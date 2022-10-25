Плиты с датами-вехами: В Твери завершается монтаж памятника комсомольцам

До открытия памятника остались считанные дни, но пока еще монтируют плиты-барельефы. Фото: Александр ЖМУЛИН

На площади Славы в Твери, слева от входа в Музейный центр имени Лизы Чайкиной, готовится к открытию памятник комсомольцам. Впрочем, вы об этом знаете, так как мы рассказывали.

Сейчас идёт монтаж серых плит-барельефов на светлую бетонную взмывающую ввысь стену. Некоторые уже смонтированы, несколько элементов конструкции памятника ожидают своей очереди.

В полдень 25 октября, когда над Тверью происходило солнечное затмение, а на небе установился синий штиль, у памятника побывал корреспондент «КП»-Тверь» и застал там автора памятного монумента. Совершенно случайно.

Александр Пшерацкий стоял возле музейного центра и изредка давал какие-то указания рабочим.

Скульптор Александр Пшерацкий. Фото: Александр ЖМУЛИН

Скульптор Пшерацкий является членом Союза художников России и Союза дизайнеров России. Среди его работ, к примеру, монументальная композиция на Смоленском кладбище в Твери (рядом с корпусом колледжа имени Коняева и парком «Россия - Моя История») и памятник воинам-интернационалистам в сквере за обелиском Победы. Также он автор скульптуры Петра I в Великом Новгороде.

Александр Сергеевич рассказал, что плиты-барельефы выполнены из дюралюминиевого сплава и покрыты патиной, а отливали их на предприятии под Смоленском.

Памятник будет отображать разные вехи комсомольского движения, которое зародилось в 1918 году (конструкция с этой датой будет венчать монумент):

- На плитах с объемными типажами комсомольцев отображены те даты, когда ВЛКСМ были вручены ордена.

На плитах-барельефах отражены даты-вехи ВЛКСМ. Фото: Александр ЖМУЛИН

Уточним, о чем речь. У Всероссийского Ленинского коммунистического союза молодёжи (ВЛКСМ) было шесть орденов.

1928 год - орден Красного Знамени за боевые заслуги в годы Гражданской войны и иностранной интервенции.

1931 год - орден Трудового Красного Знамени за успешное выполнение первого пятилетнего плана развития народного хозяйства страны.

1945 год - орден Ленина за выдающиеся заслуги перед Родиной в годы Великой Отечественной войны.

1948 год - орден Ленина за выдающиеся заслуги перед Родиной в деле коммунистического воспитания советской молодёжи и активное участие в социалистическом строительстве в связи с 30-летием со дня рождения ВЛКСМ.

1956 год - орден Ленина за большие заслуги в социалистическом строительстве, освоении целины.

1968 год - орден Октябрьской Революции за выдающиеся заслуги и большой вклад в становление и укрепление Советской власти, активное участие в социалистическом и коммунистическом строительстве в связи с 50-летием ВЛКСМ.

Некоторые плиты-барельефы еще ожидают установки. Фото: Александр ЖМУЛИН

- Я работал над эскизом и затем непосредственно самим памятником два года. Было 15 вариантов, в итоге утвердили этот, - продолжил рассказ Александр Пшерацкий. - У меня были серьезные конкуренты, среди них - заслуженный художник РФ, скульптор Евгений Антонов (памятник чернобыльцам в Твери) и скульптор Андрей Коробцов (легендарный памятник Советскому Солдату на Ржевском мемориале).

По словам Александра Сергеевича, изначально памятник комсомольцам в Твери планировалось установить на площади Конституции в Заволжье:

- Но решение переменили, и хорошо. Здесь шикарное место, тем более это здание связано с комсомольцами.

Элемент монументальной композиции с датой основания комсомола Фото: Александр ЖМУЛИН

Действительно, напомним, что здание Музея имени Лизы Чайкиной было построено и открыто в 50-летие ВЛКСМ на средства, заработанные комсомольцами.

Скульптор сообщил и габариты монумента:

- Высота семь метров, ширина, если считать по этой дюралевой горизонтали, 2,9 метра.

Александр Пшерацкий назвал и дату открытия памятника:

- Как мне известно, открытие запланировано на 11:00 28 октября.

Напомним, день рождения комсомола - 29 октября. Значит, открытие состоится накануне.

Внизу монумента надпись: «Комсомол - трудовые пути, что героически пройдены». Фото: Александр ЖМУЛИН

- Александр Сергеевич, а вы были комсомольцем?

- В партии не состоял, но комсомольцем был, - улыбнулся скульптор. - Вспоминаю этот период с хорошими чувствами. Молодость, соцсоревнования, стройотряды...

НА ЗАМЕТКУ

Идея установить памятник комсомольцам в Твери появилась у некоторых жителей города еще четыре года назад, в 2018-м, когда отмечалось 100-летие комсомола. В итоге возникла инициативная группа, в которую, в частности, вошел и некогда первый секретарь Калининского обкома, почетный гражданин Тверской области Владимир Суслов.

Предложение одобрила городская Дума.

Все затраты на возведение объекта - за счет пожертвований, а дальнейшее содержание памятника берет на себя оргкомитет Тверского областного Союза комсомольских поколений.