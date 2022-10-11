В доме новая печь. А значит, дети дома

Фото: БФ "Константа"

По статистике, 15% возгораний в домах происходит из-за неисправных печей. А более 50% приходится на аварийные проводки.

Сложить новую печь стоит около 100 тысяч рублей. Заменить проводку – тоже десятки тысяч. Таких денег зачастую у сельских жителей нет. Проект «Кипрей» вместе с вами помогает решить эти проблемы. Чтобы семьи жили в тепле и безопасности, а дети оставались с родителями.

Вот несколько таких историй.

Всю жизнь Анна провела в родном поселке: когда-то ее папе дали квартиру в деревянном доме барачного типа, с тех пор адреса она не меняла. Менялся только состав семьи: не стало отца, родились дети. Сейчас она самостоятельно воспитывает Колю, Сеню и Катю, следит за домом и ухаживает за пожилой мамой, которая уже почти не встает.

Мальчишки живут дружно, стараются помогать маме, а главное, заботятся о сестренке и очень ее любят. Своих отцов дети почти не помнят. С первым мужем Аня познакомилась в интернете. Встретившись, поняли, что хотят жить вместе. Поженились, родился Коля. А потом случилось то, о чем Анна вспоминать не любит: драка, а за ней – трагедия. Муж попал в тюрьму, а женщина осталась одна с двухлетним малышом на руках.

Всеми силами Анна пыталась наладить жизнь, но найти работу в небольшом поселке было непросто. Спустя какое-то время у женщины завязались новые отношения, в них родились Сеня и Катя. «Гражданский муж страшно пил, однажды я поняла, что терпеть это нет больше никаких сил, – вспоминает многодетная мама.

Некоторое время она работала упаковщицей в Леспромхозе, а сейчас ухаживает за маленькой Катюшей. Весь доход семьи – пособия на детей. Но этого было совсем недостаточно для решения давней и очень серьезной проблемы.

Дело в том, что семья живет в старом деревянном доме с печкой, которой без малого сорок лет. Когда-то в нее была вмонтирована система парового отопления: воду заливали в расширительный бачок, она нагревалась и по трубам, встроенным в печь, попадала в батареи, отапливая квартиру. Но с годами она работала все хуже, а недавно и вовсе посыпалась: из нее стали вываливаться кирпичи, в стыках труб начались протечки.

Оставлять печку в таком состоянии было нельзя, но и денег на серьезный ремонт Анна не могла достать. Больше всего ее пугало, что к ней в дом придут органы опеки и, оценив ситуацию, заберут детей. Ведь жить в таких условиях действительно опасно.

Но этого, к счастью, не случилось. На помощь пришел фонд «Константа». Была собрана необходимая сумма, и теперь дома тепло и безопасно.

Не боится холодов и семья Надежды. Женщина одна воспитывает трех сыновей, получает на них алименты и детские пособия. В свое время она самостоятельно решила вопрос с проводкой, но опасность пожара не исчезла окончательно.

Все дело в печке – ее установили без фундамента, а деревянные полы «гуляют». В итоге она пошла трещинами, стали расходиться швы. Надежда замазывала их и даже сделала какой-никакой фундамент. Но надолго помочь это не могло. Печку нужно было перекладывать.

Все сделано. И снова благодаря «Константе».

С тревогой ждали начала отопительного сезона и в доме Елены. Печке требовался ремонт, а денег, как это часто бывает у подопечных фонда, едва хватало на самое необходимое. Елена обратилась в «Константу» за помощью, и все необходимые материалы были приобретены.

Но помощь нужна десяткам других семей. Поддерживая проект «Кипрей», вы решаете их проблемы, чтобы дети не расставались с родителями. Подробности здесь: Проект «Кипрей» - Благотворительный фонд «Константа» (constanta-fund.ru)

БФ «Константа»

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