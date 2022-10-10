В Твери, на территории монастыря, найдены останки шести красноармейцев, погибших в боях за Калинин

Поисковики три дня работали на территории монастыря. Фото: ТООО "Витязь"

В последние годы обнаружение непогребённых останков красноармейцев в Твери - большая редкость. В основном в сводках фигурируют западные и юго-западные районы области: Ржев, Зубцов и иже с ними. В Твери последний раз останки защитников города были обнаружены в апреле 2010 года на Исаевском ручье - 20 бойцов 256-й стрелковой дивизии 31-й армии. В том же году 22 июня 19 из них торжественно перезахоронили на Смоленском мемориальном кладбище при огромном скоплении горожан. А один - Владимир Тупиков - был перезахоронен в Донецке, откуда он был родом и где живут его родственники…

Но на днях поисковики отрядов объединения «Витязь» сообщили, что в областной столице, на территории Свято-Екатерининского монастыря в Затверечье (что напротив слияния Тверцы и Волги), были обнаружены останки павших советских солдат.

Поисковики и останки бойцов. Фото: Андрей Кокшаров

На истлевшие потемневшие кости с атрибутами войны наткнулись проводившие в монастыре изыскания археологи. Они и сообщили о находке поисковикам.

Три дня на месте работали участники отрядов тверского поискового объединения «Витязь» Владимир Камышанский, Дмитрий Мищенко, Андрей Кокшаров, Олег Семперович и представитель отряда «Тверичи» Валерий Смирнов.

- Останки бойцов обнаружили примерно на метр в земле, - рассказал нам руководитель «Витязя» Александр Иванов. - В итоге мы подняли останки шестерых советских солдат. Также найден медальон одного из них. Есть достаточно большие шансы, что его удастся прочитать и имя одного из погибших будет выяснено. Останки хранятся сейчас в спецхранилище в Ржеве.

Вид сверху. Фото: Андрей Кокшаров

Вероятно, что это, как и в 2010 году, бойцы 256-й стрелковой дивизии 31-й армии, которые, сражаясь за Калинин (Тверь) с вошедшими в город 15 октября 1941-го частями вермахта, вели особо ожесточённые бои в районе Тверецкого моста, ныне мост имени Петра Богомолова.

Вот отрывки из статьи доктора военных наук, профессора Михаила Хетчикова для историко-публицистического сборника «Город-фронт - город воинской и трудовой славы» о боях на левом берегу Волги в столице Верхневолжья:

«Утром 15 октября немцы возобновили наступление… Танками и артиллерией они расстреливали прямой наводкой дома, превращённые в опорные пункты. Батальон, занимавший оборону на правом берегу Тверцы, вынужден был отойти… Не подозревая о наличии за мостом противотанковой артиллерии, гитлеровцы направили в Затверечье колонну танков без проведения разведки и просчитались.

На противоположной стороне моста со стороны Пожарной площади находилась скрытая глухим забором позиция противотанковой батареи лейтенанта Кацитадзе А.И., имевшая четыре орудия…

Когда осторожно идущий впереди танк миновал середину моста, внезапно распахнулись ворота, и грянул залп. Машина развернулась поперёк моста, подставив артиллеристам бок. Следующий снаряд пробил броню. Из танка вырвалось пламя. Идущие следом два танка попытались обойти горящую машину, но были расстреляны в упор…

16 октября Тверца оказалась непреодолимым рубежом для немецкой танковой дивизии. Вечером к реке были доставлены понтоны…

17 октября под прикрытием мощного артиллерийского огня, при авиационной поддержке по понтонным переправам и мосту одновременно двинулась лавина немецких танков и пехоты. Настало время взорвать заминированный мост через Тверцу, но взрыва не последовало. Путь в Затверечье оказался открытым. Начались ожесточённые бои на рубеже от Пожарной площади до Исаевского ручья…

Когда следовавшая по мосту за танками пехота преодолела середину моста, по ней был открыт фланговый ружейно-пулемётный огонь… Завязался бой 4-й роты третьего батальона 937-го стрелкового полка с мотопехотой противника. Вышедшие на Пожарную площадь танки остались без пехотной поддержки. Пришлось остановиться, для того чтобы ликвидировать оказавшийся в тылу, отрезанный от своего батальона гарнизон четвертой роты, возглавляемый лейтенантом Букшенко…

Три дня сражался малочисленный гарнизон в окружении, вынуждая немцев выделять силы для борьбы с ним. Израсходовав боезапас, лейтенант Букшенко повёл личный состав под покровом ночи на прорыв. На рассвете 20 октября отважное подразделение в количестве тридцати человек вышло в район командного пункта 937-го стрелкового полка. Вид у них был страшный: чёрные, закопчённые лица, обгоревшее обмундирование...»

17 октября 1941 года, 81 год назад, Калинин был занят немецко-фашистскими силами. Начались позиционные бои, завершившиеся освобождением города 16 декабря 1941 года.