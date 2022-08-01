Последний бой штурмана Коровина в небе над Калининской областью

Памятник майору Сергею Коровину на мемориале в Погорелом Городище. Фото: Огненное небо Зубцова

«Свой долг исполнил до конца…» - так начинается рассказ про погибшего в Зубцовском районе Тверской (тогда - Калининской) области в августе 1942-го штурмана эскадрильи 793-го ближнебомбардировочного авиаполка 211-й ближнебомбардировочной авиадивизии майора Сергея Федоровича Коровина. Историю об этом мужественном летчике опубликовали в паблике «Огненное небо Зубцова».

У истоков этого сообщества единомышленников, занимающихся восстановлением и увековечиванием памяти о погибших в годы Великой Отечественной войны в Зубцовском краю лётчиках, стояли три человека: поисковики Игорь Орлов, Андрей Виноградов и Дмитрий Гладков.

- Сейчас ядро нашей группы составляет около 10 человек, это участники поисковых отрядов и просто жители Зубцовского района, - рассказал «КП»-Тверь» Игорь Орлов.

Отметим, что во время операций, объединённых под общим названием «Ржевская битва», немалая часть сражений пришлась на Зубцовский район, в том числе там произошло огромное количество воздушных боёв.

В одном из них смертью храбрых пал лётчик Сергей Коровин...

Как сообщается в рассказе сообщества, в январе 2014 года восточнее деревни Фролово, недалеко от речки Березуйка, притока Вазузы, зубцовский поисковый отряд «Партизан» обнаружил место падения бомбардировщика Пе-2. Из земли достали два разбитых мотора М-105, воздушный винт одного из них, шасси, массу обломков фюзеляжа, элементы парашютной системы и фрагментированные останки летчика без каких-либо личных вещей и документов…

Оружейники подготавливают к боевому вылету бомбардировщики Пе-2 на Калининском фронте. Фото: waralbum.ru/Николай Максимов

На одном из моторов оказались сразу два номера. Они и помогли идентифицировать самолет. Случилось это, правда, только спустя больше двух лет. В августе 2016 года Андрей Виноградов разместил информацию о находках на странице профильного форума сайта «Тризна», а историк военной авиации Борис Давыдов смог по архивным документам при помощи номеров моторов установить, что сбитый Пе-2 входил в состав 793-го ближнебомбардировочного авиаполка 211-й ближнебомбардировочной авиадивизии. И то, что самолёт не вернулся с боевого вылета 19 августа 1942 года.

Обломки найденного Пе-2 - самолёта Коровина. Фото: Огненное небо Зубцова

Уже по оперативным сводкам было установлено, что эта авиадивизия за 19 августа 1942 года бомбила артиллерийские и минометные позиции в районе Клешнево, Юшнево, станции Ржев. Также ее летчики вели разведку войск противника в районе Зубцова, Осуги, Ржева, Окороково, Тимофеево.

В результате той бомбардировки советские летчики уничтожили и повредили до 30 немецких вагонов.

Примерно над деревней Алешино три советских бомбардировщика были атакованы девятью истребителями «Мессершмитт».

- После первой атаки их самолёт был зажжён, с резким понижением он пошел к земле, курсом на восток. Один из членов экипажа выбросился с парашютом, предположительно над своей территорией, остальные члены экипажа с горящим самолетом врезались в землю, - сообщается в рассказе.

Но в именном списке безвозвратных потерь авиадивизии из этого экипажа значится только штурман эскадрильи майор Сергей Коровин.

Про него известно, что он родился в 1904 году в Меленковском районе Ивановской области, в Красной Армии - с 1925-го, был членом ВКП(б).

Останки майора Коровина захоронили 21 августа 2016 года на воинском мемориале в поселке Погорелое Городище. 9 мая 2019-го на его могиле был установлен памятник из черного гранита с изображением летящего Пе-2.

Несколько лет поиски родственников летчика Коровина не давали результатов.

- И все-таки благодаря упорству участника нашей команды Андрея Виноградова и помощи Ивана Звягинцева удалось установить связь с жившей в Москве дочерью погибшего штурмана - Лидией Сергеевной Сильванской, которой было уже 88 лет, - рассказал Игорь Орлов.

