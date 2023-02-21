Возложения цветов, полевая кухня и салют: Как Тверь отметит 23 февраля

К обелиску Победы цветы возложат в 11:00. А вечером здесь прогремят залпы фейерверка. Фото: Виктория ТУШКОВА

23 февраля празднования Дня защитника Отечества в Твери начнутся с возложения цветов к мемориалам и торжественных митингов. У горожан будет возможность посетить бесплатные выставки, увидеть технику МЧС и раритеты из Музея Калининского фронта. Необычным будет то, что в этом году праздник завершится фейерверком.

ВОЗЛОЖЕНИЯ ЦВЕТОВ К МЕМОРИАЛАМ

9:30 - Возложение цветов к воинскому захоронению на площади Ленина.

10:00 - Возложение цветов к Волынскому воинскому захоронению (ул. З. Коноплянниковой).

10:00 - Возложение цветов к воинскому захоронению в пос. Элеватор.

10:00 - Возложение цветов к мемориалу «Смоленское захоронение» на набережной Лазури.

10:00 - Возложение цветов к мемориалу «Бобачёвский бор» (деревня Большие Перемерки).

10:00 - Торжественный митинг и церемония возложения цветов к воинскому захоронению на Рябеевском шоссе.

10:00 - Возложение цветов к воинскому захоронению в пос. Сахарово.

10:30 - Торжественная церемония возложения цветов к стеле «Город воинской славы» (пл. Пушкина).

10:40 - Возложение цветов к памятнику Воину-освободителю (ул. Гайдара).

11:00 - Торжественная церемония возложения цветов к обелиску Победы (пл. Победы).

СПОРТИВНОЕ СОСТЯЗАНИЕ

23 февраля в 11:00 в досуговом центре «Истоки» (Петербургское ш., д. 95, cтр. 1) пройдёт открытый турнир по спортивному мечу «День Мужества».

ВЫСТАВКИ И МАСТЕР-КЛАССЫ

Тематическая программа, посвящённая Дню защитника Отечества, 23 февраля будет организована в Тверском городском музейно-выставочном центре (ул. Советская, д. 54).

11:00 - 18:00 - свободный вход на выставки центра «Портрет» (12+) и выставку ко Дню защитника Отечества «Воины» (6+).

13:00 - Мастер-класс «Декор пряника. Танк 3D» (16+).

14:00 - Мастер-класс по рисованию «Абстракция» (12+).

ДК «ПРОЛЕТАРКА»: ПОЛЕВАЯ КУХНЯ, ВЫСТАВКА ТЕХНИКИ МЧС, ВОЕННЫЕ РАРИТЕТЫ И КИНО

23 февраля в областном ДК «Пролетарка» состоится праздничная программа «Державы верные сыны» (12+).

Основные мероприятия пройдут с 12:00 до 14:00. Участники праздника смогут увидеть показательные выступления по армейскому рукопашному бою и сборке-разборке оружия. Мероприятие продолжится традиционными тематическими играми и викторинами.

На площади перед ДК развернётся выставка технических возможностей Главка МЧС России по Тверской области. По соседству со специализированной техникой пройдёт урок от профессионалов по истории авиационных средств спасения и развернётся «парашютная» фотозона от аэродрома «Мигалово».

Будет работать полевая кухня.

В центральном фойе дворца, прямо на входе, разместится выставка Музея Калининского фронта.

В фойе второго этажа, перед малым киноконцертным залом, откроется уникальная выставка макетов вооружения времён Второй Мировой войны, найденных поисковиками.

В 14:00 стартует просмотр фильма «Легенды Орлёнка».

ПРАЗДНИЧНЫЙ ФЕЙЕРВЕРК

Завершится празднование 23 февраля фейерверком. Его организуют на территории близ обелиска Победы. Залпы прозвучат в 20:00.