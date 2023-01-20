Портрет и ничего лишнего: 40 художников представили на выставке в Твери свой взгляд на человека

На открытие пришло очень много людей. Фото: Александр ЖМУЛИН

20 января у дверей в большой зал Тверского городского музейно-выставочного центра стояла очередь. Люди пришли на открытие художественной выставки "Портрет" (12+), подобной которой не проводилось в городе без малого четверть века.

В ожидании открытия выставки перед входом в Большой зал выставочного центра выстроилась очередь. Фото: Александр ЖМУЛИН

В масштабной экспозиции представлены произведения около 40 художников Тверской области, среди них как известные опытные мастера живописи, так и молодые художники, в том числе студенты старших курсов художественных вузов и колледжа имени А.Г. Венецианова.

В общем, на этой выставке жанр портрета явлен, как говорится, в большом типологическом и стилистическом разнообразии. Преобладают живописные картины, но есть также графика, скульптурные и декоративные произведения.

На выставке. На переднем плане - скультурный портрет художника Константина Фёдорова, созданное его коллегой Владимиром Поповым. Фото: Александр ЖМУЛИН

Как рассказала сотрудница выставочного центра, искусствовед Анна Шестакова, примерно половина авторов тут - из Тверского отделения Союза художников России - организатора выставки, половина - нет.

В прошлый раз такой внушительный вернисаж, посвященный портретному жанру, состоялся в Твери в 1998 году.

Картина "Игорь" художника Константина Фёдорова. Фото: Александр ЖМУЛИН

Картина "Отшельник с Белого моря" Владимира Абромовича. Фото: Александр ЖМУЛИН

Что тогда, что сейчас инициатива провести портретную большую выставку принадлежала Заслуженному художнику России, ныне председателю Тверского областного отделения ВТОО «Союз художников России» Геннадию Самойлову.

Я пообщался с ним и некоторыми другими живописцами.

- Это такой жанр, я бы сказал, очень уникальный и универсальный, - высказался Геннадий Самойлов о портрете. - Выставка портрета дает возможность увидеть не только человека как объект, со своей психологией, формами, окружающей средой, но еще и художника. Умеет ли он рисовать. Был такой итальянский художник Тинторетто, который говорил: "Живопись - это рисунок, а краски я могу и в лавке купить".

- Какое место в вашем творчестве занимает портрет?

- Я всегда с удовольствием и рисую наброски людей, и пишу живописные портреты. У меня масса набросков людей, и это уже достаточный материал для того, чтобы написать портрет. Я даже на вас смотрю, и вы у меня уже превращаетесь в портрет.

Геннадий Самойлов представил на выставку несколько своих портретных работ. На одном из них - в приглушенных темных тонах - изображен мужчина в профиль с сигаретой во рту и с закрытыми глазами.

Геннадий Самойлов рядом со своей картиной "Вечер". Фото: Александр ЖМУЛИН

- Прошу не прикуривать от его сигареты, - пошутил художник, обращаясь к застывшим перед картиной гостям выставки.

Как пояснил художник, это мужчина после работы, вечером, погружен в покой и размышление:

- И ничего лишнего.

Художник Владимир Орехов представил на выставку три работы - обнаженных по пояс мужчин на черном фоне.

- Это автопортрет и портреты двух моих друзей, - пояснил автор. - Я, честно признаться, очень давно не рисовал портреты, и где-то полгода назад объявили, что готовится такая выставка, вот и написал три картины.

Владимир Орехов рядом со своими картинами. Фото: Александр ЖМУЛИН

В разговоре Владимир Орехов заметил, что в плане портрета в мировом искусстве его душа больше лежит к старым фламандским и голландским мастерам, таким как, Рембрандт или, например, Вермеер, а также к гениальным живописцам итальянского Ренессанса как, например, Леонардо да Винчи.

- Почему именно выбрали такой подход - изображения людей с голым торсом на черном фоне?

- У старых мастеров, если мы уж их вспомнили, у них же очень темные тона фона. А при этом такой мягкий желтый натуральный свет, который падает на модель, показывает объем. А почему обнаженные торсы - это, чтобы передать характер, чтобы ничто не отвлекало. То есть показать только людей, без отвлечения на профессии, еще что-то.

Художник Михаил Пантелеев представил на суд зрителя пять работ. На одной изображена женщина в интересном, цветастом, вроде бы тканевом антураже, так сказать.

- Это изображена моя супруга, ее любимый магазин «Ткани», она заходит туда, как в музей. Поэтому портрет можно назвать «Из чего же сделаны наши девчонки». Из клубочков, из моточков, из цветочков.

Портрет супруги Михаила Пантелеева "Муза-рукодельница. Портрет Н". Фото: Александр ЖМУЛИН

- А какое место в вашем творчестве занимает портрет?

- Не сказать, что это для меня главный жанр, но портретов сделал я довольно много. Они всегда стилистически разные, потому что идут не только от какого-то моего личного мироощущения, но и от конкретной личности. Скажем, вот есть созданный мной другой портрет здесь (он подвел меня к портрету мужчины в очках, в шапке и с бородкой и на фоне деревенского дома). Это, как бы сказать, такая наша интеллигенция в глубинке, которая оказалась не всем нужна в данный момент. Поэтому здесь и стилистика другая.

Еще одна картина Михаила Пантелеева. Фото: Александр ЖМУЛИН

- Он чем-то на вас похож...

- Но это не автопортрет. Это человек, близкий мне по духу.

- Как вам в целом выставка?

- Вообще супер! Хорошо, что пригласили много молодежи. Есть, знаете, академические представления, а есть молодежь, которая не полностью укладывается в эти академические представления. И вот этот новый ветер вносит энергию и жизнь.

Заслуженный художник России Виктория Воеводина тоже выставкой довольна:

- Я надеюсь, представленные здесь работы отражают взгляд художника на современного человека. Меня очаровывает разнообразие приёмов, техник, композиционных решений.

Виктория Воеводина представила несколько работ. Они необычны, некоторые вообще трудно прямо назвать портретом, но, как всегда у этой художницы, неординарны и проникновенны. Пройти мимо них невозможно.

- Это портрет художника Павла Филонова, - указала Виктория Иосифовна на свою картину. - Он из моей серии работ "Гении XX века".

Виктория Воеводина на фоне своей картины "Художник Павел Филонов". Фото: Александр ЖМУЛИН

Художница рассказала, что в свое время ее поразило то, как Павел Филонов был предан искусству, поразил его особый взгляд на людей, то, как он жил.

- Его живопись завораживает, - поделилась Виктория Иосифовна.

Также среди представленных работ на выставке есть и последняя на данный момент созданная Викторией Воеводиной картина.

- Тепленькая, так сказать, - с улыбкой сказала художница и добавила. - Иногда самое трудное - найти тему для своих работ. Такое судорожное состояние, когда ищешь тему, ради которой стоит выходить на холст, для чтобы жить ею. И вот я тут сидела, смотрела в мастерской на картины и подумала: "А почему бы нет"...

В итоге на этой картине Виктория Воеводина передала свое наблюдение. Там есть изображение ее мамы, есть проступающий из темного фона портрет Винсента ван Гога с трубкой, есть другое...

Картина Виктории Воеводиной "В мастерской художника". Фото: Александр ЖМУЛИН

- Начиная картину, я не знаю ,как будет, и рада от того, что не знаю, как это получится, - поделилась Виктория Иосифовна. - Это как чудо...