Досуг в Твери с 16 по 22 февраля: Музыка композиторов прошлого и настоящего, дуэт дудука и органа, живописцы, книги и удивительный музей

В областной столице не останавливается культурная жизнь. Фото: Олег ЗИНЧЕНКО

КОНЦЕРТЫ

Итальянская классика, дудук с органом и песни зимы

В Тверской областной филармонии любителей музыки вновь ждут интересные концерты.

16 февраля в 18:30 - "Итальянская оркестровая музыка".

Губернаторский камерный оркестр “Российская камерата” (Главный дирижер Андрей Кружков) и солисты Анна Мильтонян(скрипка), Ирина Евдокимова (скрипка), Александра Селиверстова (виолончель), Максим Сальников (баян), Ольга Орлова(клавесин) исполнят произведения Респиги, Вивальди, Локателли, Морриконе и других итальянских композиторов.

Стоимость: 400 рублей.

6+

17 февраля в 18:30 филармония приглашает на концерт Руслана Шмелькова (дудук, кларнет) и Егора Колесова (орган).

В первом отделении меломанов удивит союз архаики органа и лирики дудука.

Оригинально прозвучат на дудуке произведения Римского-Корсакова, Хачатура Аветисяна и Георгия Свиридова. Сочинения русских и европейских композиторов для органа исполнит Егор Колесов.

Во втором отделении Руслан Шмельков поменяет дудук на кларнет. Музыканты исполнят концерт Римского-Корсакова для кларнета с оркестром и цикл «Времена года» Чайковского.

Стоимость: 400 - 500 - 600 рублей

6+

19 февраля в 18:00 филармония приглашает на концерт "Северное сияние".

Это хоровая антология зимних песен современных композиторов.

В программе: "Темная ночь души" - Ула Яйло , "В Раю" - Эрикса Эшенвалдса, "Славься, Царица" - Арво Пярта.

В концерте участвуют губернаторский камерный хор "Русский партес", хормейстер Галина Шлёнская, главный хормейстер и дирижер Максим Перадзе, Ольга Орлова (фортепиано), струнный квинтет "Ad Libitum", Полина Чернышова (орган).

Стоимость билета: 400 рублей. 6+

"Сердце ястреба"

Так называется новая программа известной фольк-группы "Мельница". На ее концерт 21 февраля в 19:00 приглашает ДК "Пролетарка".

- В новой программе мы из песков Леванта направляемся на Север, где нас ждут не только хорошо знакомые слушателю голубые травы, неперелетные птицы и поезда в никогда, но и совершенно новые локации и новый лирический герой, - рассказывает лидер группы Хелависа.

Цена билетов: 2000-3500 рублей.

16+

ВЫСТАВКИ

Встреча с художниками

19 февраля в 15:00 Тверской городской музейно-выставочный центр приглашает на творческую встречу художниками-авторами картин, представленных на масштабной выставке "Портрет".

Такой большой экспозиции, посвященной портретному жанру, не было в Твери без малого четверть века.

Вход бесплатный.

12+

Тверские книги

До 20 февраля в областной библиотеке им. А. М. Горького проходит XXIX Неделя тверской книги. Изюминка этой многодневной выставки в том, что она посвящена исключительно изданным в нашем регионе книгам либо изданиям о событиях и людях, прямо связанных с Верхневолжьем.

Одной выставкой неделя не ограничивается. В программе - встречи с авторами, презентации, а также квест.

Полную программу недели тверской книги смотрите здесь.

Вход бесплатный.

12+

Живой музей

В Твери есть замечательное место - живой музей «Галерея керамики» заслуженного художника РФ Анатолия Камардина. Он расположен в доме №25а на улице Трудолюбия (это недалеко от церкви "Белая Троица").

Художник-керамист Анатолий Камардин создал там большинство своих прекрасных произведений. Он ушел из жизни в 2012 году, но музей-галерея живет.

Туда просто так не попасть, надо предварительно позвонить по телефону 89051265711. Примерная цена посещения: 350 рублей.

6+