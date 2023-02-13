Чем удивит любителей литературы Неделя тверской книги

Книжный форум по традиции пройдет в областной библиотеке имени Горького. Фото: Алексей АНДРЕЕВ

В Твери стартует один из главных (наряду с "Тверским переплётом") книжных форумов Верхневолжья. 14 февраля в 16:00 в Большом читальном зале Тверской областной библиотеки им. А. М. Горького торжественно откроют XXIX Неделю тверской книги. Она продлится до 20 февраля. Изюминка этой многодневной выставки в том, что она посвящена исключительно изданным в нашем регионе книгам. Кроме того, обычно в программе - встречи с авторами, художниками, мастер-классы, концерты.

- На церемонии открытия Недели состоится представление выставки «Тверская книга – 2022», вручение «Приза симпатий библиотекарей за бескорыстное и плодотворное сотрудничество с тверскими библиотеками» и Диплома «Открытие года», которым награждаются авторы за самую выразительную, по мнению библиотекарей, книгу прошедшего года. В первый день Недели традиционно стартует благотворительная акция «Книги для тверских библиотек», - сообщили в библиотеке имени Горького.

На выставке будет представлено много краеведческих изданий о замечательных людях и примечательных местах нашего края.

Гостей книжного форума также ждут презентации интересных выставочных и исследовательских проектов: «Жизнь пред ликом Пушкина или пушкинские штудии В. Ф. Кашковой», «Книга мира», «Тверские драгуны на Кавказе», выставки-инсталляции «Тверь, как феникс из пепла, совершенно возродилась».

Украшением выставки станет художественный альбом «Дорогами богов и людей. Живопись Всеволода Иванова». Его представит автор-составитель Нина Метлина. И это еще далеко не всё.

В течение Недели читатели смогут по традиции выбрать лучшую тверскую книгу 2022 года. Итоги голосования будут подведены на закрытии выставки 20 февраля.

Затем выставка «Тверская книга – 2022» будет представлена в библиотеках области.

ПРОГРАММА НЕДЕЛИ ТВЕРСКОЙ КНИГИ

14 февраля:

16:00 - торжественное открытие.

В течение всего форума будут работать следующие выставки:

- Тверская книга – 2022 (Большой зал);

- Тверские лауреаты всероссийских и региональных премий 2022 года (Большой зал);

- «Жизнь пред ликом Пушкина, или Пушкинские штудии В.Ф. Кашковой». Проект Торжокской центральной городской библиотеки (Большой зал);

- По страницам календаря «Тверские памятные даты». Год 2023 (Холл 2 этажа);

- «Фрагмент N». Художественная выставка выпускников ТХК им. А. Г. Венецианова (Зал искусств);

- «Город, в котором мы живем». Персональная фотовыставка А.В. Максимова. (Галерея 2 этажа).

15 февраля:

13:00 (Славянский зал) - Презентация выставочного проекта Центральной городской библиотеки г. Торжка «Жизнь пред ликом Пушкина, или Пушкинские штудии В.Ф. Кашковой»;

15:00 (Деловой информационный центр) - Презентация выставки-инсталляции «Город сей учинился из лучших в Европе»: по мотивам иммерсивной музейно-городской программы «Екатерининская миля»;

15:00 (Славянский зал) - Встреча с авторами историко-краеведческого альманаха «Тверской край» (Издатель – Владимир Козырев);

16:00 (Зал искусств) - Презентация книги Елены Лебедевой «Тверская муза танца. Персоны» (Издательство ГИД);

17:00 (Славянский зал) - Презентация сборника стихотворений для детей «Я родился!».

