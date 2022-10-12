Тверским пассажирам продлят действие абонементов, которыми они не пользовались из-за сбоя в приложении «Волга»

Оплата банковской картой работает без проблем. Фото: Виктория ТУШКОВА

В последние дни транспортное приложение «Волга» работает со сбоями – на карте регулярно перестают отображаться маршруты автобусов, пассажиры не могут оплатить через приложение проезд.

Как сообщили в «Транспорте Верхневолжья», сбои происходят из-за аварии в центре обработки данных мобильного оператора.

Другие способы оплаты (банковской картой, наличными) доступны. Однако ситуация неприятна для пассажиров, оформивших абонементы на электронный кошелёк - они теряют деньги (за абонемент заплачено, но пользоваться им нельзя).

В качестве компенсации за неудобства действие электронных абонементов будет продлено.

- Пользователям приложения, которые приобрели абонемент на электронный кошелёк (для оплаты проезда через QR-код либо по Bluetooth) и не смогли воспользоваться абонементом в полной мере с понедельника по среду, будет продлён срок действия этих абонементов на период сбоя. Плюс, в качестве компенсации, на два дополнительных дня, - сообщает «Транспорт Верхневолжья».

Тем, кто приобрёл абонемент на электронный кошелек мобильного приложения на количество дней до 15:00 14.10.2022 (пятница), также будет продлен срок действия абонемента на 48 часов.

Продление абонементов произойдёт автоматически, ничего делать для этого не надо.

Транспортный оператор приносит извинение за неудобства и обещает устранить проблему в максимально возможные сроки.