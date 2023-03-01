Страшные артобстрелы и тишина в день освобождения: 80 лет назад закончилась битва за Ржев

Мемориал близ города воинской славы посвящен памяти советских солдат, сражавшимся и погибавшим на Ржевско-Вяземском выступе в 1942-1943 годах. Фото: Олег ЗИНЧЕНКО

3 марта исполняется 80 лет с момента, как Ржев был освобожден от войск нацистской Германии - дивизий группы армий «Центр».

Город был оккупирован 495 дней, с 24 октября 1941 года. И практически всё время вокруг него не стихали боевые действия…

3 марта 1943 года штурма Ржева, точнее, тех руин, что остались на его месте, не было, немцы удрали тихо. Они оставили краеугольный камень Восточного фронта - так нацисты называли наш город.

Советские солдаты в освобожденном от захватчиков Ржеве. Фото: Ольга Игнатович/waralbum.ru

Узнать, как развивались события в тот день 80 лет назад, нам помогла кандидат исторических наук, музейщик, исследователь истории Великой Отечественной войны, автор множества публикаций и нескольких книг о Ржевской битве, наша землячка Светлана Герасимова. Это она впервые и начала использовать термин «Ржевская битва» для общего обозначения четырех наступательных операций Красной армии на Ржевско-Вяземском выступе в период с 5 января 1942 года по 23 марта 1943-го.

Итак, 24 октября 1941 года солдаты и танки Вермахта вошли в Ржев. Причем немецкие войска так быстро подошли к городу, что эвакуация жителей из него была лишь частичной.

Женщины набирают воду из Волги в оккупированном Ржеве. Снимок сделан неизвестным немцем в 1942 году. Фото: waralbum.ru

- Если перед войной в городе жили примерно 55-58 тысяч жителей (точной статистики нет), то, по данным одного из работников НКВД, к моменту подхода немцев в Ржеве оставалось около 20 тыс. человек. Также (опять же точных данных нет), по приблизительным оценкам, из города и района в целом в плен - в трудовые и концентрационные лагеря - за месяцы оккупации было угнано примерно 10 тысяч человек, - сообщила Светлана Герасимова.

В Ржеве во время оккупации был создан лагерь для военнопленных. По разным оценкам, там могло содержаться от 10 до 20 тысяч советских солдат. Располагался он на базе зернозавода в Красноармейской части города.

По информации Ржевского краеведческого музея, в городе после немецкой оккупации из 5434 зданий не были разрушены лишь 297.

Одна из улиц Ржева после освобождения. Фото: Фото: Леонид Великжанин/waralbum.ru

Первые масштабные разрушения в Ржеве произошли перед захватом немцами, которые провели массированный артобстрел и бомбёжку города. Немцы, войдя в Ржев, сами фиксировали в документах, что его центр был практически полностью разрушен. Затем, уже в ходе наступательных операций Красной армии, город, то есть засевших там фрицев, обстреливали и бомбили уже свои, советские войска. Пожалуй, наибольшие разрушения в этот период были в первую Ржевско-Сычёвскую операцию, потому что бои шли непосредственно на подступах к городу, а потом некоторое время и в его черте - в сентябре 1942 года.

А вот при непосредственном освобождении лежавшего в руинах Ржева боёв за город не было.

На следующий день после освобождения Ржева наши командиры беседуют с местной жительницей. Фото: Леонид Великжанин, РГАКФД/waralbum.ru

- Немцы начали потихоньку выводить свои части из города еще с середины февраля, - рассказала Светлана Герасимова. - На начало марта в Ржеве оставались только арьергарды, чтобы показать, что в окопах кто-то сидит. Но 2 марта и они почти все незаметно отступили. Один из советских воинов - участников освобождения города - в своих воспоминаниях описывал, как наступила какая-то странная тишина. Накануне в город ушла разведка и обнаружила, что немец удрал. Утром 3 марта советские войска вошли в Ржев. Были лишь мелкие стычки с остатками арьергардов. Штурма не было.

