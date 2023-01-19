Татьянин день Тверь встретит тёплой погодой

Погода преподносит сюрпризы тверичанам. Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

Парижская январская погода в Твери некоторым даже нравится: небольшой плюс, дождичек... Но Тверь - не Париж, поэтому к комфортным температурам приплюсуем жуткий гололёд на тротуарах с огромными лужами с ледяным дном. Но вскоре погода обещает вернуться к русской метеоповестке. Произойдёт это прямо на днях.

- Если в субботу ещё +3…+4 днём и +1 с дождём ночью, то в воскресенье уже -4 днём. А в ночные часы с понедельника на вторник и вовсе до -9. Потому что к началу недели регион окажется в тыловой части антициклона, - предупреждает доктор географических наук, профессор ТвГУ Наталья Сердитова.

Будет почти безветренно, до 2 м/сек. Лёгкий ветерок с северо-запада. А вот атмосферное давление начнёт расти. До 768 мм рт. ст. в предстоящий понедельник при норме 754 мм рт. ст., что весьма ощутимо для людей метеочувствительных.

Но это ненадолго, со вторника давление начнёт нормализовываться, а температура расти. Так что Татьянин день, он же День студента, 25 января встретим при нулевой температуре. Осадков почти не ожидается.