В Тверской области произошел сбой в работе мобильного приложения "Волга"

В мобильном приложении "Волга" произошел сбой Фото: Ольга ТРОФИМОВА

Утром, 7 октября, в Тверской области произошел технический сбой в работе мобильного приложения "Волга". Пассажиры автобусов "Транспорта Верхневолжья" не могут оплатить проезд по QR-коду.

Маршруты автобусов и расписание перестали отображаться на карте.

- Из-за аварии, возникшей в центре обработки данных, может не работать оплата в мобильном приложении и могут не появляться автобусы на карте. Все остальные виды оплат работают в штатном режиме, - прокомментировал региональный оператор.

Специалисты работают над устранением проблемы. Пассажирам стоит учитывать возможные неудобства при поездках.