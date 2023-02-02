Росстат: Тверская область - один из лидеров в РФ по заболеваемости сифилисом

Тверь славится не только красотами, но и, увы, срамными болезнями... Фото: Олег ЗИНЧЕНКО

Росстат назвал Тверскую область в числе регионов - лидеров по заболеваемости «французской болезнью» - сифилисом. В докладе ведомства о социально-экономическом положении России за январь-октябрь 2023 года сказано следующее: «Высокие показатели заболеваемости сифилисом наблюдались в Ненецком автономном округе, Республике Тыва, Калужской, Тверской и Томской областях (в 1,5-3,2 раза выше, чем в среднем по России)».

Новости невесёлые. Во-первых, сифилис - не просто срамная хворь. Это заболевание наряду со СПИДом, туберкулёзом и онкологией входит в разряд социально значимых болезней. Сифилис очень заразен и поражает не только мочеполовую систему человека, а весь организм: кожу, слизистые, кости и хрящи, внутренние органы и, наконец, центральную нервную систему. Без лечения ведёт к очень некрасивой, мучительной смерти. Во-вторых, уровень заболеваемости венерическими болезнями является показателем уровня культуры: медицинской, половой и общечеловеческой. Вот и повод к размышлению.

Отметим, что в целом по РФ специалисты Росстата назвали ситуацию с заболеваемостью сифилисом «относительно благополучной». Исключения - Москва, где заболеваемость в 4,6 раза выше среднероссийского показателя, а также вышеперечисленные регионы, среди которых и родное Верхневолжье.

БОЛЕЮТ 26 ЧЕЛОВЕК НА СТО ТЫСЯЧ НАСЕЛЕНИЯ

326 случаев впервые выявленного сифилиса было зарегистрировано у нас в регионе за 2022 год. Это данные системы «iMonitoring» (мобильное приложение и сайт, аккумулирующие статистическую информацию, почерпнутую у Росстата, российских министерств и ведомств). Статистику по социально значимым болезням обычно также публикует Минздрав, но делает это министерство обычно летом. Если появится такая информация, обязательно сравним цифры.

Таким образом, заболеваемость сифилисом в Тверской области - 26,7 случая на сто тысяч населения. Тут сделаем оговорку. Эту цифру рассчитали мы сами, исходя из того, что, по данным Росстата, численность населения в Верхневолжье в среднем за 2022 год составляла 1 218 365 человек. В вышеуказанной системе мониторинга обозначена заболеваемость в 26,02 человека на сто тысяч населения. Вероятно, брались более ранние данные об общей численности населения региона (которое постоянно сокращается). Но числа похожи.

В 2021 году число впервые выявленных случаев сифилиса в регионе было 278. То есть в 2022 году было зарегистрировано на 17,3% больше случаев сифилиса, чем годом ранее.

ТРЕТЬИ В ЦФО

А вот какие данные имеются по заболеваемости сифилисом в РФ.

По данным «iMonitoring», в России за 2022 год было выявлено 25 695 случаев сифилиса, или 17,4 случая на 100 тысяч населения. Эта статистика подтверждает утверждение Росстата: в Тверской области заболеваемость сифилисом в полтора раза превышает среднероссийский показатель.

В ЦФО зарегистрировано 14 417 случаев сифилиса за год, или 36,65 случая на сто тысяч населения.

Тверская область среди 18 регионов ЦФО по заболеваемости сифилисом оказалась на третьем месте. Больше сифилиса только в Москве (80,6 случая на сто тысяч населения) и Калужской области (39,6 случая на сто тысяч населения).

Для сравнения: в самом благополучном по сифилису регионе Центрального федерального округа - Тамбовской области - этой неприятной болезнью болели всего три человека на сто тысяч жителей.

В РАЗРЕЗЕ ЛЕТ

За последние пять лет число случаев сифилиса в регионе растёт (притом что численность населения региона, напротив, падает). Исключением стал лишь 2020 год. Возможно, «французская болезнь» немного отступила из-за коронавирусной паники, самоизоляции, отмены всевозможных сборищ и корпоративов. Но, как видно, расслабились мы уже в 2021-м.

Число зарегистрированных случаев сифилиса в Тверской области за последние пять лет:

2018 год – 215 случаев;

2019 год – 240 случаев;

2020 год – 190 случаев;

2021 год – 278 случаев;

2022 год – 326 случаев.

КАК УБЕРЕЧЬСЯ ОТ «ФРАНЦУЗСКОЙ БОЛЕЗНИ»

Источником инфекции является больной сифилисом человек, причём заразен он на любой стадии болезни. Подавляющее большинство случаев заражения происходит половым путём. Также сифилис может передаться от больной матери плоду через плаценту (внутриутробное заражение, ведущее к развитию врождённого сифилиса) и трансфузионно - при переливании крови от больного человека. Сифилис может передаваться и бытовым путём, но редко: возбудитель (бледная трепонема) долго на воздухе не живёт, и заразиться можно при тесном контакте, например при пользовании одной посудой или бельём, если у заражённого имеются поражения на теле и в полости рта.

Соответственно, уберечь от болезни могут банальная гигиена и разумное отношение к собственной интимной жизни.

Вот что советует Роспотребнадзор. От сифилиса убережёт:

- исключение случайных половых контактов, незащищённых половых контактов;

- использование барьерных методов контрацепции;

- соблюдение личной и половой гигиены.

Заразившись, человек обязательно должен предупредить партнёров о своей болезни. Лечат от сифилиса у врача дерматовенеролога.

И самое главное - при своевременном обращении к врачу болезнь излечима.