У иордани негусто, в церквях - очереди за святой водой: Как встретили Крещение Господне в Твери

Такую картину 19 января можно было наблюдать в храме святого Александра Невского на привокзальной площади. Фото: Александр ЖМУЛИН

Начиная с вечера 18 января и весь день 19 января православные христиане празднуют Крещение Господне. С этим светлым праздником связано несколько традиций. Особенно популярны крещенские купания в прорубях, невзирая на температуру воздуха, и походы в храмы за святой водой.

Первым делом я заехал в храм в честь иконы Божией Матери «Неупиваемая Чаша» в микрорайоне «Южный». Эта икона, как утверждают православные, славится исцелением от нарко- и алкозависимости, табакокурения...

Церковь новая, построена в 2010-х, даже стены еще не покрыты штукатуркой.

Храм в микрорайоне Южный. Фото: Александр ЖМУЛИН

Приехал я рано. В храме шла служба. То и дело подходили прихожане с различными емкостями - по большей части пластиковыми бутылками и канистрами. Одна женщина прошла с бидоном, в которых раньше носили молоко.

Внутри храма в микрорайоне Южный - утром 19 января, во время службы перед раздачей святой воды. Фото: Александр ЖМУЛИН

У входа в храм я пообщался с благостного вида старушкой - Лидией Ивановной.

- Меня с детства, еще в советские времена к вере приобщили родители, - рассказала она. - И, конечно, к традиции набирать святой воды в Крещение приучили. Мы жили в станице в Ростовской области, там многие были православными. Мне святая вода помогает. Если плохо, я на ночь даже постель могу опрыскать святой крещенской водой, и спится хорошо. Я коронавирусом болела, так вот, думаю, крещенская вода поможет мне укрепить здоровье после болезни. А вообще я так считаю: душа верит в это, поэтому вода и успокаивает.

Затем я отправился в церковь Рождества Христова в Рыбаках. Там с утра на службе было довольно много людей, большая часть тоже с бутылками для святой воды. Огорчило, что подход к храму сильно заледенел, идти было крайне неудобно и скользко.

Храм Рождества Христова в Рыбаках Фото: Александр ЖМУЛИН

В ожидании начала раздачи святой воды в церквях я посмотрел, как обстоят дела у купели. В городе на Крещение организовали одну иордань: на Волге возле пирса Речного вокзала. Она доступна весь день и вечер до 24:00.

Возле купели установлены два синих шатра для раздевания и обогрева после купания. Дежурят сотрудники полиции, спасатели, медики. Традиционно помогают казаки. В 10 утра желающих искупаться в ледяной воде оказалось немного. При мне окунулись четверо мужчин и одна женщина. Но опыт подсказывает, что в течение дня люди будут идти, к вечеру их количество увеличится.

- Эх, бодрит! – вскрикнул, вылезая из купели, один из мужчин.

Вверху на набережной стояли и фотографировались две милые девушки в белых халатах с голыми ногами в шлепках. Видимо, уже искупались. Но подойти к ним я не успел, они нырнули в синий шатер. Замёрзли. Хотя погода такая, что до Крещенских морозов ой как далеко.

От представителя МЧС я узнал, что ночью в иордань окунулось не меньше 1800 человек:

- Плюс с утра уже больше 150 граждан в купель погрузились, - добавил он. - Эксцессов не замечено, никто не утонул, медпомощь также никому не понадобилась. Все проходит хорошо.

За утро в купель окунулись около 150 человек, не меньше. Фото: Александр ЖМУЛИН

- Я со школьных лет окунаюсь, каждый год ныряю в прорубь, только в 2021-м пропустил: ковидом болел, - рассказал мне на берегу уже окунувшийся 29-летний Артем. - После купания чувствую всегда себя обновленным, бодрость духа и тела повышается. К купанию в ледяной воде я никак не готовлюсь. Пришёл, окунулся - и всё. И никогда не болел после этого. Я из Омска приехал, так там температура другая, после купания реально всё щиплет от мороза.

Недалеко от купели у Речного вокзала располагается собор Успения Пресвятой Богородицы - один из храмов когда-то существовавшего тут Отроч монастыря. Это где Малюта Скуратов - верный соратник царя Ивана Грозного - задушил опального митрополита Филиппа...

В этой церкви также шла служба, шли люди с ёмкостями для воды.

Храм Успения Пресвятой Богородицы. Фото: Александр ЖМУЛИН

- Мы уже в сознательном возрасте приобщались к традиции ходить за святой водой в храмы. Когда молодыми были, не задумывались об этом, - поделились со мной две милые женщины Татьяны.

- А святая вода действительно целебная, помогает?

- Да, помогает. Просто надо верить и пить с молитвой. И пить нужно по чуть-чуть, также лицо умыть ею хорошо.

Отсюда я направился в собор во имя святого благоверного великого князя Александра Невского на Привокзальной площади.

Собор во имя святого благоверного великого князя Александра Невского. Фото: Александр ЖМУЛИН

В этой церкви народу оказалось еще больше, чем в предыдущем храме. Очередь пришедших за святой водой людей тянулась от самого входа, сам храм был полон.

Святую воду в храме на привокзальной площади набирали из больших баллонов. Фото: Александр ЖМУЛИН

- Я раньше не верил, но потом приобщился, стал ходить в церковь, - рассказал Алексей Николаевич - мужчина лет пятидесяти. - Святая вода, конечно же, полезна. Причём даже тем, кто в её целебные свойства не верит. Не случайно же детей с недугом опрыскивают, и им лучше становится. Есть же такие факты. У меня в семье не все верят, честно сказать. Дети, например. Но я все равно даю им святой воды, и они берут.

- Я давно за святой водой хожу в Крещение, меня мама еще приучила, - поделилась со мной одна из прихожанок храма Раиса Александровна. - У меня внук маленький, так вот, когда он капризничает, плачет, побрызгаешь на него святой водой, личико ему умоешь, дашь чуть-чуть попить, и он тут же успокаивается. Вот и думайте, полезна она или нет…