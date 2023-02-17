Жемчужина Волговерховья и место силы: В Тверской области снимают документальный фильм «Селигерье»

Съёмочная группа влюбилась в Селигер. Фото: команда проекта "Селигерье"

Съемочная группа документального фильма «Селигерье» не из суеверных. К созданию картины про живописнейший прекрасный край, где находится озеро Селигер, участники проекта приступили 13 сентября 2022 года. Пока всё идет, как запланировано. Недавно завершился этап зимних съемок. Отрицательная магия 13-го числа, к счастью, не действует.

Снять документальное кино о жемчужине бассейна Верхней Волги - озере Селигер и его окрестностях - решила команда энтузиастов во главе с Анастасией Шкитиной родом из Челябинска. Она 10 лет работала журналисткой, а сейчас учится в Московской школе Нового кино и является режиссёром картины.

Проект был признан одним из победителей второго основного конкурса Президентского фонда культурных инициатив 2022 года в сфере культуры, искусства и креативных (творческих) индустрий. В итоге команда получила грант 499 тыс. рублей. С учетом других привлеченных командой денег на создание фильма уйдет около 2 млн рублей.

Тишина зимы на Селигере. Фото: команда проекта "Селигерье".

- Мы расскажем, прежде всего, как появилось уникальное озеро и в чем секрет его причудливой, изрезанной островами формы, кто жил на его берегах в разное время, чем славились местные мастера и судостроители, а также покажем, чем живописный район живет сегодня. Во-первых, мастера и местные жители бережно хранят наследие предков. Во-вторых, они все схожи тем, что влюблены в озерный край, - так обосновала идею Анастасия.

В своем фильме она с помощниками выясняют, что же такого уникального есть в этом месте, чем оно очаровывает и притягивает к себе все новых и новых жителей.

- Отвечая на этот вопрос, герои фильма «Селигерье» называют озеро своим местом силы, - рассказали создатели документальной картины. - Они все в голос твердят, что объездили весь мир, а гармонию обрели именно в этих порой своевольных, порой тихих водах. Судоводитель, юрист и член Руссского географического общества Михаил Кулик даже организовал на берегу Селигера школу судовождения, чтобы влюблять в озерный край таких же, как он, ищущих свое место для перезагрузки и обретения душевного баланса. Для другого героя документального фильма, Игоря Кокоулина, Селигер - не только место силы, но еще и малая родина. Яхтсмен с более чем 50-летним стажем и подводник в прошлом объездил буквально полмира, но все равно вернулся к себе домой, туда, где он когда-то впервые опустился на воду на самодельном плоту с простыней вместо паруса. Истории местных жителей говорят сами за себя.

Съемки проходят на территории озера Селигер и в окрестностях. В частности, в старинном городе Осташкове, поселке Новые Ельцы, на островах Кличен, Городомля, Столбный, Житенный и Хачин.

- Еще один этап к релизу нашего проекта пройден, - сообщил на днях оператор-постановщик фильма Антон Косолапов. - Мы завершили съемки зимнего Селигера. Он не перестает нас удивлять. После ритма мегаполиса нам казалось, что все вокруг впало в анабиоз. Зимний Селигер чарует своим спокойствием, пустынными, первозданными видами. Мы уже забыли, каким громким может быть хруст свежего снега, насколько мелодичным может быть ветер.

Фрагмент зимних съемок. Фото: команда проекта "Селигерье"

Создатели фильма также напоминают, что туристы порой называют Селигер голубым ожерельем России. Дело в том, что это не просто озеро, а целая цепочка ледниковых озер, соединенных узкими протоками.

Особенность Селигера и в том, что в него впадает 400 рек и речушек, а вытекает лишь одна - Селижаровка, приток Волги.

- Навигация здесь сложная: нужно знать все плёсы, мели и ветры, - отметили создатели фильма. - А кто может знать лучше, чем потомственный житель, да ещё и рыбак?! Морской офицер на пенсии Владимир Вовк согласился ответить на все наши вопросы и даже прокатить на легендарной лодке-селигерке. Именно так называется лодка особой формы, которой пользуются на озере: с высокими бортами, чтобы волна не захлестывала, и приподнятыми носом и кормой.

Среди интересных объектов, заинтересовавших команду «Селигерья», - пирамида вблизи Осташкова, рядом с селом Хитино.

- По утверждению ее создателя - инженера Александра Голода, установленная в 1997 году пирамида является источником ионизации, активирующей процессы биоценоза в окружающей среде и благоприятно влияющей на толщину озонового слоя, - поделились информацией участники проекта. - Пирамида создана по принципу золотого сечения и имеет высоту 22 метра. Ее сложили из стеклопластиковых плит всего за несколько дней. Для посетителей пирамиду ежедневно открывает один из местных жителей. Кстати, берег Селигера для строительства пирамиды был выбран не случайно. Именно здесь, в его южной части, проходит мощный разлом земной коры. Это, по мнению подвижника, должно обеспечить особо мощный энергетический эффект постройки.

Мистическая пирамида недалеко от Осташкова. Фото: VK/Селигерье

Конечно же, одни из первых съемок прошли в знаменитом старинном монастыре Нило-Столобенская пустынь. Создатели фильма признались, что его красота и история заворожили их.

Не менее удивительна для них оказалась история Богородицкого Житенного женского монастыря, который занимает значимое место в жизни Селигерского края. Съемочная группа побывала на острове, где совсем недавно был построен детский храм, а летом там развернет работу детский лагерь.

Нилова пустынь расположена на островке. Фото: ПТО

В планах команды проекта совершить еще несколько экспедиций на Селигер, в том числе будущим летом.

Выход фильма запланирован на этот год.

- Пока мы ведем переговоры с разными площадками по поводу проката фильма, рассказала "КП"-Тверь" Анастасия Шкитина. - Могу сказать, что мы планируем показывать его на фестивалях документального кино, а также на телеканалах и Интернет-ресурсах.

Она уточнила, что предпремьерный показ фильма «Селигерье» состоится на парусном фестивале «Паруса России на Селигере» в августе 2023 года:

- Также премьерные показы пройдут осенью в Тверской области, чтобы жители региона смогли первыми увидеть фильм о себе и узнать истории своих соседей.

За ходом создания документального фильма «Селигерье» можно следить в паблике проекта.