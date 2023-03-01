Первые в ЦФО по ВИЧ и пятые по туберкулёзу: В Тверской области выросла заболеваемость опасными инфекциями

Берегите здоровье, а если что - бегом сдавать анализы! Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За прошлый год в Тверской области выросла заболеваемость большинством инфекционных болезней, динамику которых официально фиксирует статистика Росздравнадзора, в том числе так называемыми социально значимыми болезнями, то есть теми, которые приносят социальный ущерб обществу и распространение которых в значительной степени зависит от социально-экономических условий.

Список недугов, показавших тенденцию к снижению заболеваемости, невелик. Это коклюш, острые инфекции верхних дыхательных путей, острые вирусные гепатиты В и Е (при этом в целом заболеваемость гепатитом выросла), педикулёз, ковидные пневмонии, энтеровирусные инфекции.

Расскажем о самых опасных и значимых болезнях, заболеваемость которыми повысилась (данные Росздравнадзора, опубликованные системой IMonitoring). Уточним: данная статистика учитывает именно инфекционные болезни (данных об онкологии или сердечно-сосудистых заболеваниях в ней нет).

ВИЧ

Пропаганда борьбы с ВИЧ и СПИДом в последние годы, мягко говоря, притихла. Почему - тема отдельного разговора. Но молодёжь, рождённая в нулевых и 2010-х годах, уже не так напугана этой болезнью. Конечно, медицина здорово продвинулась в терапии ВИЧ. Однако болезнь остаётся неизлечимой и одной из самых социально значимых.

В Тверской области с заболеваемостью ВИЧ картина сложилась печальная. За прошлый год ВИЧ - вирусом иммунодефицита человека - заразились 633 жителя региона (число официально зарегистрированных случаев). Это на 124 случая больше, чем в 2021 году.

По заболеваемости ВИЧ (числу случаев на сто тысяч населения) Тверская область занимает первое место в ЦФО (напомним, в Центральном федеральном округе 18 субъектов, включая Москву) и двадцать первое в РФ.

Заболеваемость за 2022 год составила 50,52 случая на 100 тысяч населения (+25,55% к уровню 2021 года).

ГОНОРЕЯ

Гонококковая инфекция - ещё одно социально значимое заболевание, передающееся половым путём. Болезнь несёт серьёзные риски и влечёт осложнения вплоть до бесплодия.

По заболеваемости гонореей Тверская область находится на 6-м месте в ЦФО и на 60-м в РФ.

В 2022 году в регионе гонореей заболели 39 человек (на 18 человек больше, чем в 2021 году). Это 3,11 случая на 100 тысяч населения. Заболеваемость выросла на 87,5%.

СИФИЛИС

Про эту напасть «КП»-Тверь» уже писала подробно. Сегодня остановимся лишь на цифрах.

Заболеваемость за 2022 год - 26,02 человека на 100 тысяч населения (+18,4% к уровню 2021 года). Это третье место в ЦФО и пятое по стране.

ТУБЕРКУЛЁЗ ЛЁГКИХ

Тоже социально значимое заболевание, представляющее опасность для окружающих. Та самая чахотка. Лидирующие позиции по туберкулёзу наш регион занимает не первый год. В 2022 году в Тверской области заболеваемость туберкулёзом органов дыхания составила 20,11 случая на 100 тысяч населения (+39,8% по отношению к 2021 году). Это 5-е место в ЦФО и 57-е по РФ.

В абсолютных цифрах в Тверской области заболели 252 человека, что на 70 случаев больше, чем в 2021 году.

ГЕПАТИТЫ

Заболеваемость острыми вирусными гепатитами в Тверской области выросла за 2022 год на 5,4% и составила 1,92 случая на 100 тысяч населения. Это 14-е место в ЦФО и 48-е по РФ.

Позитивную динамику, к счастью, показала заболеваемость острым вирусным гепатитом В, а заболеваемость острым вирусным гепатитом С, напротив, повысилась (В и С - два вида гепатита, относящиеся к социально значимым).

Также возросла заболеваемость хроническим гепатитом В. Однако в сравнении с другими регионами по уровню заболеваемости этим гепатитом мы держим хорошие позиции: последнее место в ЦФО и шестое с конца по РФ. Практически аналогичная ситуация и с хроническим гепатитом С: заболеваемость выросла, но в сравнении с другими регионами ситуация хорошая.

КЛЕЩЕВОЙ ЭНЦЕФАЛИТ

Как известно, многие районы Верхневолжья являются эндемичными по клещевому энцефалиту. В 2022 году этой болезнью заразились шесть человек. Заболеваемость составила 0,48 человека на 100 тысяч населения - показатель вырос в шесть раз с 2021 года!

По заболеваемости клещевым вирусным энцефалитом мы на третьем месте в ЦФО.

ЛИХОРАДКА ЗАПАДНОГО НИЛА

Среди болезней, о которых не все и слышали, за прошлый год в Тверской области было зарегистрировано семь случаев лихорадки Западного Нила. Это острое вирусное заболевание, передающееся с укусом комара и приводящее к воспалению мозговых оболочек.

Если верить данным IMonitiring, лихорадкой Западного Нила в Тверской области в 2022 году заболели семь человек. Или 0,56 человека на 100 тысяч населения. Казалось бы, совсем немного, но это самая высокая заболеваемость в РФ. Ни в одном другом регионе не было зарегистрировано столько случаев этой болезни.