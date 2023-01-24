Эко-отель «Барская усадьба» - незабываемый отдых в самом сердце России

Эко-отель «Барская усадьба» Фото: Мария Зуева

В 200 километрах от Москвы, в Старицком районе Тверской области в акватории реки Волги расположился эко-отель «Барская усадьба» — идеальное место для загородных приключений для всей семьи.

Сюда едут, чтобы отдохнуть на свежем воздухе, вдали от шумного города и насладиться красотой природы.

Отель знаменит и любим посетителями, недаром тревел-блогеры и журналисты отдали 8 место «Барской усадьбе» в рейтинге 100 лучших отелей России -2022. В минувшем году отель стал победителем проекта «Маршрут построен» при поддержке Федерального агентства по туризму РФ и медиа холдинга «Комсомольская правда». Высокий профессионализм персонала отеля отмечен победами в региональных конкурсах.

Поэтому, если в планах есть провести уютный и незабываемый семейный уикенд, то непременно отправляйтесь в «Барскую усадьбу».

Для вас:

- Весёлая анимация;

- Вкусная еда;

- Красивейшая природа;

- Отдых в Аквацентре;

- Знакомство с животными на ферме и в зоопарке;

- Хороший WI-fi для удаленной работы.

А ещё здесь шикарно организовывают праздники и не только свадьбы, выпускные, юбилеи, к примеру, совсем недавно отгремел Новый год, а здесь уже готовятся встретить Широкую Масленицу. В этом году она ранняя, 26 февраля, так что с бронированием надо торопиться. Празднуют ее здесь по традиции масштабно с блинами, катанием на санях, конкурсами, сладостями для детей, народными хороводами и огромным чучелом Масленицы, сжигаемом в финале праздничного действа.

Ну а мы остановимся более подробно на услугах отеля.

ЗДЕСЬ ВКУСНО

На «Шведском столе» отеля, он включён в стоимость отдыха, вас ждёт ежедневное разнообразие угощений на самый изысканный вкус. Каждый день во время обеда, гостей угощают новыми блюдами: корейка копчёная, осетинские пироги, мини-бургеры, домлама с говядиной, мини-шаварма с курицей, паэлья с морепродуктами, мидии с соусом "Том-ям" и томатным соусом, финская уха.

Есть здесь и фермерские продукты, изготавливаются они прямо здесь, на ферме отеля.

Здесь изобилие сезонных фруктов, ягод и овощей, вкусных салатов, алкогольных и безалкогольных напитков, любимых горячих блюд и сладостей.

Поэтому даже самый избирательный гость найдёт себе угощения по душе.

К услугам тех, кто захочет перекусить, снэк-бар со вкусными закусками, мороженым, выпечкой и неограниченным количеством напитков открыт ежедневно для гостей «усадьбы» с 11:00 до 23:00.

Фото: Мария Зуева

АКТИВИТИ И ЗОЖ

К услугам гостей безлимитный отдых в Аквацентре с большим 25-метровым бассейном, хаммамом, инфракрасной и финской сауной, травяной парной, тренажёрным залом, спортивной площадкой, настольным теннисом.

Просторный спортивный зал расположен в Аквацентре. Тут можно поиграть в баскетбол или пляжный волейбол.

Здесь есть русский бильярд в Каминном зале, где очень атмосферно и уютно. Большой бильярдный зал с американским и русским бильярдом для больших компаний. В зале для боулинга можно устроить вечеринку или корпоратив.

Если говорить об отдыхе на свежем воздухе, то и тут гостям скучать не придётся. Организуются сплавы по реке, путешествия к старицким пещерам на гидроциклах, можно и самим пройтись по туристической тропе.

КОМФОРТ ПРОЖИВАНИЯ

Варианты размещения в отеле разнообразны и удовлетворят самый взыскательный вкус. Можно забронировать номер или домик любой категории — от коттеджа до шале в духе альпийских предгорий. Есть и «дачи» с роскошными панорамными окнами. Но самое фантастическое предложение, которое приведет в восторг и взрослых, и юных любителей приключений — «дом на склоне» с впечатляющим видом на Волгу.

Совсем недавно, в июле минувшего года, распахнул двери для гостей корпус «Барский» - он отлично подойдёт для отдыха компанией из 6-ти семей или размещения небольшой свадьбы.

Это отдельно стоящий корпус с большими окнами и стильными номерами. В нем расположено 6 комфортных номеров и просторная общая приветственная зона.

А вот домики «Дача» - это уютные гнездышки для влюблённых с панорамным видом на лес.

Они расположены в лесной зоне. Здесь можно провести незабываемый романтический уикенд вдвоём. Есть своя уютная веранда, спальня и небольшая кухня. В общем, место для полноценного уединения.

Фото: Мария Зуева

МИНИ-ФЕРМА И ДЕТСКИЙ ОТДЫХ

Особой изюминкой «усадьбы» можно считать мини-ферму «Барское подворье». Здесь живут более 50-ти видов животных: пони, барашки, кролики, еноты, лисы и многие другие.

С животными можно пообщаться, погладить и покормить.

При отеле также есть собственный коровник «Дом буренки». От его постоялиц и берется свежее молоко и изготавливаются сыры на стол гостей отеля. Здесь также проводят экскурсии.

А можно и на лошадях покататься, при отеле работает Конный клуб.

Что немаловажно, на отдых с собой можно привезти питомца - разрешено проживание с собаками, весом до пяти килограмм в гостевых домах.

Детишкам будет интересно побывать на Празднике непослушания, пенной вечеринке или попасть к настоящей Бабе Яге, выполняя сказочный квест - программы детских праздников в отеле очень разнообразны и непременно заинтересуют вашего малыша.

Бронируйте отдых на сайте: https://Барская.рф или по тел.: 8 920 188 88 10

Фото: Мария Зуева

Фото: Мария Зуева

Фото: Мария Зуева

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ООО «Усадьба»

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