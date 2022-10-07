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Общество7 октября 2022 7:35

В Тверской области произошел сбой в работе мобильного приложения "Волга"

Пассажиры не могут оплатить проезд, автобусы не отображаются на карте
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
В мобильном приложении "Волга" произошел сбой

В мобильном приложении "Волга" произошел сбой

Фото: Ольга ТРОФИМОВА

Утром, 7 октября, в Тверской области произошел технический сбой в работе мобильного приложения "Волга". Пассажиры автобусов "Транспорта Верхневолжья" не могут оплатить проезд по QR-коду.

Маршруты автобусов и расписание перестали отображаться на карте.

- Из-за аварии, возникшей в центре обработки данных, может не работать оплата в мобильном приложении и могут не появляться автобусы на карте. Все остальные виды оплат работают в штатном режиме, - прокомментировал региональный оператор.

Специалисты работают над устранением проблемы. Пассажирам стоит учитывать возможные неудобства при поездках.