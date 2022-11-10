Тверь - аутсайдер голосования за самый узнаваемый и интересный город России

Красавица-Тверь оказалась в конце рейтинга интересных городов России... Фото: Виктория ТУШКОВА

Тверь хороша. Город, расположившийся на слиянии рек, с уникальной планировкой. Пример всей России, ведь именно Тверь стала вторым после Петербурга городом, отстроенным по регулярному плану. Это по велению Екатерины Великой после пожара 1764 года.

«Единая фасада» екатерининских зданий и уют резного кружева старых деревянных домов исторического центра, памятники архитектуры XVI века и сталинский ампир, элегантный ажурный Старый мост и крошечный каменный мостик на улице Троицкой, исполняющий желания (так гласит легенда). Всё это Тверь. А ещё скверы, памятники (среди которых есть очень примечательные!), прекрасные виды с набережных Волги (жаль вот только здания Речного вокзала больше не видать с правого берега), уникальное расположение, богатая история.

При всём этом Тверь оказалась практически в конце рейтинга интересных городов России. Голосование за самый красивый, узнаваемый, значимый и символичный город страны идёт на сайте проекта «Город России - национальный выбор».

Всего в голосовании участвуют 83 российских города - административные столицы регионов. По состоянию на 10 ноября Тверь занимает лишь… 80-е место. Смоленск, Псков, Ярославль, Великий Новгород, Вологда - все столицы соседних областей, участвующие в голосовании, расположились гораздо выше.

Меньше баллов, чем у Твери, пока только у Горно-Алтайска, Сыктывкара и Перми. Но отрыв невелик.

У каждого города, принимающего участие в голосовании, есть своя информационная карточка. Про Тверь можно узнать, когда она была основана, когда переименована и когда вернула историческое имя. Что была оккупирована в годы Великой Отечественной. А ещё, что Тверь - «один из крупных промышленных, научных и культурных центров России». Короткой строкой перечислены музеи и иные достопримечательности: Старый мост, памятник Афанасию Никитину, Путевой дворец, здания храмов.

И всё вроде верно, но души как-то не хватает. А ещё «изюма». Вот, например, в карточке Томска есть информация о занятной городской скульптуре - памятнике Счастью. Это скульптура сытого волка из знаменитого мультика «Жил-был пёс». В Тверской карточке таких «фишек» нет. Не упомянуты неофициальные городские достопримечательности, которые у нас совсем не пиарятся, но очень популярны. В частности, памятник (а точнее, городская скульптура) Михаилу Кругу. Скульптура рыбака забыта. Обойдён вниманием уникальный Музей козла. Как бы кто ни относился к творчеству тверского шансонье или рогатым козлам, факт остаётся фактом - именно к ним едут. Туристическое паломничество к бронзовой фигуре Круга не иссякает с 2007 года, а не так давно исследование «Яндекса» показало, что это второй по популярности в России памятник конкретному человеку из установленных в XXI веке. А в Музей козла нередко заезжают даже большие российские звёзды (например, Андрей Малахов с супругой недавно были). А ещё у нас есть чудаковатые скульптуры, оставшиеся в городе после прошедшего в 1989 году симпозиума скульпторов. И каменный мостик, исполняющий желания. И резные домики исторического центра.

Конечно, объективно судить о том, почему за Тверь так слабо голосуют, нельзя. Но постараться немного изменить ситуацию ещё можно: голосование продолжается, его итоги будут подведены 30 декабря 2022 года в 15:00 по московскому времени. Голосуйте, не ленитесь! Ну и продвигайте наш город в сети, коль у официальной пропаганды идей не хватает.