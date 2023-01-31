Улица с тремя именами: История переименований улицы Нахимова, лишь одно из названий которой было связано с Тверью

Улица Нахимова ведёт от набережной Афанасия Никитина и уходит в частный сектор, за Красинский мост. Фото: Виктория ТУШКОВА

Улицы и даже города переименовываются часто. Редко это бывает инициативой жителей - чаще переименования знаменуют собой смену политической конъюнктуры или вообще видятся чьей-то странной прихотью, веянием недолгой моды. Кстати, возвращение исторического имени нашему городу - целиком инициатива жителей. Новые имена рождаются, старые возвращаются…

В Твери переименованных улиц и переулков не счесть. Сегодня в нашей рубрике «Загадки тверских улиц» речь пойдёт об улочке, которая за свою историю успела сменить три имени. Два из которых к самой Твери никакого отношения не имеют.

С шумного Комсомольского проспекта мы сворачиваем налево, на тихую улочку - Нахимова. Сразу и не понять, что это за улица: адресные указатели на многоквартирных домах принадлежат по большей части Комсомольскому проспекту, улицам Горького, Фарафоновой, Шмидта. Аншлаги «Улица Нахимова» начинают появляться лишь дальше, в частном секторе близ Красинского моста.

Аншлаги «Улица Нахимова» начинают появляться в частном секторе, ближе к Красинскому мосту. Фото: Виктория ТУШКОВА

Улица Нахимова не маленькая, где-то 1700 метров. Не все знают (и даже не все карты в интернете это показывают), но начинается она от набережной Афанасия Никитина, примерно там, где находится дом № 30. И идёт параллельно Комсомольскому проспекту до устья речки Соминки.

Частный сектор улицы Нахимова близ устья Соминки живописен - дома стоят на самом берегу Тверцы. Фото: Виктория ТУШКОВА

КУПЦЫ АРЕФЬЕВЫ

Улица эта появилась в 1770-х. Заволжье тогда застраивалось по регулярной планировке. Именована улица была Арефьевской - по фамилии именитых тверских купцов. В самом начале Арефьевской стоял дом Арефьевых, в котором сегодня располагается Музей тверского быта. Дом начали строить в 1762 году, и долгое время он был единственным жилым домом из камня в Заволжье.

Дом купцов Арефьевых, чья династия дала первое имя улице Нахимова. Сейчас тут Музей Тверского быта. Фото: Степан КАМЕНЕВ

Кстати, вы наверняка замечали, что здание Музея тверского быта стоит под углом по отношению к другим домам и улицам?

История такова. Когда купец Пётр Матвеевич Арефьев начал строить дом в 1762 году, он столкнулся с проблемой. Екатерина II своим указом запретила каменную застройку периферии города. Строительство пришлось остановить. Возобновить стройку и завершить дом удалось лишь к 1768 году. Тем временем разрабатывалась планировка Заволжья. И новая улица, проложенная близ дома и получившая впоследствии имя Арефьевская, провела градостроительную «красную линию» под углом к дому.

Новая улица продолжала застраиваться. В современности эту улицу отчётливо можно различить лишь на участке от бульвара Шмидта до речки Соминки. Участок же от набережной Афанасия Никитина до Шмидта застроился так, что очертаний бывшей улицы Арефьевской почти не разобрать (за исключением кусочка улицы, ведущего от Горького до Шевченко).

ОТ НАХИМСОНА ДО НАХИМОВА

Долгая династия купцов Арефьевых была в Твери весьма и весьма уважаема. Арефьевы не только торговали и занимали чины в городском управлении, но и слыли благодетелями. Так, на их деньги в голодные для тверичан годы (1733-1734 гг.) началось строительство храма Троицы за Волгой. Арефьевы дали людям работу и пищу, а ещё организовали для голодающих селян, приходящих в город в поисках заработка, «хижины». Здесь те, кто не мог работать, получали лечение и пропитание.

Но, несмотря на оставленную купеческим родом добрую память, имя улица Арефьевская сменила: попала под жернов массовых переименований, случившихся после Октябрьской революции. В 1919 году Арефьевская стала Нахимсоновской - в честь революционного деятеля Семёна Нахимсона, члена состава Петербургского комитета РСДРП (б), комиссара латышских стрелков, одного из руководителей процесса формирования первых в республике частей Красной Армии, военного комиссара крупнейшего в советской России Ярославского военного округа. Нахимсон был расстрелян белогвардейцами во время Ярославского мятежа в 1918 году. А в 1919-м одна из улиц Твери получила его имя, несмотря на то что с Тверью Семён Нахимсон был совсем никак не связан. Таково уж было то самое пресловутое веяние времени.

ТРЕТЬЕ НАЗВАНИЕ

В 1953 году улица вновь была переименована - в этот раз в честь русского флотоводца, героя Севастополя, разгромившего турецкий флот в Синопском сражении 1853 года, адмирала Павла Нахимова. В те годы по Калинину прошла очередная волна переименований, вызванная сменой идеалов революционных патриотическими. Появились улицы, названные в честь Суворова, Кутузова, Дмитрия Донского и, наконец, Нахимова. Как остроумно отмечал краевед Константин Литвицкий, написавший большой труд о тверской топонимике, Нахимсоновская «была переименована в улицу Нахимова, чтобы не плодить похожих названий».

Улица Нахимова. Фото: Виктория ТУШКОВА

Сегодня на улице Арьефьевской-Нахимсоновской-Нахимова от старой застройки, как и от первого имени, осталось совсем немного: строения усадьбы Арефьевых да симпатичное зданьице на перекрёстке с Огородным переулком, похожее на небольшую водонапорную башню. Вдоль улицы расположились детский садик, здания кардиоцентра и пятой женской консультации, старый автопарк ТСАХа да частный сектор, старые (но уже не старинные) деревянные домики которого тоже практически исчезли, уступив место благоустроенным современным коттеджам.