как сообщалось официально, частичной мобилизации подлежат рядовые и сержанты до 35 лет, младшие офицеры до 50 лет, старшие офицеры до 55 лет. Тем не менее на сборных пунктах сейчас находятся рядовые 37-40 лет. Об этом сообщали читатели «КП»-Тверь». Мобилизованные такого возраста занимаются боевой подготовкой на полигоне под Тверью (журналисты «Комсомолки» были на этих учениях).

Как пояснили в ОНФ, данные возрастные рамки - только рекомендация:

- Согласно закону «О воинской обязанности и военной службе», мобилизации могут подлежать граждане любого возраста и любого разряда. Очерёдность призыва законом не установлена…

ЕСЛИ ПРИЗВАЛИ РЕЗЕРВИСТА С ПРОБЛЕМАМИ ЗДОРОВЬЯ

- Да, нам поступает много вопросов, почему не организуют медкомиссии. Жалобы на то, что справки о состоянии здоровья были у резервиста на руках, но медосмотра так и не было. Ответить, почему это происходит, мы не можем, но можем порекомендовать обращаться в военную прокуратуру. На сайте военной прокуратуры есть специальная форма для обращения. В других регионах есть случаи, когда ошибочно призванных резервистов с плохим здоровьем отправляли домой.

Добавим также, что относительно работы медкомиссий написала на своей страничке в соцсети уполномоченный по правам ребёнка в Тверской области Лариса Мосолыгина. Омбудсмен сообщает, что медкомиссии начали работать 26 сентября.

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ С ЖАЛОБАМИ НА ОШИБОЧНУЮ МОБИЛИЗАЦИЮ

1. Сайт военной прокуратуры.

2. Горячая линия по вопросам исполнения законодательства в сфере призыва граждан на военную службу по мобилизации Прокуратуры Тверской области 8-980-630-03-87 (9:00 - 13:00, 13:34 - 18:00, ежедневно).

2. Тверское региональное отделение ОНФ также продолжает принимать обращения в «Одноклассниках», «ВКонтакте», по телефону 8 (4822) 66-62-53 или по адресу: Тверь, Вагжановский переулок, дом 9, офис 310.

Чтобы ускорить работу и сократить время обработки ваших обращений, в ОНФ просят указывать в них следующие данные:

- ФИО мобилизованного и дату его рождения;

- причину, по которой, по вашему мнению, мобилизация была проведена ошибочно;

- адрес военкомата, из которого была отправлена повестка;

- сведения о воинском учёте мобилизованного

- контактные данные.

3. Эту же информацию с описаниями проблемы вы можете направить на горячую линию «Комсомолки». Мы ждём максимально подробных историй с контактными данными на электронную почту priziv@kp.ru и в телеграм-боте «Горячая линия «КП» по мобилизации».

4. Звоните также на номер 122.

КАКИЕ СПРАВКИ СОБРАТЬ МОБИЛИЗОВАННОМУ

Прежде чем отправиться в военкомат, соберите все необходимые документы или попросите родственников передать их вам:

- справки о болезнях;

- документы о брони, предоставленные организациями;

- свидетельства о рождении детей (отсрочка предоставляется при наличии четырёх и более детей в возрасте до 16 лет, находящихся на иждивении мобилизованного);

- справка о беременности жены (на сроке не менее 22 недель);

- справка из вуза об обучении на очной или очно-заочной форме (отсрочка при обучении на заочной форме не предоставляется).

Если у вас отказываются принимать документы, вы или ваш родственник можете написать заявление на имя военного комиссара призвавшего вас военкомата. Если заявление принимать отказываются, пишите обращение в военную прокуратуру.