Сергей Коровин с дочкой. Фото: из семейного архива/Огненное небо Зубцова

Лидия Сергеевна рассказала об отце как о замечательном, светлом человеке. У неё сохранился вкладыш из медальона Сергея Фёдоровича, который привезли его однополчане вместе с личными вещами. Лётчик не взял его с собой в полёт… Для многих солдат это было дурной приметой на войне.

У Сергея Коровина была обычная для того времени судьба. После школы ему довелось работать подметальщиком улиц в Орехово-Зуево, чернорабочим и извозчиком на конном дворе, пожарным городской пожарной команды.

А в сентябре 1925 года комсомолец Коровин вступил в ряды Красной Армии и стал курсантом Нижегородской пехотной школы командного состава РККА. В 1930-м он уже был командиром взвода 144-го стрелкового полка 48-й Тверской стрелковой дивизии.

В 1930-м Коровин по рекомендации командира полка - будущего Маршала Советского Союза Александра Василевского - поступил в третью военную школу летчиков и летчиков-наблюдателей в Оренбурге. Позже он окончит Школу штурманов в Новочеркасске.

С началом войны Сергей Коровин стремился на фронт, засыпал начальство рапортами. В итоге в 1942-м он попал на Калининский фронт...

У дочки Сергея Коровина сохранилось его последнее письмо домой.

Вот оно:

«18 августа 1942 г.

Здравствуйте, мои дорогие Марийка и дочка Лидочка.

Получил ваше письмо, очень рад, что у вас все благополучно, у меня тоже все хорошо. Летаем каждый день в тыл к немецким фашистам, бьем это двуногое зверьё днем и ночью. Сегодня мы празднуем свой авиационный праздник (18 августа - День Воздушного Флота СССР. - Ред.) в боевой обстановке, на аэродроме сделали митинг, лётный состав, все как один, настроены бить немецких оккупантов до единого и слова летчиков не расходятся с делом. После митинга мы все полетели на один крупный населенный пункт, занимаемый фашистами, и с праздником советской авиации сбросили несколько сотен 100- и 250-килограммовых бомб. За отличное выполнение боевых заданий я получил от высшего командования благодарность и две благодарности от своего непосредственного командования, и на днях представили на меня материал к правительственной военной награде.

Чувствую себе прекрасно, голова зажила.

Марийка, ты пишешь относительно пальто, возьми, пригодится.

Денег я тебе послал, а будет еще, пришлю, мне здесь деньги девать некуда, потому что все у нас бесплатно, вплоть до табаку и шоколада, который получаем почти в каждый полет. Жалею, что не могу послать вам хотя бы одну плитку.

Ну пока. Целую крепко, пишите почаще. Твой Сергей».

Последнее письмо лётчика родным и близким. Фото: Огненное небо Зубцова

А затем самолет с майором Коровиным в составе экипажа, а также старшим лейтенантом Колесниковым и сержантом Дрокиновым был сбит истребителями.

Однако выяснилось, что боевые товарищи Коровина чудесным образом уцелели.

- Подробности того воздушного боя 19 августа известны из наградных листов на ордена Красного Знамени и Красной Звезды, которыми они вскоре были награждены. Несмотря на атакующие истребители, раненный в голову пилот смог точно выйти на цель и поразить ее бомбами. Майор Коровин огнем из пулемета успел сбить один истребитель и был смертельно ранен. Старший лейтенант Колесников, теряя сознание, вел горящий самолет на свою территорию, где приказал стрелку-радисту, также получившему ранение, но продолжавшему вести огонь, покинуть самолет. Выбросился с парашютом сам и потерял сознание. Неуправляемый самолет с убитым штурманом Коровиным рухнул на землю в лесу к востоку от реки Вазузы и сгорел, - рассказал Игорь Орлов.

Игорь Орлов убеждён, что ещё немало самолётов и незахороненных лётчиков лежат в зубцовской земле, и обращается к жителям района с просьбой сообщать в группу «Огненное небо Зубцова» о замеченных ими деталях самолетов в лесах и полях.