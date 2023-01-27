Музыка нас связала: Супружеская пара из Твери спела на шоу Андрея Малахова

«Андрей очень простой в общении человек, деликатный, вежливый. Мы как в сказке побывали! Это память на всю жизнь», - супруги Шихрагимовы в восторге от выступления на шоу. Фото: VK/Светлана Шихрагимова

Семейный дуэт «Сувенир» из Твери - Анатолий и Светлана Шихрагимовы - недавно выступил в шоу Андрея Малахова «Песни от всей души» (12+) на телеканале «Россия 1». Ребята остались под большим впечатлением от участия в программе, которую можно будет увидеть в эфире буквально на днях - 29 января в 18:00. В преддверии выхода песенного шоу мы пообщались со Светланой Шихрагимовой и расспросили о съёмках в шоу.

- Нашему дуэту 11 лет, - поделилась Светлана. - Вместе с мужем работаем в Тверском областном доме народного творчества. Можно сказать, что «музыка нас связала». До 2020 года мы жили в городе Красный Холм Тверской области, работали там в Краснохолмском Доме народного творчества. Я была директором, а Анатолий заведующим сектором звукового и мультимедийного оборудования. Летом 2020 года переехали в Тверь. Сейчас я заведую отделом самодеятельного художественного творчества, Анатолий - водитель областного Дома народного творчества. Светлана родилась в Красном Холме, а Анатолий - в далеком Дагестане, он по национальности лезгин.

- Как вы пришли к творчеству, к пению? Есть ли у вас музыкальное образование?

- У меня высшее музыкальное образование - дирижёр народного хора, преподаватель, закончила Московский государственный институт культуры. Семья у меня не музыкальная. Петь начала очень рано, в три года, давала домашние концерты, как и многие дети, потом пела в эстрадном кружке при Доме культуры, в рок-группе, закончила музыкальную школу по классу аккордеона. Мне очень нравилось петь, и поэтому я поступила в Тверское музыкальное училище (сейчас - колледж) на отделение хорового дирижирования. Преподаватели услышали в моём голосе открытость звучания и посоветовали пойти на народное отделение, хотя я никогда не пела народные песни. У Анатолия нет музыкального образования, он ветеран МВД, но всю жизнь занимался творчеством. Любовь к музыке передалась ему, так сказать, по наследству. Его родители были артистами Государственного Лезгинского театра: отец - профессиональный музыкант, играл на таре, а мать была певицей и актрисой. Старший брат - профессиональный музыкант, играет на кавказском инструменте дарбука. Анатолий в детстве занимался в хореографическом коллективе, танцевал лезгинку, играл и пел в школьном ансамбле. После школы по совету друзей приехал учиться в Краснохолмский техникум и остался там жить. В 2011 году предложил мне спеть дуэтом, так до сих пор и поём.

Светлана рассказала, что на телешоу Андрея Малахова их пригласили:

- Летом 2022 года в «Одноклассниках» Анатолию написала редактор программы, она нашла наше выступление на Дне Краснохолмского района 2015 года. Мы не ожидали такого приглашения. Но участие наше сначала отложилось, получилось только в декабре. К нам приезжала съёмочная группа - снимали в Красном Холме, в доме моих родителей. Потом уже поехали на съёмки в Москву, на киностудию Горького. Нам оплатили всё: проезд до Москвы, проживание в отеле, питание, по Москве нас возил их транспорт. Отношение было прекрасным, мы почувствовали себя настоящими «звёздами» - такое внимание!

- А как прошли сами съёмки?

- Там царила очень тёплая и дружеская атмосфера. Всё снимали одним дублем, ничего не переписывали, полная импровизация, мы не знали, что нас будут спрашивать и в какой момент. Им были нужны настоящие, неотрепетированные, живые эмоции. Делали минутные паузы на рекламу, где поправляли грим и меняли воду. Вся съёмка продлилась три с половиной часа. Песню нам выбрали сами: «Возьми меня в свой плен» - это именно та песня, по которой нас нашли на просторах интернета. А за столом мы предложили спеть песню «Сувенир» (так как название нашего дуэта «Сувенир» и эта песня нам очень нравится) из репертуара Демиса Русоса, русский текст «Бегут года» редакторы одобрили. Программа прошла как на одном дыхании. После программы мы все фотографировались. Андрей очень простой в общении человек, деликатный, вежливый. Мы как в сказке побывали! Это память на всю жизнь.