О сельском хозяйстве в Тверской области: Хороший урожай, бурёнок хотелось бы побольше и картофельный бренд

В России в этом году на урожай не жалуются, в том числе в нашем регионе. Фото: Игорь ЧАБАНЕНКО

8 ноября на заседании областного правительства рассмотрены итоги активного сельскохозяйственного сезона в 2022 году, озвучены предложения по возможным мерам поддержки аграриев в 2023-м.

Губернатор Игорь Руденя в начале напомнил областным чиновникам, какие задачи поставил Президент России в аграрной отрасли. Это опережающие темпы развития сельского хозяйства, технологическая независимость в части сырья, удобрений, семян и сельхозоборудования.

8 ноября губернатор провел заседание правительства региона. Фото: ПТО

- Важно, что в Тверской области текущие показатели 2022 года свидетельствуют об устойчивом развитии сельскохозяйственных производств, - сказал Игорь Руденя. - Мы можем гордиться успехами в растениеводстве и животноводстве. Хорошие результаты демонстрируют пищевая и перерабатывающая промышленность - у них большой потенциал.

Затем прозвучал доклад от Минсельхоза региона. Остановимся на основных моментах.

ПРИРОСТ

В Тверской области по итогам первого полугодия (по сравнению с аналогичным периодом 2021-го) зафиксирован рост индекса производства агропродукции - 109,1%. При том, что в среднем по России он равен 102,2%. Наш регион тут занимает третье место в общероссийском рейтинге.

. Фото: Алексей АНДРЕЕВ

Этот индекс отражает увеличение объемов производства агропродукции. Если в 2020-м в регионе ее произвели на 39,5 млрд рублей, а в 2021-ом – на 46,9 млрд, то в этом году прогноз - 55,4 млрд рублей.

В структуре АПК в нашем регионе доля животноводства - 65,9%, растениеводства - 34,1%.

Преобладают средние и крупные агропредприятия - 64,3%.

. Фото: Алексей АНДРЕЕВ

ИНВЕСТПРОЕКТЫ и КРЕДИТЫ

В регионе реализуется 16 проектов по открытию агропроизводств и ферм в животноводстве в шести районах. Общий объем инвестиций - 72,6 млрд рублей, заявлено создание 3,5 тысячи рабочих мест. Среди крупных - проекты компаний «Коралл» (свиноводство), «Румелко-Агро» (молочное животноводство), «Дмитрова гора» (молочное и мясное животноводство).

Также запланированы к реализации еще несколько инвестпроектов.

. Фото: Алексей АНДРЕЕВ

Увеличивается кредитование агропредприятий Верхневолжья. В 2022 году объемы выданных инвесткредитов достигли 9,8 млрд рублей (в 2021-ом – 5,8 млрд), льготно-краткосрочных кредитов – 6,1 млрд рублей (в прошлом году– 4,2 млрд).

ЗЕМЛИ и УРОЖАЙ

В 2022 году общая площадь посевов сельскохозяйственных культур под уборку урожая составила 120,8 тыс. га (общая посевная площадь у нас - 437 тыс. га). При этом ряд территорий Верхневолжья обеспечили в 2022-ом прирост посевных площадей. Лидером стал Ржевский район, где площадь сева увеличена более чем на 1 тыс. га.

Преимущественно были засеяны зерновые и зернобобовые культуры – более 67 тыс. га. А также кормовые и технические культуры, картофель, овощи.

. Фото: Алексей АНДРЕЕВ

Валовой сбор зерновых и зернобобовых по итогам работы аграриев составил 120 тыс. тонн – на 17 тыс. тонн больше, чем в 2021-м. Урожай картофеля – 255 тыс. тонн (на 36 тыс. тонн больше), овощей – 49 тыс. тонн (на 1,4 тыс. тонн меньше).

Лучшие показатели по урожайности продемонстрировали Кашинский и Торопецкий округа, Ржевский, Конаковский и Старицкий районы.

. Фото: Алексей АНДРЕЕВ

Увеличилась урожайность картофеля в среднем по области до 206 ц/га (в 2021-ом – 165,4 ц/га). Здесь лидером стал Кесовогорский округ, где урожайность составила 305,9 ц/га.

Растут площади посева озимых зерновых культур - с 10,3 тыс. га в 2020-м до 16,7 тыс. га в 2022-м. Почти до 30 центнеров с га увеличилась урожайность.

Добавим, что аграрии были обеспечены минеральными удобрениями и средствами защиты растений, горюче-смазочными материалами. Оказана господдержка в приобретении машиностроительной техники в ходе посевной кампании.

МЯСО

Всего в регионе насчитывается более 700 тыс. голов скота, в прошлом году было 514 тыс. голов. Увеличение произошло за счет серьезного прироста свиней. При этом количество голов крупного рогатого скота немного снизилось.

По прогнозам производство мяса по итогам 2022 года составит 220 тыс. тонн (на 30 тыс. тонн больше, чем в 2021-м). Преимущественно это свинина, говядина, птица от крупных и средних агропредприятий.

КАДРЫ

В настоящее время в отрасли занято почти 10 тыс. специалистов. Предприятия предлагают еще почти 900 вакансий. Наиболее востребованные в АПК профессии – трактористы, ветеринары, механики и агрономы.

Активно внедряется производственная практика. В этом году ее прошли 293 человека – на 30 больше, чем в 2021-ом.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

На заседании представлены предполагаемые меры господдержки агропредприятий и фермеров.

Минсельхоз предлагает выделить 158,5 млн рублей в 2023 году в помощь аграропредприятиям на закупку свыше 1000 голов молодняка КРС. 66,4 млн - на ремонт и модернизацию молочных ферм. 22,5 млн - на возмещение части затрат по переработке молока.

Помимо этого, в 2023 году планируются меры поддержки в АПК по возмещению части затрат при производстве картофеля и овощей, а также на посевные площади под картофель и овощи.

Также один из приглашенных на заседание аграриев предложил запустить бренд "Тверская картошка". Он пояснил, что у нас в регионе отличный по качеству картофель, а по его выращиванию наша область в первой десятке субъектов РФ.

Точного ответа губернатор пока на это предложение не дал.

. Фото: Алексей АНДРЕЕВ

. Фото: Алексей АНДРЕЕВ

. Фото: Алексей АНДРЕЕВ

. Фото: Алексей АНДРЕЕВ

. Фото: Алексей АНДРЕЕВ

. Фото: Алексей АНДРЕЕВ

. Фото: Алексей АНДРЕЕВ

. Фото: Алексей АНДРЕЕВ

. Фото: Алексей АНДРЕЕВ

. Фото: Алексей АНДРЕЕВ