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Общество19 января 2023 12:31

У иордани негусто, в церквях - очереди за святой водой: Как встретили Крещение Господне в Твери

Корреспондент «КП»-Тверь» посетил несколько храмов, а также проведал купающихся в купели
Александр ЖМУЛИН
Александр ЖМУЛИН
Такую картину 19 января можно было наблюдать в храме святого Александра Невского на привокзальной площади.

Такую картину 19 января можно было наблюдать в храме святого Александра Невского на привокзальной площади.

Фото: Александр ЖМУЛИН

Начиная с вечера 18 января и весь день 19 января православные христиане празднуют Крещение Господне. С этим светлым праздником связано несколько традиций. Особенно популярны крещенские купания в прорубях, невзирая на температуру воздуха, и походы в храмы за святой водой.

Первым делом я заехал в храм в честь иконы Божией Матери «Неупиваемая Чаша» в микрорайоне «Южный». Эта икона, как утверждают православные, славится исцелением от нарко- и алкозависимости, табакокурения...

Церковь новая, построена в 2010-х, даже стены еще не покрыты штукатуркой.

Храм в микрорайоне Южный.

Храм в микрорайоне Южный.

Фото: Александр ЖМУЛИН

Приехал я рано. В храме шла служба. То и дело подходили прихожане с различными емкостями - по большей части пластиковыми бутылками и канистрами. Одна женщина прошла с бидоном, в которых раньше носили молоко.

Внутри храма в микрорайоне Южный - утром 19 января, во время службы перед раздачей святой воды.

Внутри храма в микрорайоне Южный - утром 19 января, во время службы перед раздачей святой воды.

Фото: Александр ЖМУЛИН

У входа в храм я пообщался с благостного вида старушкой - Лидией Ивановной.

- Меня с детства, еще в советские времена к вере приобщили родители, - рассказала она. - И, конечно, к традиции набирать святой воды в Крещение приучили. Мы жили в станице в Ростовской области, там многие были православными. Мне святая вода помогает. Если плохо, я на ночь даже постель могу опрыскать святой крещенской водой, и спится хорошо. Я коронавирусом болела, так вот, думаю, крещенская вода поможет мне укрепить здоровье после болезни. А вообще я так считаю: душа верит в это, поэтому вода и успокаивает.

Затем я отправился в церковь Рождества Христова в Рыбаках. Там с утра на службе было довольно много людей, большая часть тоже с бутылками для святой воды. Огорчило, что подход к храму сильно заледенел, идти было крайне неудобно и скользко.

Храм Рождества Христова в Рыбаках

Храм Рождества Христова в Рыбаках

Фото: Александр ЖМУЛИН

В ожидании начала раздачи святой воды в церквях я посмотрел, как обстоят дела у купели. В городе на Крещение организовали одну иордань: на Волге возле пирса Речного вокзала. Она доступна весь день и вечер до 24:00.

Возле купели установлены два синих шатра для раздевания и обогрева после купания. Дежурят сотрудники полиции, спасатели, медики. Традиционно помогают казаки. В 10 утра желающих искупаться в ледяной воде оказалось немного. При мне окунулись четверо мужчин и одна женщина. Но опыт подсказывает, что в течение дня люди будут идти, к вечеру их количество увеличится.

- Эх, бодрит! – вскрикнул, вылезая из купели, один из мужчин.

Вверху на набережной стояли и фотографировались две милые девушки в белых халатах с голыми ногами в шлепках. Видимо, уже искупались. Но подойти к ним я не успел, они нырнули в синий шатер. Замёрзли. Хотя погода такая, что до Крещенских морозов ой как далеко.

От представителя МЧС я узнал, что ночью в иордань окунулось не меньше 1800 человек:

- Плюс с утра уже больше 150 граждан в купель погрузились, - добавил он. - Эксцессов не замечено, никто не утонул, медпомощь также никому не понадобилась. Все проходит хорошо.

За утро в купель окунулись около 150 человек, не меньше.

За утро в купель окунулись около 150 человек, не меньше.

Фото: Александр ЖМУЛИН

- Я со школьных лет окунаюсь, каждый год ныряю в прорубь, только в 2021-м пропустил: ковидом болел, - рассказал мне на берегу уже окунувшийся 29-летний Артем. - После купания чувствую всегда себя обновленным, бодрость духа и тела повышается. К купанию в ледяной воде я никак не готовлюсь. Пришёл, окунулся - и всё. И никогда не болел после этого. Я из Омска приехал, так там температура другая, после купания реально всё щиплет от мороза.

Недалеко от купели у Речного вокзала располагается собор Успения Пресвятой Богородицы - один из храмов когда-то существовавшего тут Отроч монастыря. Это где Малюта Скуратов - верный соратник царя Ивана Грозного - задушил опального митрополита Филиппа...

В этой церкви также шла служба, шли люди с ёмкостями для воды.

Храм Успения Пресвятой Богородицы.

Храм Успения Пресвятой Богородицы.

Фото: Александр ЖМУЛИН

- Мы уже в сознательном возрасте приобщались к традиции ходить за святой водой в храмы. Когда молодыми были, не задумывались об этом, - поделились со мной две милые женщины Татьяны.

- А святая вода действительно целебная, помогает?

- Да, помогает. Просто надо верить и пить с молитвой. И пить нужно по чуть-чуть, также лицо умыть ею хорошо.

Отсюда я направился в собор во имя святого благоверного великого князя Александра Невского на Привокзальной площади.

Собор во имя святого благоверного великого князя Александра Невского.

Собор во имя святого благоверного великого князя Александра Невского.

Фото: Александр ЖМУЛИН

В этой церкви народу оказалось еще больше, чем в предыдущем храме. Очередь пришедших за святой водой людей тянулась от самого входа, сам храм был полон.

Святую воду в храме на привокзальной площади набирали из больших баллонов.

Святую воду в храме на привокзальной площади набирали из больших баллонов.

Фото: Александр ЖМУЛИН

- Я раньше не верил, но потом приобщился, стал ходить в церковь, - рассказал Алексей Николаевич - мужчина лет пятидесяти. - Святая вода, конечно же, полезна. Причём даже тем, кто в её целебные свойства не верит. Не случайно же детей с недугом опрыскивают, и им лучше становится. Есть же такие факты. У меня в семье не все верят, честно сказать. Дети, например. Но я все равно даю им святой воды, и они берут.

- Я давно за святой водой хожу в Крещение, меня мама еще приучила, - поделилась со мной одна из прихожанок храма Раиса Александровна. - У меня внук маленький, так вот, когда он капризничает, плачет, побрызгаешь на него святой водой, личико ему умоешь, дашь чуть-чуть попить, и он тут же успокаивается. Вот и думайте, полезна она или нет…

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