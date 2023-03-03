Отравленные продукты, много снарядов, мин: К 80-летию освобождения Ржева опубликованы архивные донесения и приказы

В память о павших в Ржевской битве наших солдатах создан мемориал. Фото: Александр ЖМУЛИН

В основном сухие донесения и приказы, за которыми - тяжелые бои, кровь, подвиги... Минобороны РФ 3 марта, к 80-летию освобождения Ржева от немецких оккупантов, поделилось рядом документов из фондов своего Центрального архива. Это документальные свидетельства событий Великой Отечественной войны на фронтах в нашем регионе с октября 1941-го до начала марта 1943 года.

В начале октября 1941 года гитлеровцы рассекли фронт в районе Вязьмы и устремились на столицу через Калининскую (Тверскую) область. В результате этого прорыва 14 октября 1941 года был оккупирован город Ржев.

Вот выдержки из оперативной сводки штаба Западного фронта от 14 октября 1941 года:

«В центре и на левом крыле фронта ведут упорные бои с наступающим противником».

«29 армия - по отдельным отрывочным данным установлено:

243 сд (стрелковая дивизия. - Ред.) на марше в район СТАРИЦА для погрузки на автотранспорт.

246 сд походным порядком подходила к СТАРИЦА. Автосредств дивизия не имеет. Дивизия следует в район погрузки СТАРИЦА, НЕВЕРОВО, ВЫСОКОЕ.

Данных о положении остальных частей не поступало.

Управление 31 армии - РЖЕВ. Руководит обороной г. РЖЕВ, подчиняясь Военному Совету 29 армии».

«30 армия. Частями 5 и 256 сд ведет бой в районе КАЛИНИН.

В 18.30 13.10 противник прорвал фронт обороны 5 сд/142 сп в районе Мигалово...»

Из боевого приказа штаба 29-й армии от 14 октября 1941 года:

«29-я армия, обороняясь по северному берегу реки Волги на рубеже БАХМАТОВО - РЖЕВ - ЗУБЦОВ - СТАРИЦА, продолжает отход, сосредотачиваясь к исходу 14.10 в РАЙОНЕ РЯСНЯ, КОНЫШКОВО, КРУТЦЫ, ГЛАЗУНОВО, имея в дальнейшем отходить в калининском направлении. Справа 22-я армия продолжает отход, слева 30-я армия отходит на рубеж СТАРИЦА - МОСКОВСКОЕ МОРЕ».

Оперативная сводка штаба Западного фронта от 16 октября 1941 года сообщает, что «противник в течение 14.10 силами до двух пехотных дивизий преследовал наши арьергардные части с юга в направлении на РЖЕВ, одновременно силами до двух пехотных полков с 50 танками вел бой в районе СТАРИЦА».

В 1942-м после успешного контрнаступления под Москвой 8 января 1942 года Красная армия приступила к проведению Ржевско-Вяземской наступательной операции. Немцы были отброшены на 80-250 километров на разных направлениях. Однако достигнуть всех целей операции не удалось: гитлеровцы спешно перебросили из Западной Европы 12 дивизий и две бригады и, нанеся ряд контрударов, закрепились на ржевско-вяземском выступе.

Вот выдержка из директивы Ставки Верховного Главнокомандования от 7 января 1942 года, подписанной Сталиным:

«Не ожидая подхода кавкорпуса, окончательного сосредоточения всех сил ударной группировки в районе города Ржева, намеченными силами 39-й армии (как основной силой главной группировки) немедленно развить наступление в направлении Сычевка, Вязьма. А остальные силы вести вторым эшелоном за главной группировкой с таким расчетом, чтобы выйти в район Сычева и занять Сычево не позднее 12 января 1942 года».

В директиве Ставки уже от 11 января 1942 года есть такая фраза: «В течение 11 и ни в коем случае не позднее 12 января овладеть городом Ржев. (…) Ставка рекомендует максимально использовать для этой же цели имеющиеся в этом районе артиллерийские, минометные и авиационные силы».

В апреле 1942 года после ряда безуспешных попыток прорваться к окруженным группировкам советские войска перешли к обороне на достигнутых рубежах.

Вот выдержка из приказа о награждении бойцов и командиров 33-й армии от 28 марта 1942 года:

«27 марта 1942 года противник силой более 300 человек при поддержке артиллерии, минометов, пулеметов повел с трех сторон наступление на Манулино. Гарнизон под командованием капитана тов. Климова, (…) батальонного комиссара тов. Дручина в течение суток все атаки врага отбил. В результате боя противник был разгромлен и бежал, оставив на поле боя 85 трупов, два пулемета, два пистолета, девять винтовок, один телефонный аппарат и другие различные трофеи (…)».

Выдержка из приказа уже от 26 августа 1942 года:

«Враг отступает, неся огромные потери людьми и техникой. Вами освобождено от оккупантов 152 населенных пункта. Захвачено 262 орудия, 705 пулеметов, до 500 человек. 24 августа нами занят важный узел сопротивления врага город Зубцов. В этих боях враг потерял свыше 60 000 человек убитыми и ранеными».

От 9 сентября:

«Главными силами форсировать реку Волгу (…), нанести удар в направлении Перютино с задачей окружить город Ржев с юго-запада и юга. Одновременно 4-5 стрелковыми дивизиями атаковать город Ржев с севера, северо-востока с задачей овладеть северной частью города Ржев и переправами через реку Волгу в город Ржев».

Разгромив немецко-фашистские войска под Сталинградом, Красная армия вынудила гитлеровцев отвести свои соединения с Ржевско-вяземского выступа. В феврале немцы начали готовить отступление из Ржева. 3 марта город был окончательно освобожден.

Примечательное донесение штаба 30-й армии от 2 марта 1943 года из Ржева:

«В захваченном блиндаже противник оставил колбасу и водку. Собака, съевшая кусок колбасы, через полчаса сдохла. Красноармеец, выпивший два глотка водки, через 30 мин. скончался. Вывод: противник, отступая, оставляет отравленные продукты».

Из приказа войскам Западного фронта от 4 марта 1943 года:

«3 марта сего года после решительного и ожесточенного боя овладели городом Ржев. По неполным данным, взяты следующие трофеи: танков 112, орудий разного калибра 78, паровозов 40, вагонов 1200, складов разных пять, а также много снарядов, мин, пулеметов, винтовок и другого военного имущества. Противник оставил на подступах к городу и в самом Ржеве убитыми до 2500 солдат и офицеров».

Однако, как известно сегодня, немцы организованного сопротивления 3 марта не оказывали, отходя на заранее подготовленные позиции. Советским солдатам пришлось вступать лишь в мелкие стычки с отступающими арьергардами противника. По сути, штурма Ржева не было. Сам город на момент освобождения лежал в руинах.