50 тысяч шедевров: История Тверской картинной галереи в датах, событиях и цифрах

На выставке графики ленинградских художников. 1937 г. Архив ТОКГ. Фото: VK/ Тверская областная картинная галерея

Тверской картинной галерее исполнилось 86 лет. 15 февраля 1937 года она была выделена из состава Калининского областного краеведческого музея. Пусть дата не круглая, но вполне солидная.

Сегодня каждый тверичанин знает, что галерея и ее собрание находится в прекрасном отреставрированном Императорском путевом дворце. Да и «дворец» и «галерея» в сознании горожан понятия синонимические и взаимозаменяемые. Во дворец-галерею приятно прийти, побродить, порассматривать.

Здесь бережно хранят более 50 тысяч экспонатов. Есть одна из лучших в России коллекций русского портрета XVIII в., включающая редчайшие произведения эпохи Петра I и работы крупнейших мастеров середины XVIII в.; собрание работ Венецианова и мастеров его школы.

Но галерея знавала и другие времена ... вспомните полуразвалившийся Путевой в нулевых, в возрождение которого верил лишь самый-самый стойкий оптимист. Были в галерейной жизни и другие непростые и, наоборот, очень позитивные моменты, о которых специалисты галереи рассказали в специальном эссе по случаю праздничной даты, выдержки из него мы с удовольствием публикуем.

КАК ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

«Формирование собрания (галереи - Ред.) восходит к середине XIX столетия, когда уже в открывшейся 9 августа 1866 года первой экспозиции Тверского музеума, который был задуман как историко-археологический и промышленный, были представлены произведения искусства (портреты адмирала Корнилова, гравера Уткина, изобретателя астрономических часов Волоскова, купца Савина), ставшие основой будущей обширной художественной коллекции. Пополнение музея художественными памятниками в дореволюционные годы являлось довольно случайным, преобладали предметы декоративно-прикладного и церковного искусства, но среди приобретений той поры можно выделить целый ряд произведений, и по сей день занимающих в коллекции заметное место: два деревянных раскрашенных рельефа конца 18 – начала 19 вв. «Крестьянская свадьба», поступившие из частного собрания в 1883 году, икона 17 века «Михаил и Арсений Тверские с тверским кремлем и Преображением», подаренная известным московским собирателем П. И. Щукиным в 1893 году, картины П. С. Дрождина, Г. В. Сороки и А.В. Тыранова, «Цеховые знаки» - уникальные образцы жанровой живописи 18 века, переданные Тверской ремесленной управой в 1904 году, представленные сегодня в постоянной экспозиции галереи».

БЛАГОДАРЯ РЕВОЛЮЦИИ

«Поворотным в судьбе тверской художественной коллекции стал 1917 год. В музей начинают поступать предметы из национализированных усадеб, которых в Тверской губернии было множество. Большие и интересные фамильные собрания находились в имениях Волосово-Степановское Зубцовского уезда, Знаменское-Раек, Таложня и Премухино (Прямухино) Новоторжского уезда, Панафидино Старицкого уезда, Сахарово Тверского уезда и многих других. Эти усадебные, а также частные коллекции и составили реальное ядро собрания классического искусства, не потерявшее своей значимости и по настоящее время. Поступления первого послереволюционного десятилетия позволили в 1929 году открыть в бывшей дворцовой церкви Тверского императорского дворца полноценную художественную экспозицию – картинную галерею, в которой было выставлено около 200 произведений русского и зарубежного искусства.

Последовательное комплектование работ художников ХХ века начинается с 1937 года, когда галерея становится самостоятельным музеем и в ней создается отдел советского искусства. Непосредственно из мастерских приобретаются работы А. А. Дейнеки, А. М. Герасимова, Б. В. Иогансона и других известных художников».

КОЛЛЕКЦИЯ В ГОДЫ ВОВ

«Даже во время Великой Отечественной войны коллекция галереи продолжала расти. В 1942 году были приобретены несколько этюдов В. Д. Поленова и пейзаж А. В. Гине «Лунная ночь», в 1943 - начале 1945 года поступили работы И. Е. Репина, В. М. Васнецова, П. П. Трубецкого, К. Ф. Богаевского, Б. Д. Григорьева, С. Ю. Судейкина и многих других мастеров».

ЛИХИЕ 90-Е и НУЛЕВЫЕ

«Вплоть до начала 90-х годов XX века, собирательская деятельность галереи носила очень упорядоченный и размеренный характер. От Комитета по делам искусств при СМ СССР, от Министерства Культуры, из частных собраний Калинина, Москвы и Ленинграда регулярно поступают произведения русского и западноевропейского классического искусства, произведения известных советских мастеров. Характерной особенностью данного этапа является повышенное внимание к творчеству художников, связанных с тверской землей.

Сотрудники картинной галереи: Анфиногентова М.Ф., Кац Л.И., Гусева Т.А., Бейлина Ф.Е., Макарова Н.Ф. 1951 г. Архив ТОКГ. Фото: VK/ Тверская областная картинная галерея

... Рубеж ХХ-XXI века был очень сложным для коллекции галереи в связи с недостаточным финансированием и инфляцией. Тем не менее, собрание продолжало расти и, несмотря на трудности, именно в эти годы фонды пополнились двумя работами «домоткановского» периода Валентина Серова, целой коллекцией живописных и графических произведений Ю. А. Васнецова; была разыскана и приобретена картина Г. В. Сороки «Вид на усадьбу Островки с Большого острова», считавшаяся пропавшей с 1917 года. Беспрецедентным событием в истории галереи стала покупка в 2005-2006 годах значительной части (около 7000 единиц хранения) коллекции ассортиментного кабинета Конаковского фаянсового завода, включавшей лучшие образцы изделий за почти двухвековую историю завода. Произведения же, переданные в дар галерее в данный период, исчисляются тысячами. Все это позволило не только значительно пополнить существующие разделы коллекции, но и начать формировать новые, такие как, например, фонд художественной фотографии и фонд памятников материально-художественной культуры».

ЛЕГЕНДАРНЫЙ ДИРЕКТОР

«Более 30 лет галереей руководит Татьяна Савватеевна Куюкина, впервые в истории учреждения избранная на должность директора коллективом работников ТОКГ. Более 50-ти лет трудовой деятельности Татьяны Савватеевны посвящено галерее, при ее личном участии художественное собрание значительно пополнилось уникальными произведениями живописи, графики, скульптуры и увеличилось с 8 тысяч единиц хранения до 50 тысяч. ... Благодаря Т.С. Куюкиной в галерее открыто 3 филиала. ... Важнейшей заслугой Татьяны Савватеевны и коллектива галереи стала многолетняя деятельность по возрождению Тверского императорского дворца: был разработан ряд проектов по реставрации и приспособлению здания для деятельности Тверской областной картинной галереи. Масштабная реставрация дворца завершилась в 2015 году. В 2016-2017 годах под руководством Татьяны Савватеевны была осуществлена работа по размещению в здании Дворца постоянной экспозиции картинной галереи».