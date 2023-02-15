Губернатор Тверской области отмечает юбилей

Губернатор Тверской области Игорь Михайлович Руденя отмечает юбилей - 55 лет. Фото: ПТО

15 февраля губернатор Тверской области Игорь Михайлович Руденя отмечает юбилей - 55 лет.

Прошло уже почти семь лет, как он у руля региона. Непростые время и регион для губернаторства - нечерноземье, хотя и близкое от Москвы, со всеми вытекающими проблемами средней полосы... двухгодичная пандемия ковида, СВО.

Как напишут сегодня многие официальные лица и источники, за годы работы правительством региона под руководством Игоря Михайловича проделана большая работа по модернизации здравоохранения, улучшению ситуации в вопросах экологии, развитию туризма, культуры и образования, переселению граждан из аварийного жилья, привлечены федеральные средства для реализации крупных федеральных проектов. Проводятся масштабное благоустройство общественных пространств, строительство дорог и обновление общественного транспорта. Достигнуты успехи в сельском хозяйстве.

Но в день юбилея хочется по-человечески... Здоровья! Держаться! Так держать!

Не будем забывать, что глава региона - отец пятерых детей, и думается, что именно за семейным столом в честь праздника прозвучит много неформальных и искренних поздравлений.

«Комсомольская правда»-Тверь» поздравляет Игоря Михайловича и желает успехов в работе на благо региона. С юбилеем!

С Президентом РФ в Завидово. Фото: ПТО

На заседании правительства области. Фото: ПТО

В рабочей поездке. Фото: ПТО

С бойцами во время визита в зону СВО. Фото: ПТО