16 февраля:

13:00 (Славянский зал) - Презентация изданий Центрально-Лесного государственного природного биосферного заповедника;

14:00 (Деловой информационный центр) - Студенческий городской квест «Любимая игрушка Екатерины Великой»;

15:00 (Зал нотно-музыкальной литературы) - Встреча с писателем Анатолием Головкиным. Презентация первого и второго тома собрания сочинений автора;

16:00 (Славянский зал) - Презентация геоинформационных проектов исторического факультета Тверского государственного университета по исторической географии Верхневолжья и Верхнего Подвинья конца XV-XVII вв.;

16:00 (Деловой информационный центр) - Презентация книги «Святые покровители семьи: от любви земной к любви небесной» (Фонд социально-культурных инициатив);

17:00 (Зал нотно-музыкальной литературы) - Презентация книги Александра Супрунова «Калининская наступательная операция и освобождение города Калинина от фашистских захватчиков в декабре 1941 года»;

17:30 (Славянский зал) - Презентация книги Владимира Пяткина «Бессмертный полк Затверечья».

17 февраля:

11:00 (Зал нотно-музыкальной литературы) - Тематическая встреча «История переписей населения на Тверской земле. Основные итоги Всероссийской переписи населения - 2020» (Тверьстат);

13:00 (Славянский зал) - Презентация книги Виктора Кузнецова «День простояли в Торжку…»;

14:00 (Актовый зал) - Всероссийская научно-практическая конференция «XII Исаковские чтения: древнерусское наследие и современность»;

15:00 (Деловой информационный центр) - «История о путешествии императрицы Екатерины Второй по Волге на галере «Тверь» в поэтическом изложении». Творческая встреча с Еленой Макаровой, автором стихов;

15:00 (Славянский зал) - Мастер-класс «Книга с нуля» от издателя и краеведа Дениса Соколова (г. Бологое);

16:00 - (Большой зал) - Презентация общественного проекта «Книга мира»;

17:00 (Славянский зал) - Презентация издательского проекта «Тверской драгунский полк» (Фонд Екатерины Бакуниной).

18 февраля:

12:00 (Славянский зал) - Презентация поэтических сборников «Своих не бросаем» и «Наш выбор – Победа!» (г. Бежецк);

12:00 (Зал нотно-музыкальной литературы) - Презентация книги «Листая памяти студенческой страницы»;

14:00 (Зал искусств) - Творческий семинар молодых авторов. Ведущая - Полина Громова, доцент Тверского государственного университета;

15:00 (Зал нотно-музыкальной литературы) - Презентация новых книг, посвящённых вопросам оказания паллиативной и хосписной помощи (Тверской хоспис «Анастасия»);

15:00 (Славянский зал) - Презентация книги Ольги Соколовой «Женский образ Вышневолоцкого уезда»;

17:00 (Славянский зал) - Презентация книги Алексея Крючкова «Душа окаянная. Жизнь и стихи Владимира Соловьёва» (г. Удомля).

19 февраля:

14:00 (Большой зал) - «В гостях у «Черемушки». Творческая встреча с молодыми авторами литературного объединения «Черемушка» (г. Лихославль);

14:00 (Славянский зал) - Презентация сказочного детектива Нины и Вячеслава Метлиных «Гадание на кофейной гуще»;

15:00 (Славянский зал) - Презентация художественного альбома «Дорогами богов и людей. Живопись Всеволода Иванова» с участием главного редактора и автора-составителя Нины Метлиной;

17:00 (Славянский зал) - Лирические откровения Вячеслава Башилова. Презентация книги стихов «Диалог с солнцем».

20 февраля:

11:00 - Онлайн-презентация событий конкурса-фестиваля библиотек «Тверская земля: история, события, люди». Год 2022. Выступления финалистов;

13:00 (Славянский зал) - Презентация книги Алексея Намзина «Фольклор Удомельского края»;

14:00 (Деловой информационный центр) - «По одежде заключают о человеке»: опыт реконструкции исторических костюмов с полотен Тверской картинной галереи. Творческая встреча с Марией Рыбаковой, членом Союза дизайнеров России, создателем коллекции костюмов «Екатерининская миля»;

16:00 (Большой зал) - Закрытие Недели тверской книги, подведение итогов выставки, объявление результатов опроса «Лучшая книга – 2022. Выбор читателя».