Один из самых примечательных эпизодов тех событий касается Покровской старообрядческой церкви. Она уцелела под мощными бомбёжками и артобстрелами города, а сегодня в ней ведутся службы, есть свой приход.

Покровская старообрядческая церковь. Фото: Александр ЖМУЛИН

Так вот, уходя из Ржева, немцы согнали в этот храм 248 местных жителей, обнаруженных в подвалах и среди руин. Заполненное людьми здание было заминировано и закрыто.

- Как вспоминали жители, которых заперли в церкви, немецкие солдаты говорили, что их взорвут, - рассказал пару лет назад «КП»-Тверь» настоятель христианской старообрядческой церкви и общины Ржева Евгений Чунин. - Всё было к этому подготовлено: и взрыв-машинка, и провода, и аккумулятор, только ручку оставалось повернуть...

Измученных ржевитян ранним утром 3 марта освободил отряд наших солдат. В честь этого памятного события на западной стене храма установлена мемориальная доска.

Почему же немцы после стольких кровопролитных боев так тихо оставили Ржев?

- 2 февраля 1943 года, напоминаю, завершилась Сталинградская битва, там было окружено и взято в плен огромное количество вражеских войск. Случилось так, что у немцев не оказалось резервов, - пояснила исследовательница. - 6 февраля Гитлер решил вывести немецкие дивизии с Ржевско-Вяземского выступа. Эти дивизии направились под Орёл именно потому, что врагу нечем было заткнуть дыры на других участках фронта. Есть мнение некоторых историков, что в период предыдущих боёв на Ржевско-Вяземском выступе, к примеру, в ходе операции «Марс» в 1942-м немецкие части были так истощены и обескровлены, что и Модель, и командование группы армий «Центр» обращались к Гитлеру с просьбой вывести оттуда эти немецкие дивизии. Гитлер все не разрешал, не соглашался, и только после поражения в Сталинградской битве войска вывели.

Светлана Герасимова добавила, что за время сражений на Ржевско-Вяземском выступе было задействовано от половины до двух третей группы армий «Центр». В основном это были чисто немецкие, частью - элитные дивизии, в то время как под Сталинградом были и румынские, и итальянские войска.

Наши солдаты бегут в атаку при поддержке танков Т-34 в наступлении под Ржевом, 1942 год. Фото: Анатолий Гаранин/waralbum.ru

Сколько же жителей оставалось в Ржеве, когда он был освобождён? Известно, что в начале марта на митинг в честь освобождения пришли всего 362 человека. Тогда это был поистине город-мертвец, город-призрак.

Ржев отстраивали заново около 20 лет. Причем уже через 10 лет, в 1953 году, в городе была восстановлена промышленность в довоенных объемах.

В 2007 году Ржеву по праву было присвоено почётное звание «Город воинской славы».

Обелиск освободителям Ржева. 3 марта жители всегда несут к нему цветы. Фото: ПТО Фото: ПТО

СПРАВКА «КП»

В конце января 1942 года в результате наступления советских войск на центральном участке советско-германского фронта образовался выступ, получивший название «Ржевско-Вяземский плацдарм». Он охватывал территорию Ржева и соседних районов Калининской и Смоленской областей.

Термин «Ржевская битва» описывает не сражение за один Ржев, а четыре операции за уничтожение Ржевско-Вяземского плацдарма, где немцы создали мощную эшелонированную линию обороны с прицелом повторного наступления на Москву. Битва продолжалась с 8 января 1942 года до 31 марта 1943-го.

Потери советских войск в Ржевской битве, по данным Российского военно-исторического общества составили более 1,3 млн человек, из них безвозвратные (убитые, умершие от ран, пропавшие без вести и попавшие в плен) - 433 тысячи человек.

Немецкие потери - не менее 1,1 млн человек.

В память о подвиге солдат в Великой Отечественной войне 30 июня 2020 года близ города был открыт Ржевский мемориал Советскому Солдату.