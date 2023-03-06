Губернатор Тверской области Игорь Руденя награжден орденом Русской Православной Церкви

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и губернатор Игорь Руденя. Фото: tvereparhia.ru

5 марта губернатор Игорь Руденя получил из рук Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла награду - орден преподобного Сергия Радонежского II степени. Это произошло в в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя в Москве.

В этот день, в Неделю 1-ю Великого поста, Торжества Православия, Патриарх Кирилл совершил в святыне Литургию святителя Василия Великого и чин Торжества Православия.

По окончании Литургии Предстоятель Русской Православной Церкви совершил чин Торжества Православия.Затем состоялось вручение церковных наград.

- Во внимание к помощи Тверской епархии и в связи с 55-летием со дня рождения губернатор Тверской области И.М. Руденя был награжден орденом преподобного Сергия Радонежского II степени, - сообщила пресс-служба Тверской метрополии.

Митрополит Тверской и Кашинский Амвросий в этот день присутствовать за Патриаршим богослужением не смог - он заболел коронавирусом.

Однако митрополит Амвросий тепло поздравил Игоря Руденю с высокой церковной наградой по телефону, поблагодарил главу региона за доброе взаимодействие и пожелал покровительства преподобного Сергия и Тверских святых в деле служения на благо Верхневолжья.