Юноша из Тверской области поучаствовал в популярных кулинарных телешоу и получил совет от шефа Ивлева

Фёдор Хлебородов хочет связать жизнь с кулинарией. Фото: из личного архива Фёдора Хлебородова

В этом году в телешоу «Кондитер» и «Битва шефов» на телеканале «Пятница» принял участие 17-летний Фёдор Хлебородов с острова Городомля на озере Селигер в Тверской области. Юноша обожает готовить.

Фёдор уже несколько лет увлекается кулинарией. На шоу его пригласили продюсеры телешоу. Они увидели страницу юноши в соцсети, где у него есть фото и видео на кулинарную тему. На шоу «Кондитер» юный повар из Верхневолжья привёз торт в виде ведра с рыбой марлин, а на «Битву шефов» - вкусную шаурму. Шеф Константин Ивлев похвалил за нее нашего земляка.

В первом шоу Фёдор пробился в финал, а во втором, к сожалению, выбыл после второго тура.

«КП»-Тверь» Фёдор Хлебородов рассказал, что питает огромный интерес не только к кондитерскому искусству, но и в целом к кулинарии:

- Коронных блюд так таковых у меня нет, я стараюсь сделать любое блюдо, за которое берусь, коронным для себя и стараюсь всегда добавлять что-то индивидуальное, что будет делать мой рецепт по-настоящему авторским, - сообщил нам юноша. - Изначально, когда я учился на онлайн-курсах, мне давали исходные рецепты, по которым я набивал руку около года. Затем начал добавлять что-то своё. Я очень люблю экспериментировать с соусами и кремами для блюд, добавлять какую-либо кислинку или ещё как-то разнообразить блюдо.

Юный кулинар рассказал, что большой интерес сейчас испытывает к грузинской кухне:

- Она довольно сложная, и я безумно хочу научиться готовить её блюда, - ответил он.

Фёдор говорит, что очень хочет связать жизнь с кулинарией и кондитерским искусством и развиваться в этой сфере:

- Быть не просто шефом в ресторане, а добиться большего...

Мы спросили его по поводу шоу и впечатлений от общения с такими мэтрами, как Ренат Агзамов и Константин Ивлев.

- Шоу мне понравилось, очень приятно было работать с двумя профессионалами и учиться у них чему-то новому, - ответил юный повар. - Константин Ивлев при том, что является настоящим профи своего дела, ещё и крутой, веселый мужик, с которым всегда можно найти общий язык и приятно работать на одной кухне.

Фёдор рассказал, что Константин Ивлев дал ему один совет:

- Самый главный совет - сильно не выдумывать и не мудрить с блюдами, ведь порой простота - залог успеха.