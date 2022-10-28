Вспоминая о советской молодости: Комсомольцы открыли в Твери памятник ВЛКСМ

Памятник комсомольцам открывали, естественно, с красными флагами. Фото: Алексей АНДРЕЕВ

В 11 утра 28 октября над площадью Славы в Твери раздалась «Песня о тревожной молодости» - своеобразный гимн комсомола, написанный в 1958 году для фильма композитором Александрой Пахмутовой и поэтом Львом Ошаниным. Музыке, разносившийся над площадью, внимали десятки людей, по большей части, уже повидавших жизнь. Развивались красные коммунистические и российские флаги... Это было начало торжественного открытия памятника комсомольцам у музейного центра имени Лизы Чайкиной в канун дня основания ВЛКСМ ( 29 октября в 1918 года - Ред.).

Кто даже пришел в будёновке. Фото: Алексей АНДРЕЕВ

Идея установить такой монумент в Твери появилась у некоторых ветеранов ВЛКСМ (в том числе - первого секретаря Калининского обкома ВЛКСМ, главы региона в первой половине 1990-х Владимира Суслова) еще четыре года назад - в столетие комсомола. И вот установили.

Памятник, автором которого стал тверской скульптор Александр Пшерацкий, отображает разные вехи комсомольского движения. Плиты-барельефы выполнены из дюралюминиевого сплава и покрыты патиной. Внизу на барельефе надпись: "Комсомол - это трудные пути, что геройски пройдены.

Владимир Суслов (на переднем плане в профиль) и Александр Пшерацкий (в темной куртке). Фото: Алексей АНДРЕЕВ

Скульптор сообщил габариты монумента:

- Высота семь метров, ширина, если считать по этой дюралевой горизонтали, 2,9 метра.

Место для памятника выбрали символичное. Здание музея имени Лизы Чайкиной было построено и открыто в 50-летие ВЛКСМ на средства, собранные комсомольцами. Изначально здесь располагался музей истории комсомольской организации.

Монумент. Фото: Алексей АНДРЕЕВ

На открытие памятника пришли многие видные, уже убеленные сединами комсомольцы региона. Среди них, к примеру, директор тверского госфильмофонда Иван Демидов.

- Это была мощная школа для нас, платформа для личного развития, - отметил Иван Владимирович. - Я с 14 лет, в 1968 году вступил.

- Сколько лет были комсомольцем?

- А у меня до сих пор есть комсомольский билет, это бессрочно. Помню, меня сначала выбрали комсоргом в школе. Уже потом, когда работал в Политехе на факультете общественных профессий, там инженеры параллельно получали навыки журналисткой, музыкальной, режиссерской деятельности, мне предложили стать руководителем комсомольской организации факультета. Согласился. В итоге стал комиссаром студотряда. Поехали, помню, в Бежецк, там комсомольские студотряды дома помогали строить и ремонтировать. Между прочим, заняли по результатам своей работы первое место в области. Также шесть наших городских отрядов работали на строительстве Восточного моста в Твери. Кстати, 800 комсомольцев помогали строить КАЭС в Удомле.

Комсомольцы с большим стажем. Фото: Алексей АНДРЕЕВ

Все из ветеранов ВЛКСМ, с кем я успел пообщаться на церемонии открытия памятника, говорили, что комсомол воспитывал ответственность, инициативность. Это поистине был своеобразный социальный лифт - благодаря ему многие молодые люди смогли продвинуться на руководящие места. Но это не главное - комсомольцы вершили реальные дела, участвовали в стройках, убирали урожай и т.д.

Так, Владимир Суслов поделился воспоминанием о том, как в молодости участвовал в создании стадиона в Кимрах:

- Когда я был секретарем комсомольского комитета на заводе в Кимрах, то мы решили создать стадион своими силами на месте пустыря. И в итоге мы своего добились - построили стадион. Он там до сих пор стоит, люди занимаются. Комсомол оставил после себя множество добрых явлений по всей стране.

На вопрос, а уместно ли сейчас устанавливать и торжественно открывать подобные памятники на фоне СВО и будничных отправок мобилизованных в зоны боевых действий, седовласые комсомольцы отвечали примерно одно: да, уместно, это сплочает.

Снимок на память. Фото: Алексей АНДРЕЕВ

СПРАВКА КП

Всесоюзный ленинский коммунистический союз молодежи (ВЛКСМ) – молодежная организация Советского Союза. В комсомоле состояли миллионы граждан СССР в возрасте от 14 до 28 лет.

В тверском регионе комсомольская организация в начале 1980-х годов насчитывала более 200 тысяч человек. Комсомольцы Верхневолжья участвовали в строительстве Калининской АЭС, Конаковской ГРЭС и других объектов.

Десятки тысяч калининских комсомольцев воевали с врагом на фронте и в партизанских отрядах. 167 из них стали Героями Советского Союза.

Имена Елизаветы Чайкиной, Вячеслава Ефимова, Тамары Ильиной, Алексея Севастьянова, Лидии Базановой и других героев увековечены в названиях улиц городов региона.

Памятник комсомольцам в Твери установлен за счет пожертвований, а дальнейшее содержание берет на себя оргкомитет Тверского областного Союза комсомольских поколений.