Губернатор Тверской области отмечает юбилей

Губернатор Тверской области Игорь Михайлович Руденя отмечает юбилей - 55 лет.
Фото: ПТО
15 февраля губернатор Тверской области Игорь Михайлович Руденя отмечает юбилей - 55 лет.
Прошло уже почти семь лет, как он у руля региона. Непростые время и регион для губернаторства - нечерноземье, хотя и близкое от Москвы, со всеми вытекающими проблемами средней полосы... двухгодичная пандемия ковида, СВО.
Как напишут сегодня многие официальные лица и источники, за годы работы правительством региона под руководством Игоря Михайловича проделана большая работа по модернизации здравоохранения, улучшению ситуации в вопросах экологии, развитию туризма, культуры и образования, переселению граждан из аварийного жилья, привлечены федеральные средства для реализации крупных федеральных проектов. Проводятся масштабное благоустройство общественных пространств, строительство дорог и обновление общественного транспорта. Достигнуты успехи в сельском хозяйстве.
Но в день юбилея хочется по-человечески... Здоровья! Держаться! Так держать!
Не будем забывать, что глава региона - отец пятерых детей, и думается, что именно за семейным столом в честь праздника прозвучит много неформальных и искренних поздравлений.
«Комсомольская правда»-Тверь» поздравляет Игоря Михайловича и желает успехов в работе на благо региона. С юбилеем!
С Президентом РФ в Завидово.
Фото: ПТО
На заседании правительства области.
Фото: ПТО
В рабочей поездке.
Фото: ПТО
С бойцами во время визита в зону СВО.
Фото: ПТО
В зоне СВО.
Фото: ПТО