От азбуки до квеста: Что интересного на Неделе тверской книги-2023

Выставка Недели расположилась в большом зале библиотеки имени Горького. Утром в среду там было немноголюдно. Фото: Александр ЖМУЛИН

14 февраля в областной библиотеке имени А.М. Горького в столице Верхневолжья в 29-й раз стартовала Неделя тверской книги - форум, посвященный исключительно нашим родным изданиям либо сочинениям, касающемся тверского края. Торжественное открытие состоялось в большом читальном зале при достаточно большом количестве народа.

На открытие Недели пришло довольно много людей. Фото: ПТО

Корреспондент "КП"-Тверь" наведался на выставку утром 15 февраля и проникся ею в более тихой и немноголюдной обстановке.

Как я и ожидал, людей было раз два и обчелся - утро рабочего дня, да и книги, особенно местного производства не сказать, чтобы дико популярны у горожан.

НА ЭТОТ РАЗ - 400

А между тем на этой Неделе представлено около 400 вышедших в свет за прошлый год изданий - книги, буклеты, сборники, альманахи.

Как рассказала мне заведующая краеведческим информационным центром библиотеки Наталья Волкова, в прежние годы было побольше - до 500 изданий. Но все же и эта цифра впечатляет.

- И, кстати, есть стереотип, что на Неделе тверской книги представляют только краеведческую литературу, но это не так, у нас есть стенды, где представлены научные работы, методички, пособия и сборники от трех наших вузов, например, - пояснила библиотекарь. - Есть на выставке и книги, выпущенные не в тверской области, но посвященные тем или иным людям и событиям, связанным с Верхневолжьем. К слову, в этот раз у нас часть одного стенда посвящена книгам нетверских авторов о Ржевской битве.

КРАЕВЕДЧЕСКАЯ КЛАССИКА ВОРОБЬЕВА

Как заходишь в большой зал библиотеке на третьем этаже, то если оглянуться сразу увидишь знакомое лицо с окладистой бородой - фото историка, краеведа, культуролога, географа Вячеслава Михайловича Воробьёва. Он скончался в октябре прошлого года.

Часть стенда посвященного трудам Вячеслава Воробьева. Фото: Александр ЖМУЛИН

Его книжное наследие велико, это десятки научных и научно-популярных работ по истории, краеведению.

Одним из проектов Вячеслава Воробьева стало издание школьного учебника «История Тверского края».

На посвященном ему стенде есть и последняя книга Вячеслава Михайловича - "Тверские офицеры в Бородинском сражении". Ученый провел скрупулезную работы - перед читателем разворачивается череда очерков о десятках наших земляков позапрошлого века.

Главление последней книги ученого. Фото: Александр ЖМУЛИН

- Вячеслав Михайловитч презентовал эту книгу нашей библиотеке в октябре 2022 года - незадолго до своей смерти, - заметила Наталья Волкова.

ЛАГЗДЫНЬ ДЕТЯМ

На выставке также можно найти и последнюю изданную книгу "Азбуки Тематические" другого ушедшего из жизни в 2022-м замечательного автора из Твери - детской писательницы Гайды Лагздынь. Первая ее книга вышла в 1975 году. Всего читатели увидели свыше 125 поэтических и прозаических книг Гайды Лагздынь.

Сборник "Азбуки Тематические" был издан по поручению губернатора Игоря Рудени в ответ на обращение самой писательницы. Издания в том числе переданы в школьные библиотеки и детские сады Верхневолжья.

Книга Гайды Лагздынь. Фото: Александр ЖМУЛИН

ИНТЕРЕСНЫЕ ИЗДАНИЯ И КВЕСТ

Среди авторов, чьи книги представлены на неделе, есть и библиотекари. Это Ольга Орлова из Весьегонска. На выставке, к примеру, представлено ее сочинение для детей и подростков "Где живут книги: библиотечные сказки". Каждая глава – это небольшое путешествие, которое расскажет читателю о том, как изменились книги и библиотеки с древних времён до наших дней.

Среди самых шикарных краеведческих изданий Наталья Волкова указала на книгу «Вышний Волочёк: Волок на Цне. Ямская слобода. Город». Она написана краеведом Галиной Ильиной в соавторстве с представителем одного тверского издательское-полиграфического комплекса Ларисой Клиновой. Это прекрасный рассказ о важных исторических событиях Вышневолоцкой земли, об истории заводов и фабрик, церквей и монастырей, людей...

На выставке представлены в том числе интересные краеведческие издания. Фото: Александр ЖМУЛИН

Есть на выставке и совершенно замечательные репринтные издания. Самый яркий пример - переизданная в 2022-м книга 1897 года "Тверские драгуны на Кавказе".

Очень интересное репринтное издание. Фото: Александр ЖМУЛИН

Оригинальная книга о тверских драгунах на Кавказе была издана в конце позапрошлого века. Фото: Александр ЖМУЛИН

Почитать представленные на выставке издания можно прям тут же, в читальном большом зале. Также, также если книга есть на абонементе, то можно взять и домой.

Уходя с выставки я заглянул на выставку-инсталляцию «Город сей учинился из лучших в Европе». Тут можно сделать отличное ретроселфи, увидеть старинный чертёж Твери, а также узнать о том, как наш город отстроили после пожара при Екатерине II.

Зона для селфи. Фото: Александр ЖМУЛИН

Также до 20 февраля в рамках Недели тверской книги состоятся студенческий городской квест «Любимая игрушка Екатерины Великой», мастер-класс «Книга с нуля» от издателя и краеведа Дениса Соколова, творческий семинар молодых авторов, интересные встречи с авторами.

Полную программу Недели тверской книги смотрите здесь.