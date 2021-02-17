Музей отреставрирован! – Дом купцов Арефьевых в Твери готов принять посетителей

Музей в Доме купцов Арефьевых в Твери отреставрирован и готов принять посетителей. Фото: Степан КАМЕНЕВ

Реставрация знаменитого исторического двухэтажного здания, бывшего жилого дома купцов Арефьевых, шла с лета 2018 года. Оно было построено в 1768 году по проекту архитектора Федора Штенгеля. С 1970 года является неотъемлемой частью Музея тверского быта. И впервые здесь сделали ремонт. Обновили все – новыми красками заиграли и фасад, и интерьер. За работу отвечала московская компания, имеющая специальную лицензию. Организованы новые экспозиции, обогащенные возможностями самых современных технологий.

Пока реставрировали Дом Арефьевых, тверичане могли посетить в здании городской усадьбы (другой части Музея тверского быта) две экспозиции: «В гостях у тверских купцов» и «Русские самовары. Тверское чаепитие», а также интерактивное пространство «Тверская пряничная XIX века». Вот и Дом привели в порядок.

Теперь в 11 залах располагаются около 800 предметов быта XVI – начала XX веков из жизни Тверского края. Экспозиции рассказывают о декоративно-прикладном искусстве на Тверской земле. Кроме того, что гости музея смогут послушать экскурсовода или самостоятельно побродить по залам, теперь для них установлены специальные мультимедийные экраны и проекторы, позволяющие более наглядно узнать – чем же занимались в те времена люди в нашем крае.

Традиционные тверские украшения деревянных изделий. Фото: Степан КАМЕНЕВ

В путь!

В самом большом зале музея под сводами воспроизвели интерьер парадного зала дома купцов Арефьевых. Заведующая музеем Елена Задонская рассказывает, что именитые тверичане принимали у себя императора Петра I, когда он посещал наш город. Неслучайно потолок в этом помещении украшен барельефом двуглавого орла, что позволялось делать далеко не всякому.

Здесь же расположилась фотозона, где за столом каждый может почувствовать себя представителем купеческого сословия.

Дом Арефьевых – бывший жилой дом богатых тверских купцов. Фото: Степан КАМЕНЕВ

Специалист показывает ковш, подобный которому Петр Великий подарил одному из семейства купцов Арефьевых, за то, что тот принес в казну города 500 рублей налогов. Серебряный ковш весил один килограмм.

В одном из залов на интерактивной панели мы можем посмотреть информацию про родословную Арефьевых. Информация дополняется.

Лепнина на потолке. Фото: Степан КАМЕНЕВ

– Тенденция времени требует другого подхода к показу вещей. Многие приезжают на экскурсии индивидуально или своей семьей, а не в составе большой экскурсионной группы. Поэтому гости города и области могут в интерактивном режиме, даже без экскурсовода, познакомиться с экспозициями, – рассказывает Елена Задонская.

С освещением залов работал московский специалист, который до этого делал художественный свет для Эрмитажа. Как рассказывают сотрудники учреждения, музейный осветитель «вытягивает» экспонаты. Он делает так, чтобы и темные, и чуть выцветшие предметы смотрелись в выгодном свете. Для детей будут доступны не только мультимедиа-игры и экскурсы в историю. В здании сделан отдельный вход в зал для мастер-классов, где юным посетителям будут рассказывать об истории в ярких, доступных формах.

Изразцы – деталь интерьера, которая сохранилась с XVIII века. Фото: Степан КАМЕНЕВ

Мультимедийный контент будет ещё обновляться. Но прикоснуться можно не только к объектам виртуальной реальности…

История на расстоянии вытянутой руки

В другом зале будут проводить мастер-классы по работе на ткацком станке. Инструмент хоть и новодел (такой же, но XIX века, есть в фондах Тверского объединенного музея), выполнен по старинным чертежам и даёт возможность многим попробовать себя в роли тверской мастерицы. Все украшения на нем и узоры выполнены по старинным лекалам.

В смежном зале можно узнать о калязинском кружеве. Наш экскурсовод рассказывает, что на всю Россию славится вологодское кружево, но немногие, кроме историков, знают, что в Калязинском уезде девочек с пяти лет обучали искусству кружевоплетения. Образцы изделий хранятся теперь в специальных выдвигающихся ящиках.

Здесь же ведут рассказ о новоторах и их золотном шитье. Это отрасль декоративно-прикладного творчества продолжает активно развиваться. Елена Задонская поделилась интересным фактом о работе мастериц из Тверского края. На примере митры, головного убора архимандритов и архиереев, Елена Вячеславовна пояснила, что большая толщина нити достигалась за счет того, что подкладывали кусочки… коры. Да, ходить в музеи познавательно!

В музее представлены лучшие образцы работ торжокских мастериц золотного шитья. Фото: Степан КАМЕНЕВ

С составлением экспозиций помогла московская компания, они разработали креативные решения. Этому предшествовала скрупулезная научная работа сотрудников музея. Изучение исторических документов, источников, архивов и т.д.

В «Мастерской иконописца» представлен быт и рабочий процесс этих мастеров. Гости музея могут узнать о традициях тверской иконописи, и почему икона считалась лучшим подарком. Не только на крестины. Здесь же на мольберт проецируется процесс написания иконы. Буквально шаг за шагом.

На временной выставке представлены «Сервизы и отдельные предметы» из собрания Тверского музея. Взору экскурсанта предстают фарфоровые и фаянсовые изделия, произведённые на фабриках «Товарищества Кузнецова» в конце XIX – начале ХХ веков. Некоторые вещи уникальным образом попали в музей. К примеру, столовый сервиз из 27 предметов конфисковали в аэропорту Внуково, когда его пытались вывезти из страны в 2019 году. Затем посуду подарили Тверскому объединенному музею.

Кстати, все витрины также проектировали и создавали заново.

Сервиз, который чуть не вывезли из России. Фото: Степан КАМЕНЕВ

Последние штрихи!

Музей в Доме Арефьевых уже готов принимать посетителей. Дату торжественного открытия переносили, но в скором времени он распахнет свои двери для туристов и тверичан. Самый дорогой билет будет стоить 100 рублей. Для группы с экскурсоводом цена вопроса – 1,5 тысячи рублей.

Всего в год ожидают 30-32 тысячи посетителей музея. Цифры появились путем расчетов – столько человек уже приезжало окунуться в историю тверского быта.

В экспозиции представлены костюмы тверичан разных эпох. Фото: Степан КАМЕНЕВ