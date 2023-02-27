Сможет ли Тверь выйти из группы аутсайдеров конкурса «Город России»: Рассказываем, как проголосовать

Областной центр вновь борется за звание самого привлекательного, узнаваемого и символичного российского города. Фото: Виктория ТУШКОВА

Где на Руси жить хорошо, опять выясняет всероссийский проект «Город России». На его сайте стартовало голосование за самый привлекательный, узнаваемый и символичный российский город 2023 года. Тверь традиционно участвует.

В прошлом году нам не повезло. Столица Верхневолжья набрала всего 1350 голосов. У Владивостока, занявшего первое место, было почти 339,5 тысячи голосов! Тверь же удостоилась 74-го места. Или десятого, если считать с конца списка (в голосовании участвовали 83 столицы субъектов РФ).

Очень обидно… Тем более что и все наши соседи оказались гораздо привлекательнее, по мнению голосовавших. Ярославль в десятке лучших - 9-е место! Псков - 23-е, Смоленск - 26-е, Москва - 54-е, Вологда - 58-е. Самую низкую позицию занял Великий Новгород, но и тот стоит выше - 72-е место.

В чём же дело? Красотами мы богаты: то в десятку, то в двадцатку самых популярных туристических направлений, бывает, попадаем. По официальным отчётам, поток туристов в Верхневолжье и его столицу из года в год только растёт. Амбициозные задачи по дальнейшему увеличению турпотока имеем. И тут - 74-е место, десятка худших.

В прошлом году мы уже размышляли на эту тему, видя, как ни шатко ни валко идёт голосование. И заметили: скучно представлена Тверь в своей информационной карточке. Увы, ничего не изменилось. Сухие констатации, утомительное перечисление достопримечательностей - редкий читатель осилит половину непрофессионального презентационного текста. Всё строго - никаких тебе фишечек-завлекалочек. Совсем нет информации об интересных местах, что глобальной исторической ценности не имеют, но туристов, в том числе знаменитых, влекут. Как музей Козла, например. Очень этого на наш нескромный взгляд не хватает, равно как и каких-то интересных городских историй, сюжетов...

Просмотров, кстати, у тверской странички на 27 февраля 2023 года было 56 352. А голосов, напомню, набрали мы за прошлый год лишь 1350.

Что ж, надежда только на наших читателей. Давайте голосовать. Может, в этом году удастся покинуть унылый список аутсайдеров. Ну или хотя бы на один голос больше наберём…

ГОЛОСОВАНИЕ - 2023

В этом году конкурентов у нас прибыло. Участников голосования «Город России» стало больше: добавились Херсон, Мелитополь, Донецк и Луганск. Таким образом, всего в списке 87 городов.

На 14 часов 27 февраля Тверь набрала 246 голосов. Пока это 57-е место. Поднажмём! Тем более что голосовать можно неоднократно. Лидирует, кстати, сейчас Нальчик. У него уже 46 332 голоса.

КАК ГОЛОСОВАТЬ

Регистрация для голосования не требуется. Заходите на сайт город-россии.рф. На главной странице - лидеры актуального рейтинга. Чтобы увидеть все города, прокрутите немного вниз и перейдите по ссылке «Рейтинг городов».

Найдите Тверь. Проголосовать можно уже тут, кликнув по кнопке «Голосовать», расположенной напротив Твери в общем рейтинге. А можно кликнуть по имени города, перейти на его страничку и проголосовать там.

Система может попросить вас подтвердить выбор. На экране появится стандартная «капча» для определения, не робот ли вы (надо будет распределить предложенные картинки по категориям - цветы к цветам, транспорт к транспорту и так далее). Займёт буквально 10 секунд.

С одного ip-адреса можно голосовать много раз, но не более одного раза в сутки.

Что ж, пожелайте Твери удачи. Агитируйте на голосование знакомых и сами не забывайте в свободную минутку заглядывать на сайт. Итоги голосования подведут 31 декабря 2023 года в 12:00 - время ещё есть.